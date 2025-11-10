Czarny Piątek to święto wszystkich łowców okazji – dzień, w którym nawet najbardziej luksusowe sprzęty schodzą z piedestału cenowego. To raj dla miłośników zakupów, uczta dla oszczędnych i doskonała okazja, by zrobić coś miłego – zarówno dla siebie, jak i dla innych. Bo kto powiedział, że prezenty trzeba kupować dopiero w grudniu?

W tym roku warto wykorzystać Black Friday nie tylko na wymarzone upolowanie nowego gadżetu, ale i na inwestycję w codzienny komfort. A jeśli tym komfortem jest piękna fryzura w kilka minut i włosy w doskonałej kondycji – w centrum uwagi powinna znaleźć się marka Dreame. Od lat udowadnia, że technologia może być sprzymierzeńcem urody.

Od 2017 roku Dreame tworzy urządzenia, które upraszczają codzienność milionów ludzi w ponad 100 krajach. Ich filozofia? Technologia w służbie jakości życia. Choć zaczynali od inteligentnych robotów sprzątających, dziś z równym rozmachem podbijają świat beauty tech – łącząc design, moc i delikatność w jednym urządzeniu.

I właśnie teraz – dzięki promocjom Black Friday – możesz wybrać suszarkę, o której marzyłeś, bez nadwyrężania portfela. Poniżej znajdziesz nasze zestawienie ośmiu modeli Dreame, które różnią się funkcjami, stylem i ceną – ale każdy z nich potrafi wydobyć z Twoich włosów to, co najlepsze. Zobacz, która suszarka pasuje właśnie do Ciebie.

Dreame Glory Pocket – lekkość, która nadąża za Twoim tempem

Mat. prasowe

Idealna dla tych, którzy zawsze są w ruchu – w samolocie, na siłowni, w drodze na spotkanie. Dreame Glory Pocket to mini-suszarka o mocy dużego urządzenia. Silnik o prędkości 110 000 RPM i przepływ powietrza 70 m/s sprawiają, że krótkie włosy wyschną w 40 sekund – szybciej niż zdążysz zaparzyć kawę przed wyjściem.

To sprzęt, który nie tylko suszy, ale też chroni kondycję włosów – technologia jonizacji eliminuje puszenie i elektryzowanie, a inteligentny czujnik NTC mierzy temperaturę aż 300 razy na sekundę, utrzymując ją poniżej 57°C. Zero ryzyka przegrzania, maksimum blasku. Do wyboru masz 5 trybów pracy i 2 prędkości nawiewu, więc możesz dopasować suszenie do nastroju, planu dnia lub pogody. Glory Pocket waży zaledwie 300 gramów, ma składaną konstrukcję i działa niezwykle cicho (60 dB). Zmieści się w torebce, walizce, a nawet w torbie treningowej – gotowa, by dotrzymać Ci kroku w rytmie nowoczesnego życia.

Dreame Glory Mix – jedna suszarka, milion zastosowań

Mat. prasowe

W domu, gdzie łazienka to pole bitewne, Dreame Glory Mix jest cichym bohaterem codzienności. Sprawdzi się zarówno u córki z lokami, jak i u partnera, który ceni szybkie, skuteczne suszenie bez efektu „szopy”.

Silnik o prędkości 110 000 RPM i przepływ powietrza 65 m/s wysuszy włosy do ramion w dwie minuty. Technologia jonizacji (aż 300 milionów jonów/cm³) sprawia, że włosy są gładkie, miękkie i błyszczące. Czujnik NTC monitoruje temperaturę 300 razy na sekundę, utrzymując ją na optymalnym poziomie 55°C – idealnym, by zachować zdrowie i elastyczność włosa. W zestawie znajdziesz 3 magnetyczne końcówki: koncentrator do wygładzenia, dyfuzor do objętości i nasadkę zapachową, która otula włosy delikatnym aromatem. Lekka (336 g), kompaktowa, z 4 poziomami temperatury i 2 prędkościami nawiewu – to sprzęt, który pokocha każdy dom. Elegancka, cicha i wszechstronna – nic dziwnego, że tak łatwo się do niej przywiązać.

Dreame Glory – klasyka codziennej pielęgnacji

Mat. prasowe

Solidna, niezawodna i idealna na start – Dreame Glory to suszarka, która sprawia, że codzienne suszenie staje się prostsze i przyjemniejsze. Silnik 110 000 RPM i przepływ 70 m/s gwarantują szybkie rezultaty – włosy do ramion wyschną w 2 minuty. Dzięki jonizacji (300 milionów jonów) znikają problemy z elektryzowaniem, a fryzura staje się gładka i lśniąca. Do wyboru masz 4 poziomy temperatury i 2 prędkości nawiewu, a tryb naprzemiennego ciepła i chłodu to wybawienie dla kręconych lub puszących się włosów. Lekka, cicha (<76 dB) i z zabezpieczeniem przed przegrzaniem – Glory to sprzęt dla tych, którzy chcą prostoty, ale nie godzą się na przeciętność. Idealna do codziennych rytuałów – po treningu, przed pracą, po kąpieli.

Dreame Gleam – złoty środek między mocą a komfortem

Mat. prasowe

Dreame Gleam to propozycja dla tych, którzy szukają równowagi – między wydajnością a wygodą, technologią a rozsądną ceną. Silnik o mocy 1600 W i prędkości 110 000 RPM generuje przepływ 65 m/s, susząc włosy w 3 minuty.

