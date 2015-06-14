Makijaż w stylu Taylor Swift krok po kroku
Sprawdź jak go wykonać!
Opublikowano: 14.06.2015, 12:27
Reklama
Kosmetyki potrzebne do wykonania makijażu:
- Podkład Silk Creme - Laura Mercier
- Korektor High Coverage Concealer For Under Eye - Laura Mercier
- Puder Setting Powder - Laura Mercier
- Kredka do brwi Archery Blondshell - Soap&Glory
- Cienie Metal, Fawn i Truffle Glitter - Anastasia Beverly Hills
- Cielista kredka Ivory - Prestige
- Żelowy eyeliner Waterproof Creme Color w odcieniu Jet - Anastasia Beverly Hills
- Tusz Miss Manga - L’Oreal
- Rzęsy Pretty Day - Perfect Eyelashes
- Bronzer Bahama Mama - The Balm
- Róż Baked Blush nr 10 Ladylike - NYX
- Pomadka Vegas Volt - MAC
Więcej makijaży krok po kroku:
Efektowny makijaż n weseleJak optycznie wyszczuplić twarz?Jak wykonać makijaż w 5 minut?
Reklama
Reklama
Reklama