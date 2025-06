Letni makijaż zdecydowanie powinien różnić się od tego, na który stawiamy w innych porach roku. Warto, aby był lekki, nie obciążał skóry, a jednocześnie pięknie podkreślał opaleniznę, którą zdobywamy w wakacje. Dlatego już na początku lata należy rozejrzeć się za kosmetykami, które zapewnią nam taki efekt. Okazuje się, że Rossmann wychodzi nam naprzeciw. Cały makijaż wykonasz 1 produktem za mniej niż 33 zł, który dostępny jest właśnie w tej drogerii.

Cały makijaż wykonasz 1 produktem za mniej niż 33 zł z Rossmanna

Sztyft do makijażu cieszy się dużą popularnością od wielu sezonów. Szczególnie jednak warto postawić na niego w okresie wakacyjnym. Latem, gdy dbamy o to, aby skóra odpoczywała i była zabezpieczona przed słońcem, nie możemy pozwolić sobie na zbyt wiele warstw kosmetyków na twarzy. Ten produkt pomoże nam uporać się z tym problemem.

Faceboom make-up water jelly to sztyft do makijażu, który można stosować do policzków, powiek, a nawet ust. Dzięki temu nie potrzebujemy innych kosmetyków, żeby stworzyć promienny makijaż, podkreślający walory naszej urody.

To cudeńko dostępne jest w drogeriach Rossmann w trzech wersjach kolorystycznych, więc każda z nas może dobrać je do swojej urody. To róż w odcieniu liczi do jasnej buzi oraz w wersji papaja do nieco ciemniejszych karnacji. Koszt takiego sztyftu to jedyne 32,99 zł.

sztyft do makijażu na lato Faceboom, Fot. materiały promocyjne, rossmann.pl

Sztyft Faceboom do makijażu - jak go stosować?

Podstawą letniej pielęgnacji jest oczywiście krem z filtrem UV. Po oczyszczeniu twarzy należy ją posmarować klasycznym SPF-em lub np. kremem CC, który nie tylko chroni, ale też wyrównuje koloryt cery. Dobrą opcją na ciepłe dni jest krem CC, który daje efekt flawless skin. Następnie możemy przejść do makijażu.

Sztyft nakładamy odpowiednio na policzki, powieki i usta. Następnie przy pomocy pędzla, gąbeczki lub palca blurujemy kosmetyk, aby nie były widoczne smugi. Na końcu warto zastosować mgiełkę UV, która dodatkowo zabezpieczy skórę, a także utrwali makijaż. Pamiętaj, że w upalne dni, gdy jest duża ekspozycja na słońce, SPF należy stosować co 2-3 godziny, dlatego taka mgiełka to dobra opcja, bo zawsze możemy mieć ją w torebce i spryskać buzię w dowolnym momencie.

Makijaż na lato 2025

Najmodniejszy makijaż lata to od lat naturalny look z efektem glass skin. Powinien być świeży, delikatny, a jednocześnie mienić się w promieniach słońca. Dlatego w wakacje tak chętnie stawiamy na róż i rozświetlacz, które będą podstawą w naszych kosmetyczkach także w 2025 roku.

Jeśli natomiast chcesz postawić na bardziej wyrazisty look, tego lata zdecyduj się np. na neonowe cienie do powiek w kolorze żółtym czy niebieskim. Wieczorem z kolei śmiało możesz postawić na smoky eyes, ale w nieco innej wersji niż ta klasyczna - to bowiem brązowe cienie będą hitem tych wakacji.