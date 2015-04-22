Makijaż dla niebieskich oczu - Wieczorowy makijaż
Idealny dla niebieskookich! Zobacz, jak go wykonać krok po kroku
Opublikowano: 22.04.2015, 10:15
Reklama
Do wykonania złotego makijażu Kasia Gajewska użyła:
- Podkład Silk Creme Foundation - Laura Mercier
- Korektor Radiant Creamy Concealer - NARS
- Puder Loose Setting Powder Translucent - Laura Mercier
- Kredka do brwi Archery - Soap&Glory
- Złoty cień w kremie Electric Cool Glided Thrill - MAC
- Cień Romp - MAC
- Cień White Frost - MAC
- Złoty drobny brokat Goldilux - Sugarpill
- Żelowy eyeliner Waterproof Creme Color Jet - Anastasia Beverly Hills
- Tusz do rzęs Lash Sensational - Maybelline
- Rzęsy Russet Feather - Perfect Eyelashes by KatOsu
- Bronzer Mat Bronze nr 10 - Make Up For Ever
- Cień nr 208 - KIKO
- Pomadka w kredce Lip Crayon Nude Hero - Zoeva
Reklama
Reklama
Reklama