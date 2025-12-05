Z okazji otwarcia na odwiedzających czekało wiele niespodzianek i wyjątkowych ofert. Dla pierwszych 200 klientów, którzy dokonali zakupów 3 grudnia, przygotowano limitowane torby stworzone specjalnie na tę okazję z upominkami od marki. Dodatkowo, przez pierwsze 5 dni od otwarcia klienci mogli skorzystać ze specjalnej oferty na kultowe pianki pod prysznic – idealny prezent na nadchodzące święta, dla siebie i bliskich.

Członkowie programu lojalnościowego My Rituals, którzy w dniu otwarcia zrobili zakupy za minimum 190 zł, otrzymali w prezencie mini patyczki zapachowe.

3 grudnia klienci mogli również skorzystać z wyjątkowej niespodzianki – możliwości personalizacji zakupionych produktów za pomocą kaligrafii. Może to być wyjątkowy prezent dla bliskiej osoby na święta lub niezwykła pamiątka z wizyty w sklepie.

mat. prasowe

Powiększony sklep Rituals w Westfield Arkadia to miejsce, w którym codzienne czynności zmieniają się w chwile relaksu, a zakupy stają się inspirującym doświadczeniem. To idealny moment, by odkryć odświeżone wnętrze i wprowadzić do swojej codzienności odrobinę harmonii.

Amsterdam Collection dostępna w Rituals w Westfield Arkadia

Amsterdam Collection to wyjątkowa kolekcja, która powstała we współpracy ze słynnymRijksmuseum w Amsterdamie i stanowi hołd dla historii Holandii. Połączenie holenderskiego tulipana i yuzu oddaje klimat zwiedzania tego miasta. W kolekcji znajdują się produkty do pielęgnacji ciała oraz do domu, a design opakowań inspirowany jest słynną niebieską ceramiką z Delft, ozdobioną motywami azjatyckich kwiatów i ptaków.

mat. prasowe

Fani marki znajdą w kolekcji ulubione produkty takie jak pianka pod prysznic, krem do ciała, mgiełkę, czy peeling, a entuzjaści produktów do domu – patyczki zapachowe, świece, zapachy do domu i do samochodu.

mat. prasowe

Materiał promocyjny marki Rituals.