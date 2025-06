Na ogół starzenie kojarzy się ze zmarszczkami. Tymczasem wiele kobiet obawia się nie tylko zmarszczek, ale również utraty owalu twarzy i spadku jędrności skóry. To tzw. odwrócony trójkąt młodości – termin określający zmiany w kształcie twarzy, jakie zachodzą wraz z wiekiem. Na czym to polega?

Reklama

Wyobraź sobie młodą twarz, która przypomina trójkąt – widać pełne policzki i wyraźnie zarysowany podbródek. Z czasem te proporcje się jednak zmieniają – dochodzi do utraty jędrności, osłabienia mięśni i opadania owalu. W efekcie dolna część twarzy staje się szersza, a linia żuchwy i podbródka mniej wyrazista. Na szczęście regularna pielęgnacja pozwala na nowo zdefiniować trójkąt młodości – poprawić kontur twarzy, zwiększyć jędrność i skutecznie odżywić skórę. Rozwiązaniem są dermokosmetyki z bestsellerowej linii DermAbsolu oparte na wodzie termalnej.

Materiały prasowe

Woda termalna Avène – rytuał, który zmienia wiele

Woda termalna Avène od lat znana jest z właściwości kojących i łagodzących. Można ją używać w upalne dni, ponieważ chłodzi i łagodzi, nie powodując wysuszenia skóry. Na tym nie kończy się jej działanie. Stosowana po demakijażu przywraca skórze komfort i równowagę na co dzień, po zabiegach kosmetologicznych łagodzi zmiany pomagając skórze wrócić do równowagi. Po użyciu wody termalnej zmniejsza się uczucie dyskomfortu, a zaczerwienienia, swędzenia i ściągnięcia skóry zostają natychmiast złagodzone.

Woda termalna Avène jest ceniona nie tylko za swoje właściwości pielęgnacyjne, ale także za unikalny skład chemiczny. Jako chemik i technolog mogę podkreślić, że jej wysoka zawartość krzemianów ma istotny wpływ na jej działanie. Krzemiany przyczyniają się do jej właściwości łagodzących i nawilżających. Działają one na skórę, tworząc film ochronny, który wspomaga regenerację i przywraca naturalną równowagę, zmiękcza i wygładza skórę. Wydaje się niemożliwe w przypadku wody? Ale woda termalna Avène naprawdę ma ogromne zaplecze badań i unikalne właściwości właśnie dzięki krzemianom. Dodatkowo, woda termalna Avène jest bogata w minerały, które wspierają procesy regeneracji, co czyni ją idealnym składnikiem w produktach przeznaczonych dla skóry wrażliwej i skłonnej do podrażnień, ale także suchej i dojrzałej – mówi Magdalena Kaczanowicz, technolog kosmetyczny @racjapielegnacja.

Materiały prasowe

Nowa odsłona DermAbsolu – redefinicja młodości

Pielęgnującą wodę termalną Avène znajdziemy we wszystkich kosmetykach marki Eau Thermale Avène – to doskonałe uzupełnienie codziennej rutyny. Dla kobiet, które poszukują kompleksowego wsparcia w zaawansowanej pielęgnacji odmładzającej, marka Eau Thermale Avène przygotowała coś więcej – odświeżoną gamę dermokosmetyków DermAbsolu, które pomagają w utrzymaniu gęstej, promiennej skóry. Od 2025 r. linia jest dostępna w nowym, przykuwającym uwagę opakowaniu o luksusowym designie, a oficjalna premiera gamy odbyła się 13 maja 2025 r., podczas dedykowanego śniadania prasowego. To pielęgnacja w duchu pro-aging, która nie jest już tylko trendem, ale stylem życia.

Materiały prasowe

Gama DermAbsolu odpowiada na trzy kluczowe objawy starzenia się skóry: suchość, utratę struktury i nierównomierny koloryt. Formuły oparte na wysoko skoncentrowanych składnikach aktywnych – takich jak bakuchiol, niacynamid i pro-ceramidy (glikooleol)). Wpływają one na poprawę jędrności, odżywienie skóry i przywrócenie konturu twarzy. Regularne stosowanie produktów z tej gamy pozwala na nowo zdefiniować „trójkąt młodości” – bez presji, świadomie, z szacunkiem do siebie.

PFDC/232/2025

Reklama

Materiał promocyjny marki Avène