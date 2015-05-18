Reklama

Do wykonania makijażu Kasia Gajewska użyła:

  • Podkład Silk Creme - Laura Mercier
  • Korektor High Coverage Concealer For Under Eye - Laura Mercier
  • Puder Setting Powder - Laura Mercier
  • Kredka do brwi Archery Blondshell - Soap&Glory
  • Cień Texture i White Frost - MAC
  • Cień Orange You Fancy z paletki Artist Palette - Anastasia Beverly Hills
  • Brązowa kredka Rich Experience - MAC
  • Niebieski pigment nr 113 - Inglot
  • Tusz Miss Manga - L’Oreal
  • Rzęsy nr 318 - Ardell
  • Bronzer Bahama ~Mama - The Balm
  • Rozświetlacz Mary Lou Manizer - The Balm
  • Błyszczyk Neon Orange - Anastasia Beverly Hills

