Makijaż na wesele krok po kroku
Sprawdź, jak samodzielnie wykonać ślubny make-up. Zobacz nasze wideo i i zainspiruj się do własnej stylizacji.
Opublikowano: 24.05.2015, 11:45
Kosmetyki potrzebne do wykonania:
- Podkład Silk Creme - Laura Mercier
- Korektor High Coverage Concealer For Under Eye - Laura Mercier
- Puder Setting Powder - Laura Mercier
- Kredka do brwi Archery Blondshell - Soap&Glory
- Kredka Graphic Eyes Glance - Zoeva
- Cienie z paletki Naturally Yours - Zoeva
- Cielista kredka Ivory - Prestige
- Pigment nr 115 - Inglot
- Tusz Miss Manga - L’Oreal
- Rzęsy Hotaru - Perfect Eyelashes by Landofmakeup
- Bronzer Bahama Mama - The Balm
- Rozświetlacz nr 208 - KIKO
- Czerwona pomadka w płynie Bloodline - Anastasia Beverly Hills
