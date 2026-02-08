Zima a skóra głowy – cichy sprawca problemów z włosami

Sekret pięknych włosów, o którym wciąż zapominamy – skóra głowy pod lupą trychologa: Ilony Gryczka.

Mróz, ogrzewanie, noszenie czapek i zimowe niedobory witamin mocno obciążają skórę głowy. Po kilku miesiącach staje się ona niedotleniona, przesuszona, a jej bariera hydrolipidowa ulega osłabieniu. W gabinetach trychologicznych wiosną królują więc problemy takie jak wzmożone wypadanie włosów, świąd, łuszczenie czy pogorszenie jakości pasm. To jasny sygnał: czas na regenerację u nasady.

Ilona Gryczka, mat. prasowe

Zdrowa skóra głowy = piękne włosy

Każdy włos zaczyna się w mieszku włosowym. Jeśli jego otoczenie nie funkcjonuje prawidłowo, włos od początku rośnie słabszy, cieńszy i pozbawiony blasku. Nawet najlepsza maska nie naprawi tego, co „psuje się” u źródła. Dlatego lśniące, sprężyste włosy zawsze są efektem dobrze zaopiekowanej skóry głowy – nawilżonej, oczyszczonej i odpowiednio stymulowanej.

Delikatność zamiast agresji – klucz do odbudowy po zimie

Jednym z najczęstszych błędów jest zbyt intensywna pielęgnacja: silne detergenty, częste mycie i energiczne tarcie skóry. Tymczasem po zimie skóra głowy potrzebuje łagodnego oczyszczania i ukojenia. Świetnie sprawdzają się produkty oparte na składnikach roślinnych, które oczyszczają, ale nie naruszają naturalnej bariery ochronnej.

Dobrym przykładem jest Beaver Beauty Herbal Series Tea Tree Shampoo od Beaver Professional. Olejek z australijskiego drzewa herbacianego pomaga oczyścić skórę głowy z nadmiaru sebum i zanieczyszczeń, łagodzi świąd oraz wspiera prawidłowe funkcjonowanie mieszków włosowych. To idealna baza do wiosennego restartu pielęgnacji.

LUXLISS szampon macadamia tea tree, mat. prasowe

Codzienne rytuały, które naprawdę działają

Nie potrzeba „cudownych” zabiegów – liczy się systematyczność. Trycholodzy zgodnie podkreślają znaczenie prostych rytuałów:

świadome mycie skóry głowy z krótkim masażem opuszkami palców,

z krótkim masażem opuszkami palców, regularna stymulacja – masaż manualny, wcierki lub delikatne szczotkowanie,

– masaż manualny, wcierki lub delikatne szczotkowanie, okresowe złuszczanie skóry głowy , które poprawia dotlenienie i skuteczność kosmetyków.

, które poprawia dotlenienie i skuteczność kosmetyków. Nawilżanie – wzmocni włosy bez obciążenia

W tej rutynie doskonale odnajdują się produkty Luxliss, szczególnie linia Macadamia & Tea Tree. Szampon z tej serii delikatnie oczyszcza skórę głowy, jednocześnie ją nawilżając, a odżywka wzmacnia włosy bez obciążania – co jest kluczowe, gdy włosy po zimie są cienkie i osłabione. Dla pasm wymagających intensywniejszej regeneracji świetnym wsparciem jest także szampon Luxliss z keratyną i kolagenem, który poprawia elastyczność i strukturę włosa.

LUXLISS odżywka macadamia tea tree, mat. prasowe

Zmiana pory roku to idealny pretekst, by zmienić nawyki. Jeśli marzysz o gęstszych, zdrowszych i bardziej lśniących włosach, potraktuj pielęgnację skóry głowy jak inwestycję. Odpowiednio dobrane kosmetyki Beaver Professional i Luxliss są dostępne w Hebe, a regularne rytuały szybko przynoszą widoczne efekty.

Get in Touch, mat. prasowe

Materiał promocyjny marki Get in Touch