Zaawansowany algorytm kontroluje temperaturę 100 razy na sekundę, utrzymując ją na poziomie 57°C, co chroni włosy przed przegrzaniem. Gleam wytwarza 200 milionów jonów/cm³, które neutralizują elektryzowanie i nadają włosom jedwabistą gładkość. Masz do dyspozycji 4 poziomy temperatury i 2 prędkości nawiewu, a magnetyczny koncentrator 360° pozwala kierować strumień dokładnie tam, gdzie chcesz. Lekka (330 g) i cicha (59 dB) – idealna do porannej rutyny, gdy cały dom jeszcze śpi.

Dreame Gusto – moc dla całej rodziny

Mat. prasowe

Silna, intuicyjna i dopasowująca się do potrzeb – Dreame Gusto to suszarka, która sprawdzi się w każdym domu. Silnik o mocy 2000 W i prędkości 110 000 RPM generuje przepływ 60 m/s, a inteligentny czujnik Hall sam rozpoznaje końcówkę i dobiera do niej idealne ustawienia.

Technologia ToF w czasie rzeczywistym kontroluje temperaturę, a 300 milionów jonów dba o blask i gładkość włosów. W zestawie znajdziesz trzy magnetyczne nasadki: koncentrator, dyfuzor i grzebień z szerokimi zębami – idealny do loków lub gęstych włosów. Dreame Gusto waży tylko 517 g, ma cztery poziomy temperatury i trzy prędkości nawiewu, sterowane przez intuicyjny ekran LED. To sprzęt, który sprosta wymaganiom całej rodziny – od nastolatki po tatę, który wreszcie doceni technologię w suszarce.

Dreame Miracle Pro – luksus i technologia w jednym

Mat. prasowe

To nie jest zwykła suszarka. Dreame Miracle Pro to domowe spa zamknięte w designerskim urządzeniu. Oferuje terapię dwufalowym czerwonym światłem, atomizację odżywczych esencji i 600 milionów jonów ujemnych/cm³ – czyli pielęgnację, jakiej nie oferuje żaden inny model.

Silnik o prędkości 130 000 RPM i przepływ 72 m/s gwarantują ekspresowe suszenie – włosy średniej długości w 2 minuty. Technologia 3D Atomization tworzy mikromgłę, która wnika we włosy, odżywiając je i wygładzając od środka. Czujnik NTC mierzy temperaturę 1000 razy na sekundę, a sensor odległości automatycznie reguluje moc nawiewu. Do tego 4 końcówki magnetyczne (wygładzająca, koncentrator, dyfuzor, anti-frizz) i 6 trybów pracy – pełna personalizacja stylizacji. Lekka (420 g), intuicyjna i elegancka – Miracle Pro to inwestycja w codzienny luksus, który zaczyna się od włosów.

Dreame Dazzle – inteligencja, która dba o Twój styl

Mat. prasowe

Dreame Dazzle to suszarka, która myśli za Ciebie. Sama rozpoznaje końcówkę i automatycznie dobiera temperaturę oraz nawiew, dzięki czemu stylizacja jest zawsze idealna. To sprzęt dla osób, które kochają technologię i perfekcję w jednym.

Silnik 110 000 RPM generuje przepływ powietrza 65 m/s, a system NTC mierzy temperaturę 1000 razy na sekundę – żadnych przegrzań, żadnych uszkodzeń. Dzięki 5 wymiennym nasadkom możesz prostować, kręcić i dodawać objętości, a automatyczny cykl stylizacji (10 s ciepła, 5 s chłodu, 7 s przerwy) sprawia, że urządzenie pracuje jak profesjonalny stylista. Dazzle generuje 300 milionów jonów/cm³, co gwarantuje gładkość i połysk. Waży tylko 360 g i ma składaną konstrukcję – idealna do walizki lub domowej toaletki. Elegancka, sprytna i niezawodna – tak, jak lubisz.

Dreame AirStyle Pro – Twój osobisty fryzjer w domu

Mat. prasowe

Masz włosy, które wymagają perfekcji, ale zero czasu, by co tydzień odwiedzać salon? Dreame AirStyle Pro to urządzenie 7w1, które łączy funkcję suszenia i stylizacji – idealne dla kobiet, które chcą wyglądać jak po wizycie u stylisty, bez wychodzenia z domu.

Silnik o prędkości 110 000 RPM generuje potężny strumień powietrza (60 m/s), a system kontroli temperatury NTC monitoruje ciepło 300 razy na sekundę. W praktyce: włosy wysychają szybciej, wyglądają zdrowiej, a ty nie ryzykujesz przesuszenia. Siedem magnetycznych końcówek to prawdziwy game changer – zrobisz luźne fale, błyszczące loki albo idealny blow-dry jak po wizycie u fryzjera. Dzięki technologii Jet Reflux, włosy same owijają się wokół wałka – bez splątania, bez stresu, bez potu na czole. Trzy poziomy temperatury, trzy prędkości nawiewu i cicha praca (76 dBA) to komfort, który docenisz przy porannym pośpiechu. Idealna dla tych, którzy wiedzą, że piękne włosy to nie przypadek – to technologia w służbie stylu.

Black Friday to nie tylko festiwal cen

To też małe święto wdzięczności – dla siebie i dla innych. To ten moment w roku, gdy wreszcie można bez wyrzutów sumienia kliknąć „dodaj do koszyka”, bo w końcu… ciężko na to pracowałaś. Warto już teraz pomyśleć o prezentach – o drobiazgu dla przyjaciółki, która zawsze cię wspiera, o mamie, która zasługuje na codzienny rytuał piękna, albo po prostu… o sobie. Bo przecież kto lepiej zasłużył na odrobinę luksusu niż ty?

W tym roku pozwól, by Black Friday był nie tylko o oszczędzaniu, ale też o celebrowaniu – małych sukcesów, codziennej wytrwałości i tych chwil, które naprawdę są twoje.

Materiał promocyjny marki Dreame