Zgodnie z filozofią marki evrēe, piękna skóra zaczyna się od zdrowego stylu życia, odpowiedniej diety i dobrze dobranych kosmetyków. To jest prawdziwa tajemnica skuteczności pielęgnacji, płynąca z konsekwencji i rzetelnych metod, a nie z magicznych obietnic czy doraźnych działań. Jednocześnie marka pamięta, jak ważne jest, by czerpać sensoryczną przyjemność z tych codziennych rytuałów. Dlatego designerskie opakowania evrēe skrywają obłędnie pachnące, wielofunkcyjne preparaty, które łączą najnowsze osiągnięcia naukowe w dziedzinie kosmetologii ze składnikami naturalnymi i biotechnologicznymi w efektywnych stężeniach.

Zapach, który pamiętasz. Formuła, którą pokochasz na nowo

Powracająca na półki Hebe, kultowa linia Mystic Rose bazuje na połączeniu łagodzącego działania hydrolatu z róży z antyoksydacyjnymi i przeciwzapalnymi właściwościami cica. Różany hydrolat to prawdziwa perełka w świecie naturalnej pielęgnacji. Znany od wieków w krajach Bliskiego Wschodu, od lat podbija serca kobiet na całym świecie swoją delikatnością i skutecznością. Działa kojąco, nawilżająco i tonizująco, przywracając skórze naturalne pH. Jest idealny dla cery suchej, dojrzałej, wrażliwej, a także naczynkowej i trądzikowej. Czyli jest #ForEvreeWoman! Jego subtelny, kwiatowy zapach nie tylko relaksuje, ale także działa antystresowo, co czyni go doskonałym elementem codziennego rytuału piękna.

Materiały prasowe

Kosmetyki Mystic Rose podzielono na dwie grupy: ‘day mode’ i ‘night mode’, by jak najlepiej odpowiadały na potrzeby skóry definiowane przez jej naturalny dobowy rytm odnowy. Wraz z powrotem #RoseIsBack, marka prezentuje dwa znane bestsellery: kultowy różany tonik kojący oraz krem do twarzy, tym razem w odsłonie "daily use". Ponadto w linii znajdziemy upiększające serum ‘glass skin’, przeciwzmarszczkowe serum ‘new skin’, krem na noc ‘pro age’ oraz różany płyn micelarny.

BESTSELLER! Mystic Rose Nawilżająco - ujędrniający krem do twarzy DAILY USE

Zanieczyszczenie powietrza i stres to czynniki, które negatywnie wpływają na kondycję skóry. Krem Mystic Rose Daily Use został stworzony, by zapewnić cerze kompleksową pielęgnację i ochronę przed szkodliwym działaniem środowiska. Jego bogata formuła, zawierająca hydrolat z róży, niacynamid, kolagen i cica, jednocześnie stymuluje naturalne procesy odnowy i samoregulacji skóry. Krem intensywnie nawilża i regeneruje, a także opóźnia procesy starzenia, ujędrnia, wygładza i poprawia koloryt. To prawdziwy booster młodości dla Twojej cery! Dodatkowo, produkt doskonale się wchłania i stanowi świetną bazę pod makijaż. Ten krem to idealny wybór #ForEvreeWoman! (50 ml/49,99 zł).

Materiały prasowe

BESTSELLER! Mystic Rose Różany tonik kojący do każdego rodzaju cery

Piękna skóra to wynik zdrowego stylu życia, zbilansowanej diety i konsekwentnej pielęgnacji. To naprawdę ma znaczenie! Tonik Mystic Rose, wzbogacony wodą różaną, cica i kwasem hialuronowym, nawilża, odświeża i koi skórę, jednocześnie idealnie przygotowując ją #ForEvreeWoman na kolejne etapy rytuału piękna. Tonik można wygodnie aplikować bezpośrednio na twarz, utrzymując odpowiednią odległość, aby uzyskać przyjemną, delikatną mgiełkę. Alternatywnie, niewielką ilość produktu można wydozować na dłonie lub wacik kosmetyczny, a następnie delikatnie przemyć nim skórę. (200 ml/19,99 zł).

