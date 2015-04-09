Makijaż na rodzinne spotkania
Zobacz jak wykonać ten boski makijaż krok po kroku!
Opublikowano: 09.04.2015, 12:59
Reklama
Kosmetyki potrzebne do wykonania makijażu:
- Podkład Silk Creme Foundation - Laura Mercier
- Korektor Radiant Creamy Concealer - NARS
- Puder Luxury Powder - Ben Nye
- Kredka do brwi Archery - Soap&Glory
- Cień w kremie Cream Crush nr 05 - KIKO
- Kredka Twist-Up Mettalic Eye Pen nr 54 Dark Brow - Isa Dora
- Srebrna kredka Mettalic Luster Liner Liquid Silver - Anastasia Beverly Hills
- Cielista kredka Vow - Illamasqua
- Tusz do rzęs Extended Play Gigablack Lash - MAC
- Róż z pletki Ultra Blush Palette Hot Spice
- Bronzer Mat Bronze nr 10 - Make Up For Ever
- Matowa pomadka Soft Sensation nr 023 Vivid Divine - Astor
Reklama
Reklama
Reklama