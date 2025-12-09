Podaruj komfort i piękno – gotowe zestawy kosmetyczne na Święta
Zbliżające się Święta to doskonała okazja, by obdarować ukochaną osobę czymś więcej niż tylko ładnie zapakowanym bibelotem – warto sięgnąć po gotowy zestaw kosmetyczny, który da prawdziwą przyjemność i pomoże w zadbaniu o siebie. Ten rodzaj upominku może być pełen klasy i pokazać, jak ważna jest dla nas osoba, którą obdarowujemy.
Gotowe kosmetyczne zestawy prezentowe to świetne pomysły, łączące gust z praktycznością – przygotowane z wyczuciem, gotowe do wręczenia, często w eleganckim opakowaniu, które już samo w sobie robi wrażenie. Dla niej to mogą być aromatyczne zestawy do kąpieli i pielęgnacji ciała, serum i krem do twarzy albo mini spa z maseczkami, peelingami i balsamami. Dla niego – zestaw do golenia, pielęgnacji brody, czy zestaw kosmetyków do pielęgnacji włosów. W obu przypadkach to coś więcej niż „coś ładnego” – to motywacja do tego, aby pamiętać o sobie i swego rodzaju zaproszenie do chwili relaksu oraz zadbania o siebie.
Przygotowaliśmy dla was przegląd kilku zestawów, które przypadną do gustu kobietom i mężczyznom.
Zestawy prezentowe idealne na Święta
Zestaw Bioderma Atoderm
To zestaw, z którego będzie zadowolona osoba ze skórą suchą, wrażliwą i skłonną do atopii. Połączono w nim delikatne mycie i intensywną pielęgnację. W zestawie znajdziemy:
- Bioderma Atoderm Huile de douche, olejek do kąpieli i pod prysznic do ciała i twarzy, 200 ml
- Bioderma Atoderm Creme Ultra, krem ultranawilżający i wzmacniający, 200 ml
- Bioderma Atoderm, krem do rąk i paznokci, ultraodżywczy, 50 ml
To trio oczyszcza bez uczucia ściągnięcia, chroni i odbudowuje barierę hydrolipidową oraz regeneruje skórę. Efekt? Zmniejszone podrażnienia, ograniczone swędzenie, czyli większy komfort, uczucie ulgi i miękkości.
Zestaw Bioderma Hydrabio, krem głęboko nawilżający, 50 ml + tonik do twarzy, 250 ml + woda micelarna, 100 ml
To ideał dla posiadaczek skóry odwodnionej, napiętej i matowej. W jego skład wchodzą:
- Bioderma Hydrabio Creme, krem głęboko nawilżający o bogatej konsystencji, 50 ml
- Bioderma Hydrabio Tonique, nawilżający tonik do skóry odwodnionej, 250 ml
- Bioderma Hydrabio H2O, nawilżająca woda micelarna do oczyszczania twarzy i zmywania makijażu, 500 ml
Te trzy produkty działają kompleksowo. Oczyszczają, nawilżają i tonizują skórę. Za ich skutecznością stoi kompleks Aquagenium™. Ta linia utrzymuje optymalne nawodnienie naskórka. Efekt? Skóra odzyskuje nawilżenie, blask, miękkość i staje się wygładzona.
Zestaw Pharmaceris A, Vita-Sensilium, lekki krem głęboko nawilżający, SPF 30, 50 ml + Sensilix, regenerujący duo koncentrat vit.A&E w 30% skwalanie, 30 ml + Opti-Sensilium, regenerujący krem przeciwzmarszczkowy pod oczy, 15 ml
A co dla posiadaczek skóry suchej, wrażliwej i nadreaktywnej, która oprócz nawilżenia i regeneracji potrzebuje także działania anti-aging? To właśnie ten zestaw! W jego składzie znalazły się:
- Vita-Sensilium SPF 30 – lekki krem głęboko nawilżający
- Sensilix – duo-koncentrat witaminowy A+E w 30% skwalanie
- Sensilium – krem oparty na innowacyjnej formule SENSIBIOM
To trio sprawia, że skóra odzyskuje elastyczność, komfort i wygląda zdrowo. Ich formuły oparte na ceramidach, witaminach A i E, skwalanie, wraz z filtrami SPF30 łagodzą podrażnienia, wzmacniają oraz zapobiegają utracie wody ze skóry. Docenią je osoby ze skórą skłonną do zaczerwienień i podrażnień.
Zestaw Ziaja Witamina C i B3, krem na przebudzenie, 50 ml + tonik, 190 ml + żel do mycia, 190 ml + balsam do ciała, 200 ml
To zestaw, w którym połączono działanie witaminy C i Niacynamidu. W jego składzie znajdziemy:
- Ziaja Witamina C i B3, krem na przebudzenie poranny shot, 50 ml
- Ziaja Witamina C i B3, tonik do twarzy przed i po makijażu, 190 ml
- Ziaja Witamina C i B3, żel oczyszczający do mycia twarzy, 190 ml
- Ziaja Witamina C i B3, balsam na co dzień do ciała, 200 ml
Stosowany regularnie sprawia, że skóra odzyskuje blask, jest zregenerowana, a niedoskonałości zostają zredukowane. Idealnie sprawdzi się u osób, u których zauważacie, że ich skóra wygląda na zmęczoną.
Zestaw Vichy Homme, balsam po goleniu, 75 ml + pianka do golenia, 200 ml
To zestaw to pielęgnacji męskiej skóry, który zapobiega podrażnieniom i niedoskonałościom. Pozostawia skórę nawilżoną, a pory zwężone. W jego składzie znalazły się:
- Vichy Homme, balsam po goleniu, 75 ml
- Vichy Homme, pianka do golenia, 200 ml
Skutecznie łagodzi, zmniejsza zaczerwienienia, nawilża i pozostawia skórę przyjemnie miękką. Zestaw jest idealny do stosowania każdego dnia.
Wszystkie zestawy znajdziecie w DOZ.pl. Wystarczy, że zapakujecie je w torebkę prezentową lub choćby nakleicie kokardę i świąteczny upominek gotowy.
