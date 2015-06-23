Reklama


Do wykonania makijażu Kasia Gajewska użyła:

  • Podkład Silk Creme - Laura Mercier
  • Korektor High Coverage Concealer For Under Eye - Laura Mercier
  • Puder Setting Powder - Laura Mercier
  • Kredka do brwi Brow Wiz Taupe - Anastasia Beverly Hills
  • Cień Dusky Rose - Anastasia Beverly Hills
  • Cień Texture - MAC
  • Biała kredka - Topshop
  • Żelowy eyeliner Waterproof Creme Color w odcieniu Jet - Anastasia Beverly Hills
  • Tusz Miss Manga - L’Oreal
  • Rzęsy górne - Velour Lashes
  • Rzęsy dolne Precious - House Of Lashes
  • Bronzer Bahama Mama - The Balm
  • Konturówka nr 35 - Chanel
  • Matowa pomadka w płynie Pure Hollywood - Anastasia Beverly Hills

