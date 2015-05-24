Reklama

Kosmetyki potrzebne do wykonania:

  • Podkład Silk Creme - Laura Mercier
  • Korektor High Coverage Concealer For Under Eye - Laura Mercier
  • Puder Setting Powder - Laura Mercier
  • Kredka do brwi Archery Blondshell - Soap&Glory
  • Kredka Graphic Eyes Glance - Zoeva
  • Cienie z paletki Naturally Yours - Zoeva
  • Cielista kredka Ivory - Prestige
  • Pigment nr 115 - Inglot
  • Tusz Miss Manga - L’Oreal
  • Rzęsy Hotaru - Perfect Eyelashes by Landofmakeup
  • Bronzer Bahama Mama - The Balm
  • Rozświetlacz nr 208 - KIKO
  • Czerwona pomadka w płynie Bloodline - Anastasia Beverly Hills
