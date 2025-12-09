Gotowe kosmetyczne zestawy prezentowe to świetne pomysły, łączące gust z praktycznością – przygotowane z wyczuciem, gotowe do wręczenia, często w eleganckim opakowaniu, które już samo w sobie robi wrażenie. Dla niej to mogą być aromatyczne zestawy do kąpieli i pielęgnacji ciała, serum i krem do twarzy albo mini spa z maseczkami, peelingami i balsamami. Dla niego – zestaw do golenia, pielęgnacji brody, czy zestaw kosmetyków do pielęgnacji włosów. W obu przypadkach to coś więcej niż „coś ładnego” – to motywacja do tego, aby pamiętać o sobie i swego rodzaju zaproszenie do chwili relaksu oraz zadbania o siebie.

Przygotowaliśmy dla was przegląd kilku zestawów, które przypadną do gustu kobietom i mężczyznom.

Zestawy prezentowe idealne na Święta

To zestaw, z którego będzie zadowolona osoba ze skórą suchą, wrażliwą i skłonną do atopii. Połączono w nim delikatne mycie i intensywną pielęgnację. W zestawie znajdziemy:

Bioderma Atoderm Huile de douche, olejek do kąpieli i pod prysznic do ciała i twarzy, 200 ml

Bioderma Atoderm Creme Ultra, krem ultranawilżający i wzmacniający, 200 ml

Bioderma Atoderm, krem do rąk i paznokci, ultraodżywczy, 50 ml

mat. prasowe

To trio oczyszcza bez uczucia ściągnięcia, chroni i odbudowuje barierę hydrolipidową oraz regeneruje skórę. Efekt? Zmniejszone podrażnienia, ograniczone swędzenie, czyli większy komfort, uczucie ulgi i miękkości.

Zestaw Bioderma Hydrabio, krem głęboko nawilżający, 50 ml + tonik do twarzy, 250 ml + woda micelarna, 100 ml

To ideał dla posiadaczek skóry odwodnionej, napiętej i matowej. W jego skład wchodzą:

Bioderma Hydrabio Creme, krem głęboko nawilżający o bogatej konsystencji, 50 ml

Bioderma Hydrabio Tonique, nawilżający tonik do skóry odwodnionej, 250 ml

Bioderma Hydrabio H2O, nawilżająca woda micelarna do oczyszczania twarzy i zmywania makijażu, 500 ml

mat. prasowe

Te trzy produkty działają kompleksowo. Oczyszczają, nawilżają i tonizują skórę. Za ich skutecznością stoi kompleks Aquagenium™. Ta linia utrzymuje optymalne nawodnienie naskórka. Efekt? Skóra odzyskuje nawilżenie, blask, miękkość i staje się wygładzona.

Zestaw Pharmaceris A, Vita-Sensilium, lekki krem głęboko nawilżający, SPF 30, 50 ml + Sensilix, regenerujący duo koncentrat vit.A&E w 30% skwalanie, 30 ml + Opti-Sensilium, regenerujący krem przeciwzmarszczkowy pod oczy, 15 ml

A co dla posiadaczek skóry suchej, wrażliwej i nadreaktywnej, która oprócz nawilżenia i regeneracji potrzebuje także działania anti-aging? To właśnie ten zestaw! W jego składzie znalazły się:

Vita-Sensilium SPF 30 – lekki krem głęboko nawilżający

Sensilix – duo-koncentrat witaminowy A+E w 30% skwalanie

Sensilium – krem oparty na innowacyjnej formule SENSIBIOM

mat. prasowe

To trio sprawia, że skóra odzyskuje elastyczność, komfort i wygląda zdrowo. Ich formuły oparte na ceramidach, witaminach A i E, skwalanie, wraz z filtrami SPF30 łagodzą podrażnienia, wzmacniają oraz zapobiegają utracie wody ze skóry. Docenią je osoby ze skórą skłonną do zaczerwienień i podrażnień.

Zestaw Ziaja Witamina C i B3, krem na przebudzenie, 50 ml + tonik, 190 ml + żel do mycia, 190 ml + balsam do ciała, 200 ml

To zestaw, w którym połączono działanie witaminy C i Niacynamidu. W jego składzie znajdziemy:

Ziaja Witamina C i B3, krem na przebudzenie poranny shot, 50 ml

Ziaja Witamina C i B3, tonik do twarzy przed i po makijażu, 190 ml

Ziaja Witamina C i B3, żel oczyszczający do mycia twarzy, 190 ml

Ziaja Witamina C i B3, balsam na co dzień do ciała, 200 ml

mat. prasowe

Stosowany regularnie sprawia, że skóra odzyskuje blask, jest zregenerowana, a niedoskonałości zostają zredukowane. Idealnie sprawdzi się u osób, u których zauważacie, że ich skóra wygląda na zmęczoną.

Zestaw Vichy Homme, balsam po goleniu, 75 ml + pianka do golenia, 200 ml

To zestaw to pielęgnacji męskiej skóry, który zapobiega podrażnieniom i niedoskonałościom. Pozostawia skórę nawilżoną, a pory zwężone. W jego składzie znalazły się:

Vichy Homme, balsam po goleniu, 75 ml

Vichy Homme, pianka do golenia, 200 ml

mat. prasowe

Skutecznie łagodzi, zmniejsza zaczerwienienia, nawilża i pozostawia skórę przyjemnie miękką. Zestaw jest idealny do stosowania każdego dnia.

Wszystkie zestawy znajdziecie w DOZ.pl. Wystarczy, że zapakujecie je w torebkę prezentową lub choćby nakleicie kokardę i świąteczny upominek gotowy.

Materiał promocyjny marki DOZ.pl.