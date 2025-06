Skóra dojrzała zmaga się nie tylko z suchością, zmniejszoną produkcją sebum i słabszą barierą lipidową. Gdyby tak było, jej potrzeby zaspokoiłabyś intensywnym nawilżaniem. Niestety wraz z wiekiem słabną w niej włókna kolagenowe i elastynowe, co prowadzi do utraty elastyczności, sprężystości, pojawiają się zmarszczki, policzki opadają i twarz zmienia kontur. Skóra staje się cieńsza, traci gęstość, staje się wrażliwsza i skłonna do zaczerwienień, pojawiają się sińce pod oczami. Niestety traci też blask i staje się ziemista, ma także skłonności do przebarwień. Na domiar złego, skóra dojrzała traci też zdolności regeneracyjne. Spowalniają procesy odnowy komórkowej, przez co wszystkie mikrourazy goją się wolniej, podrażnienia trwają dłużej. Skóra nie jest w stanie już bronić się przed stresem oksydacyjnym i usuwać szkody wywołane przez wolne rodniki.

Zaawansowana pielęgnacja przeciwzmarszczkowa

Właśnie dlatego skóra dojrzała potrzebuje pomocy. Zaawansowana pielęgnacja przeciwzmarszczkowa opiera się na wsparciu naturalnych procesów odbudowy, a więc musisz sięgnąć po kosmetyki, których składniki aktywne działają synergicznie i koncentrują się na:

intensywnym nawilżaniu i wzmacnianiu płaszcza hydrolipidowego skóry

ochronie przed stresem oksydacyjnym, czyli neutralizacji wolnych rodników

stymulacji produkcji kolagenu i elastyny

aktywowaniu procesów naprawczych

rozjaśnianiu i eliminowaniu przebarwień

Po te kosmetyki powinnaś sięgnąć

Zapewne znasz markę Yasumi ze specjalistycznych preparatów do pielęgnacji twarzy i ciała, a także z relaksujących rytuałów, które często są porównywane do wakacyjnych przeżyć. Tym razem eksperci Yasumi opracowali dwie linie premium do pielęgnacji cery dojrzałej. Pierwsza to Anti-Wrinkles Ritual z kwasem glikolowym, niacynamidem, peptydami sygnałowymi, fermentem bakterii morskich, co czyni tę linię niezwykle skuteczną w walce ze zmarszczkami. Druga to Silk Fibres z proteinami jedwabiu, ekstraktem z kamienia księżycowego, peptydami i resweratrolem. To doskonała kombinacja do bezpiecznego domowego liftingu w duchu japońskiej sztuki pielęgnacji.

Yasumi Anti-Wrinkles Ritual Cream - krem do zaawansowanej pielęgnacji przeciwzmarszczkowej, który uaktywnia naturalne procesy naprawcze. Wygładza teksturę twarzy, spłyca zmarszczki, napina i ujędrnia skórę, rozjaśnia jej koloryt, a przy tym reguluje wydzielanie sebum, matuje i zapewnia długotrwałe nawilżenie.

Składniki aktywne:

kwas glikolowy - rozświetla cerę, redukuje przebarwienia, wygładza

trehaloza i beta-glukan - głęboko nawilżają i odżywiają skórę, przywracają elastyczność

ekstrakt z liści rozmarynu i komosy ryżowej - niczym eliksir młodości zapewniają efekt liftingu, wygładzają zmarszczki, poprawiają jędrność i napięcie skóry

niacynamid - silny antyoksydant, a przy tym zwęża pory, reguluje produkcję sebum, wykazuje właściwości antybakteryjne, wzmacnia barierę ochronną skóry

Cena 390 zł/50 ml

Yasumi Anti-Wrinkles Ritual Serum - skoncentrowane serum o potężnej mocy przeciwzmarszczkowej. Stymuluje skórę do naturalnej regeneracji. Dogłębnie nawilża, poprawia elastyczność i jędrność, redukuje zmarszczki, poprawia owal twarzy. Przywraca cerze jędrność i blask.

Składniki aktywne:

niacynamid - cenny jako antyoksydant, zwęża pory, reguluje produkcję sebum, wykazuje właściwości antybakteryjne, wspiera naturalne mechanizmy obronne skóry

karnozyna i peptyd sygnałowy - wyraźnie napinają skórę, przywracają młodzieńczą elastyczność i sprężystość, spłycają zmarszczki

komórki macierzyste z kulnika sercolistnego - stymulują głębokie procesy regeneracyjne w skórze

kwas hialuronowy - łatwo się wchłania, wiążąc cząsteczki wody w skórze

Cena 259 zł/30 ml

Yasumi Anti-Wrinkles Ritual Eye Cream - intensywnie regenerujący krem pod oczy, który przyspiesza procesy naprawcze. Długotrwale nawilża, redukuje kurze łapki, niweluje obrzęki, przywraca skórze zdrowy blask.

