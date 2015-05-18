Niebieski makijaż na co dzień - Katosu
Zobacz, jak wykonać makijaż krok po kroku
Opublikowano: 18.05.2015, 06:14
Do wykonania makijażu Kasia Gajewska użyła:
- Podkład Silk Creme - Laura Mercier
- Korektor High Coverage Concealer For Under Eye - Laura Mercier
- Puder Setting Powder - Laura Mercier
- Kredka do brwi Archery Blondshell - Soap&Glory
- Cień Texture i White Frost - MAC
- Cień Orange You Fancy z paletki Artist Palette - Anastasia Beverly Hills
- Brązowa kredka Rich Experience - MAC
- Niebieski pigment nr 113 - Inglot
- Tusz Miss Manga - L’Oreal
- Rzęsy nr 318 - Ardell
- Bronzer Bahama ~Mama - The Balm
- Rozświetlacz Mary Lou Manizer - The Balm
- Błyszczyk Neon Orange - Anastasia Beverly Hills
