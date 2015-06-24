Pokład - jak idealnie go dobrać
Zobacz, jak to zrobić bez pomyłek!
Opublikowano: 24.06.2015, 06:00
Reklama
Podkład w nieodpowiednim odcieniu to podstawowy błąd w makijażu. Dodaje lat, podkreśla zmarszczki, a czasami nawet sprawia, że wyglądamy niezdrowo. Co zrobić, aby tego uniknąć? Rozwiązaniem jest dopasowanie go dzięki Color Profile w perfumerii Sephora. To sposób na bezpłatne, a także błyskawiczne dobranie odpowiedniego dla swojej cery koloru oraz konsystencji fluidu, a także innych kosmetyków, jak korektor czy puder.
Jak to się robi? Postanowiłyśmy to dla was sprawdzić.
Więcej na temat fluidów:
Wybieramy najlepszy podkład na lato
11 podkładów, w które warto zainwestować
Jak makijażem powiększyć oczy?
Reklama
Reklama
Reklama