Materiały prasowe

Mystic Rose Różany płyn micelarny do każdego rodzaju cery

Demakijaż i ukojenie w jednym #ForEvreeWoman? Płyn micelarny z linii Mystic Rose szybko, ale jednocześnie bardzo delikatnie, oczyszcza skórę z makijażu oraz przygotuje ją na kolejne kroki pielęgnacji. Dzięki zawartości wody różanej, cica i kwasu hialuronowego nawilża, tonizuje i odświeża. Ponadto koi i łagodzi podrażnienia. Najwygodniej oczyszczać nim skórę z pomocą płatków kosmetycznych, aż do efektu „czystego wacika”, a pozostałości zmyć ciepłą wodą. (330 ml/29,99 zł).

Materiały prasowe

Mystic Rose Nawadniające serum upiększające GLASS SKIN

Kiedy cera jest zmęczona tempem życia i potrzebuje natychmiastowego upiększenia, z pomocą przychodzi Mystic Rose Glass Skin. To serum, które dzięki zawartości hydrolatu z róży, cica, antyoksydantów (w tym witaminy C i Koenzymu Q10) oraz fermentów, nie tylko nawilża i wygładza, ale także rozświetla i poprawia strukturę skóry. To prawdziwy booster nawodnienia i blasku dla twarzy #EvreeWoman! Wskazówka: aby wzmocnić efekt odświeżenia, serum można schłodzić w lodówce przed użyciem. (30 ml/53,99 zł).

Materiały prasowe

Mystic Rose Regenerujące serum przeciwzmarszczkowe NEW SKIN

Sen to idealny moment, by pozwolić kosmetykom evrēe zająć się intensywną odnową skóry. Nocne serum Mystic Rose New Skin zawiera hydrolat z róży, cica, Vitamin C Complex oraz niacynamid 5%. Dzięki takiemu składowi serum nie tylko ujędrnia i wyrównuje koloryt, ale także stymuluje produkcję kolagenu i regeneruje mikrouszkodzenia powstałe na skutek działania promieniowania UV, smogu czy światła niebieskiego. To skuteczny zastrzyk odbudowy i prawdziwy reduktor zmarszczek #ForEvreeWoman! Dla wzmocnienia efektów działania serum, po aplikacji warto wykonać masaż twarzy wałkiem jadeitowym lub kamieniami Gua Sha. (30 ml/53,99 zł).

Materiały prasowe

Mystic Rose Kojąco-regenerujący krem na noc PRO AGE

Choć nie możemy zatrzymać upływu czasu, możemy znacząco zredukować lub spowolnić zmiany, jakie zostawia on na skórze. Właśnie tak działają kosmetyki "anti-aging", a wśród nich wyróżnia się Mystic Rose Pro Age, wzbogacony hydrolatem z róży, cica, 3% niacynamidem i ceramidami. Ten krem, przeznaczony do stosowania na noc, to prawdziwy ratunek dla skóry. Nie tylko koi i regeneruje, ale też pomaga utrzymać optymalny poziom nawilżenia i nawodnienia. Skutecznie wygładza i opóźnia procesy starzenia, a także widocznie poprawia jędrność i elastyczność skóry, jednocześnie wyrównując jej koloryt. Ponadto, krem zapewnia ochronę przed uszkodzeniami spowodowanymi czynnikami zewnętrznymi, takimi jak smog, zanieczyszczenia, promieniowanie UV i światło niebieskie. Szybko się wchłania, pozostawiając na skórze satynowe wykończenie. To źródło niezwykłej odnowy i ukojenia dla dojrzałych #EvreeWoman! (50 ml/49,99 zł).

Materiały prasowe

Kosmetyki Mystic Rose to nie tylko pielęgnacja, ale także holistyczne doświadczenie, które pozwala każdej #ForEvreeWoman celebrować swoje piękno i pewność siebie. Dzięki odświeżonej formule i wyjątkowemu zapachowi, evrēe zaprasza do odkrycia rytuału, który budzi skórę i zmysły.

Marka evrēe dostępna w drogeriach Hebe.

Materiał promocyjny marki evrēe