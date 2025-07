Rytuał pielęgnacyjny to zabieg, który ma na celu nie tylko sprawienie, że nasza skóra będzie się pięknie prezentować, ale też zapewnienie nam relaksu. Doskonale wiedzą o tym Turczynki, które z pokolenia na pokolenie przekazują sobie recepturę na swój ulubiony sposób dbania o urodę. Hammam to turecki rytuał pielęgnacyjny, który można stosować na ciało i na twarz. Co ciekawe, jest popularny też w Maroku, ale tam jest urozmaicony o dodatkowy krok. Tylko zobacz, na czym polega ten egzotycznie brzmiący rytuał i jak wykonać go krok po kroku.

Hammam - turecki rytuał pielęgnacyjny na twarz i ciało

Rytuał hammam to już nie tylko turecki sposób na piękno. Jest popularny w coraz większej liczbie krajów europejskich, a kobiety ochoczo z niego korzystają, bo rewelacyjnie sprawdza się do ich skóry.

Z reguły taki sposób pielęgnacji wykonuje się w SPA, ale w rzeczywistości jest on banalnie prosty i można go zrobić samodzielnie we własnej łazience. Wystarczy pół godzinki wolnego czasu i odrobina chęci, aby zadbać o całe ciało - nie tylko z zewnątrz.

Turecki rytuał pielęgnacyjny jest w stanie sprawić, że nasze ciało będzie gładkie jak jedwab. To też jednak doskonały sposób na relaksację i rozluźnienie mięśni. Zobacz, jak wykonać go krok po kroku.

Turecki hammam krok po kroku

Rytuał hammam składa się z kilku etapów. Każdy z nich ma na celu pielęgnację skóry, ale jednocześnie odnowę biologiczną i psychiczną ciała. Zanim jednak się do niego zabierzemy, warto się przygotować i zrobić nastrój - w łazience ustawić świeczki, zrobić gorącą kąpiel, która sprawi, że w pomieszczeniu zrobi się jak w saunie, a także rozpylić olejki eteryczne, które zadziałają na wszystkie zmysły.

1. Kąpiel parowa na rozgrzanie ciała

Na początek robimy tradycyjną "parówkę". Jeśli zależy nam na pielęgnacji całego ciała - wchodzimy do wanny i siedzimy tak przynajmniej 15 minut (pamiętaj, żeby wejść do wody w momencie, kiedy woda już nie będzie parzyć). Jeżeli robisz zabieg na samą twarz, możesz wykonać klasyczną "parówkę" pod ręcznikiem, trzymając wodę nad garnkiem z gorącą wodą.

2. Peeling

Gdy już skóra będzie odpowiednio przygotowana, robimy peeling. W oryginale Turczynki stawiają na peeling enzymatyczny przy pomocy czarnego mydła. Śmiało możesz jednak zastosować dowolny krem działający jak tego typu peeling. Następnie weź rękawicę lub gąbkę i wykonaj peeling mechaniczny, aby jeszcze dokładniej oczyścić ciało.

3. Masaż pianą

Potem czas na delikatny masaż ciała pianą. W kąpieli nie będzie z tym problemu. Jeśli jednak robisz zabieg na samą twarz, wówczas zastosuj delikatną piankę do czyszczenia buzi, którą masz w swojej szafce.

4. Masaż olejem arganowym

Na końcu płynne złoto prosto z Afryki. Olej arganowy to podstawa pielęgnacji kobiet z Bliskiego Wschodu. Bierzemy odrobinę produktu, rozcieramy w dłoniach i nakładamy na buzię oraz ciało, delikatnie masując skórę.

5. Nawilżenie

Na końcu następuje etap nawilżenia. Nakładamy ulubiony balsam na ciało lub krem nawilżający do twarzy. Można też wykonać maseczkę, co jest szczególnie popularne wśród mieszkanek Maroka.

Rytuał hammam popularny też w Maroku

Rytuał hammam na dobre wpisał się w kulturę Bliskiego Wschodu. Przede wszystkim wykonują go mieszkanki Turcji, Tunezji i Maroka. Ten ostatni kraj znany jest z dodawania do tych etapów jeszcze jednego kroku.

Tuż po masażu olejkiem, a przed zastosowaniem kremów nawilżających, Marokanki stosują popularną już też w Europie maskę z glinką. Ta czynność zapewnia im jeszcze głębsze nawilżenie skóry, ponieważ taki naturalny kosmetyk przenika przez jej struktury.