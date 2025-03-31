Reklama

Sekret zdrowej i nawilżonej skóry nie tkwi tylko w kosmetykach – to, co jemy czy pijemy, również ma ogromny wpływ na jej wygląd. Jeśli chcesz zadbać o siebie od środka i wprowadzić do swojej diety naturalne składniki, to glow smoothie będzie idealnym wyborem!

Przepis na glow smoothie z awokado i szpinakiem

Ten koktajl to prawdziwa bomba witaminowawłaściwości awokado są znane od dawna. Ten kremowy owoc dostarcza zdrowych tłuszczy i witamin, a szpinak jest pełen antyoksydantów, które pomogą redukować wolne rodniki. To połączenie wspiera więc nie tylko zdrowy wygląd skóry, ale też dostarcza niezbędnych składników odżywczych. A co najlepsze, jego przygotowanie zajmuje zaledwie kilka minut!

Składniki:

  • 1 dojrzałe awokado,
  • 1 szklanka świeżego szpinaku (lub mrożonego),
  • 1 banan,
  • ½ szklanki wody kokosowej lub mleka roślinnego (np. migdałowego),
  • Sok z połowy limonki (dla orzeźwiającego smaku i witaminy C),
  • Opcjonalnie – ½ łyżeczki miodu lub syropu klonowego (dla słodszego smaku).

Wszystkie składniki miksuj aż do uzyskania gładkiej konsystencji. Jeśli koktajl jest za gęsty, możesz dodać odrobinę wody. I gotowe!

Jak regularne picie glow smoothie może wpłynąć na cerę?

Systematyczne picie tak zdrowego i odżywczego smoothie to jeden z najprostszych sposobów na poprawę wyglądu skóry. Przekonaj się o jego potencjalnych korzyściach i właściwościach:

  • Pozytywny wpływ na nawilżenie skóry. Awokado jest bogate w zdrowe tłuszcze, które zapewnią głęboki poziom nawilżenia oraz zapobiegają wysuszeniu czy powstawaniu suchych plam.
  • Działanie przeciwzapalne. Szpinak jest pełen witaminy K, która działa przeciwzapalnie i wspiera regenerację skóry.
  • Wspomaganie produkcji kolagenu. Witaminy C i E, zawarte w koktajlu, są niezbędne do produkcji kolagenu, które odpowiada za jędrność skóry.
  • Ochrona przed wolnymi rodnikami. Antyoksydanty chronią skórę przed przedwczesnym starzeniem.
  • Regulacja poziomu sebum – dzięki zawartości banana i szpinaku, które pomogą w zachowaniu równowagi skóry.
  • Poprawa kolorytu cery. Dzięki dużej ilości witamin z grupy B może zminimalizować przebarwienia i nadać jej zdrowy blask.
  • Oczyszczenie organizmu. Woda kokosowa czy szpinak mają działanie oczyszczające. Pomogą usunąć toksyny, zmniejszając skłonność do niedoskonałości skóry.
Zielone glow smoothie na promienną cerę
Glow smoothie z dodatkiem awokado i szpinaku na promienną cerę, fot. Adobe Stock, Anna Puzatykh

