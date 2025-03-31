Sekret zdrowej i nawilżonej skóry nie tkwi tylko w kosmetykach – to, co jemy czy pijemy, również ma ogromny wpływ na jej wygląd. Jeśli chcesz zadbać o siebie od środka i wprowadzić do swojej diety naturalne składniki, to glow smoothie będzie idealnym wyborem!

Przepis na glow smoothie z awokado i szpinakiem

Ten koktajl to prawdziwa bomba witaminowa – właściwości awokado są znane od dawna. Ten kremowy owoc dostarcza zdrowych tłuszczy i witamin, a szpinak jest pełen antyoksydantów, które pomogą redukować wolne rodniki. To połączenie wspiera więc nie tylko zdrowy wygląd skóry, ale też dostarcza niezbędnych składników odżywczych. A co najlepsze, jego przygotowanie zajmuje zaledwie kilka minut!

Składniki:

1 dojrzałe awokado,

1 szklanka świeżego szpinaku (lub mrożonego),

1 banan,

½ szklanki wody kokosowej lub mleka roślinnego (np. migdałowego),

Sok z połowy limonki (dla orzeźwiającego smaku i witaminy C),

Opcjonalnie – ½ łyżeczki miodu lub syropu klonowego (dla słodszego smaku).

Wszystkie składniki miksuj aż do uzyskania gładkiej konsystencji. Jeśli koktajl jest za gęsty, możesz dodać odrobinę wody. I gotowe!

Jak regularne picie glow smoothie może wpłynąć na cerę?

Systematyczne picie tak zdrowego i odżywczego smoothie to jeden z najprostszych sposobów na poprawę wyglądu skóry. Przekonaj się o jego potencjalnych korzyściach i właściwościach:

Pozytywny wpływ na nawilżenie skóry . Awokado jest bogate w zdrowe tłuszcze, które zapewnią głęboki poziom nawilżenia oraz zapobiegają wysuszeniu czy powstawaniu suchych plam.

. Awokado jest bogate w zdrowe tłuszcze, które zapewnią głęboki poziom nawilżenia oraz zapobiegają wysuszeniu czy powstawaniu suchych plam. Działanie przeciwzapalne . Szpinak jest pełen witaminy K, która działa przeciwzapalnie i wspiera regenerację skóry.

. Szpinak jest pełen witaminy K, która działa przeciwzapalnie i wspiera regenerację skóry. Wspomaganie produkcji kolagenu . Witaminy C i E, zawarte w koktajlu, są niezbędne do produkcji kolagenu, które odpowiada za jędrność skóry.

. Witaminy C i E, zawarte w koktajlu, są niezbędne do produkcji kolagenu, które odpowiada za jędrność skóry. Ochrona przed wolnymi rodnikami . Antyoksydanty chronią skórę przed przedwczesnym starzeniem.

. Antyoksydanty chronią skórę przed przedwczesnym starzeniem. Regulacja poziomu sebum – dzięki zawartości banana i szpinaku, które pomogą w zachowaniu równowagi skóry.

– dzięki zawartości banana i szpinaku, które pomogą w zachowaniu równowagi skóry. Poprawa kolorytu cery . Dzięki dużej ilości witamin z grupy B może zminimalizować przebarwienia i nadać jej zdrowy blask.

. Dzięki dużej ilości witamin z grupy B może zminimalizować przebarwienia i nadać jej zdrowy blask. Oczyszczenie organizmu. Woda kokosowa czy szpinak mają działanie oczyszczające. Pomogą usunąć toksyny, zmniejszając skłonność do niedoskonałości skóry.

Glow smoothie z dodatkiem awokado i szpinaku na promienną cerę, fot. Adobe Stock, Anna Puzatykh

