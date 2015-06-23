Makijaż w stylu Kim Kardashian - instrukcja krok po kroku
Zobacz, jak go wykonać krok po kroku
Opublikowano: 23.06.2015, 06:39
Reklama
Do wykonania makijażu Kasia Gajewska użyła:
- Podkład Silk Creme - Laura Mercier
- Korektor High Coverage Concealer For Under Eye - Laura Mercier
- Puder Setting Powder - Laura Mercier
- Kredka do brwi Brow Wiz Taupe - Anastasia Beverly Hills
- Cień Dusky Rose - Anastasia Beverly Hills
- Cień Texture - MAC
- Biała kredka - Topshop
- Żelowy eyeliner Waterproof Creme Color w odcieniu Jet - Anastasia Beverly Hills
- Tusz Miss Manga - L’Oreal
- Rzęsy górne - Velour Lashes
- Rzęsy dolne Precious - House Of Lashes
- Bronzer Bahama Mama - The Balm
- Konturówka nr 35 - Chanel
- Matowa pomadka w płynie Pure Hollywood - Anastasia Beverly Hills
Więcej makijaży krok po kroku:
Makijaż w stylu Taylor Swift
Elegancki make-up w stylu Małgorzaty Sochy
Makijaż ślubny, który wykonasz samodzielnie
Reklama
Reklama
Reklama