Składniki aktywne:

peptydy – niskocząsteczkowe i bioflawonoidy - redukują zmarszczki mimiczne i uporczywe kurze łapki, zmniejszają obrzęki, wygładzają skórę

ekstrakty z algi czerwonej i algi Wakame - stymulują naturalne procesy regeneracyjne, chronią delikatną skórę przed starzeniem, dodają witalności i zdrowego kolorytu

fermenty bakterii morskich - podnoszą poziom nawilżenia skóry, wzmacniają jej kondycję, stymulują rewitalizację, działają przeciwzapalnie

biomimetyczny kwas hialuronowy - dogłębnie nawilża, dzięki czemu zmiękcza i poprawia napięcie

Cena 229 zł/15 ml

Yasumi Silk Fibres Cream - liftingujący krem do codziennej pielęgnacji w duchu japońskiego rytuału piękna. Poprawia owal twarzy, wygładza zmarszczki, napina i ujędrnia skórę, przywraca jej młodzieńczy blask, pilnuje wysokiego poziomu nawilżenia.

Składniki aktywne:

Syn®-Coll – tripeptyd przeciwzmarszczkowy, który stymuluje produkcję kolagenu, wyraźnie wygładza głębokie zmarszczki, przywraca skórze jędrność i elastyczność

resweratrol - zagęszcza strukturę skóry, subtelnie rozjaśnia przebarwienia, zwalcza wolne rodniki i przeciwdziała powstawaniu zmarszczek

ekstrakt z kamienia księżycowego - łagodzi podrażnienia i redukuje zaczerwienienia

proteiny jedwabiu - zapewniają skórze elastyczność i jedwabistą miękkość

ekstrakt z miłorzębu japońskiego - poprawia mikrokrążenie, łagodzi stany zapalne, przywraca skórze zdrowy koloryt

kwas hialuronowy i witamina C - działają synergicznie, gwarantują wysoki poziom nawilżenia skóry i rozświetlenie

Cena 390/50 ml

Yasumi Silk Fibres Serum - intensywny koncentrat liftingujący bliski japońskiej sztuki pielęgnacji. Stymuluje odnowę skóry, zagęszcza jej strukturę, napina i poprawia owal twarzy, redukuje zmarszczki. Rozjaśnia przebarwienia i nadaje zdrowy promienny koloryt.

Składniki aktywne:

Syn®-Coll – tripeptyd przeciwzmarszczkowy, który mocno pobudza wytwarzanie kolagenu, wygładza zmarszczki, przywraca też jędrność i elastyczność skóry

ekstrakty z morwy białej i miłorzębu japońskiego - skutecznie redukują podrażnienia i zaczerwienienia, przywracają skórze równowagę i komfort

resweratrol i witamina C - silny duet antyoksydacyjny, który hamuje powstawanie zmarszczek, wzmacnia kondycję skóry, rozjaśnia przebarwienia i pięknie rozświetla

ekstrakt z kamienia księżycowego - łagodzi podrażnienia i redukuje zaczerwienienia

proteiny jedwabiu i kwas hialuronowy - utrzymują wysoki poziom nawilżenia, poprawiają elastyczność, sprawiają, że skóra jest jedwabiście miękka

Cena 259 zł/30 ml

Yasumi Silk Fibres Eye Cream - napinający krem pod oczy inspirowany japońskim stylem pielęgnacji. Wyraźnie wygładza zmarszczki, poprawia elastyczność i napięcie skóry, redukuje cienie i opuchliznę, rozświetla, zmiękcza i intensywnie nawilża.

Składniki aktywne:

Syn®-Coll – tripeptyd przeciwzmarszczkowy, który mocno pobudza wytwarzanie kolagenu, rozprasowuje zmarszczki, przywraca też jędrność i elastyczność skóry

ekstrakt z morwy białej i witamina C - rozświetlają skórę i przywracają zdrowy, promienny koloryt, usuwają oznaki zmęczenia

resweratrol - zagęszcza strukturę skóry, subtelnie rozjaśnia przebarwienia, zwalcza wolne rodniki i przeciwdziała powstawaniu zmarszczek

ekstrakt z kamienia księżycowego - łagodzi podrażnienia i redukuje zaczerwienienia

proteiny jedwabiu i kwas hialuronowy - utrzymują wysoki poziom wody w naskórku, poprawiają elastyczność, sprawiają, że skóra jest miękka i gładka jak jedwab

bioflawonoidy - przyspieszają naturalne procesy regeneracji, redukują zasinienia i obrzęki

Cena 229 zł/15 ml

Dostępne na sklep.yasumi.pl oraz w gabinetach YASUMI

