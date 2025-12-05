Pierwszy sklep Rituals w formacie Premium w Polsce – butik marki w Westfield Arkadia otworzył się ponownie
3 grudnia 2025 roku, o godzinie 11:00 marka Rituals ponownie otworzyła swój sklep w Westfield Arkadia po trwającej kilka miesięcy przebudowie. Pierwszy butik marki w Polsce w formacie Premium to większa przestrzeń zaprojektowana z myślą o komforcie klientów, a przede wszystkim szerszy asortyment – w tym dostępna tylko w tym sklepie stacjonarnie kolekcja Amsterdam o zapachu holenderskiego tulipana i yuzu.
Z okazji otwarcia na odwiedzających czekało wiele niespodzianek i wyjątkowych ofert. Dla pierwszych 200 klientów, którzy dokonali zakupów 3 grudnia, przygotowano limitowane torby stworzone specjalnie na tę okazję z upominkami od marki. Dodatkowo, przez pierwsze 5 dni od otwarcia klienci mogli skorzystać ze specjalnej oferty na kultowe pianki pod prysznic – idealny prezent na nadchodzące święta, dla siebie i bliskich.
Członkowie programu lojalnościowego My Rituals, którzy w dniu otwarcia zrobili zakupy za minimum 190 zł, otrzymali w prezencie mini patyczki zapachowe.
3 grudnia klienci mogli również skorzystać z wyjątkowej niespodzianki – możliwości personalizacji zakupionych produktów za pomocą kaligrafii. Może to być wyjątkowy prezent dla bliskiej osoby na święta lub niezwykła pamiątka z wizyty w sklepie.
Powiększony sklep Rituals w Westfield Arkadia to miejsce, w którym codzienne czynności zmieniają się w chwile relaksu, a zakupy stają się inspirującym doświadczeniem. To idealny moment, by odkryć odświeżone wnętrze i wprowadzić do swojej codzienności odrobinę harmonii.
Amsterdam Collection dostępna w Rituals w Westfield Arkadia
Amsterdam Collection to wyjątkowa kolekcja, która powstała we współpracy ze słynnymRijksmuseum w Amsterdamie i stanowi hołd dla historii Holandii. Połączenie holenderskiego tulipana i yuzu oddaje klimat zwiedzania tego miasta. W kolekcji znajdują się produkty do pielęgnacji ciała oraz do domu, a design opakowań inspirowany jest słynną niebieską ceramiką z Delft, ozdobioną motywami azjatyckich kwiatów i ptaków.
Fani marki znajdą w kolekcji ulubione produkty takie jak pianka pod prysznic, krem do ciała, mgiełkę, czy peeling, a entuzjaści produktów do domu – patyczki zapachowe, świece, zapachy do domu i do samochodu.
Materiał promocyjny marki Rituals.