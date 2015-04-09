Reklama

Kosmetyki potrzebne do wykonania makijażu:

  • Podkład Silk Creme Foundation - Laura Mercier
  • Korektor Radiant Creamy Concealer - NARS
  • Puder Luxury Powder - Ben Nye
  • Kredka do brwi Archery - Soap&Glory
  • Cień w kremie Cream Crush nr 05 - KIKO
  • Kredka Twist-Up Mettalic Eye Pen nr 54 Dark Brow - Isa Dora
  • Srebrna kredka Mettalic Luster Liner Liquid Silver - Anastasia Beverly Hills
  • Cielista kredka Vow - Illamasqua
  • Tusz do rzęs Extended Play Gigablack Lash - MAC
  • Róż z pletki Ultra Blush Palette Hot Spice
  • Bronzer Mat Bronze nr 10 - Make Up For Ever
  • Matowa pomadka Soft Sensation nr 023 Vivid Divine - Astor
Reklama
Reklama
Reklama