Reklama


Do wykonania złotego makijażu Kasia Gajewska użyła:

  • Podkład Silk Creme Foundation - Laura Mercier
  • Korektor Radiant Creamy Concealer - NARS
  • Puder Loose Setting Powder Translucent - Laura Mercier
  • Kredka do brwi Archery - Soap&Glory
  • Złoty cień w kremie Electric Cool Glided Thrill - MAC
  • Cień Romp - MAC
  • Cień White Frost - MAC
  • Złoty drobny brokat Goldilux - Sugarpill
  • Żelowy eyeliner Waterproof Creme Color Jet - Anastasia Beverly Hills
  • Tusz do rzęs Lash Sensational - Maybelline
  • Rzęsy Russet Feather - Perfect Eyelashes by KatOsu
  • Bronzer Mat Bronze nr 10 - Make Up For Ever
  • Cień nr 208 - KIKO
  • Pomadka w kredce Lip Crayon Nude Hero - Zoeva
Reklama
Reklama
Reklama