Kosmetyki potrzebne do wykonania makijażu:

  • Podkład Silk Creme - Laura Mercier
  • Korektor High Coverage Concealer For Under Eye - Laura Mercier
  • Puder Setting Powder - Laura Mercier
  • Kredka do brwi Archery Blondshell - Soap&Glory
  • Cienie Metal, Fawn i Truffle Glitter - Anastasia Beverly Hills
  • Cielista kredka Ivory - Prestige
  • Żelowy eyeliner Waterproof Creme Color w odcieniu Jet - Anastasia Beverly Hills
  • Tusz Miss Manga - L’Oreal
  • Rzęsy Pretty Day - Perfect Eyelashes
  • Bronzer Bahama Mama - The Balm
  • Róż Baked Blush nr 10 Ladylike - NYX
  • Pomadka Vegas Volt - MAC

Więcej makijaży krok po kroku:

