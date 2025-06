Autorskie formuły opierają się o innowacyjny składnik – kwas poliglutaminowy (PGA), nawilżający pięć razy mocniej niż kwas hialuronowy. Sucha, odwodniona skóra traci elastyczność i sprężystość, staje się bardziej podatna na powstawanie linii dehydratacyjnych, często mylonych ze zmarszczkami mimicznymi. Waterfully to codzienny rytuał o dogłębnym, długotrwałym działaniu – nawadnia, łagodzi, ujędrnia. Przywraca skórze młodzieńczy wygląd oraz naturalny glow z efektem plump, niezależnie od wieku.

YOPE Waterfully Smooth – mikropeelingująca pianka do mycia twarzy

Lekka pianka do codziennego oczyszczania twarzy, opracowana z myślą o delikatnym, a jednocześnie skutecznym usuwaniu zanieczyszczeń. Formuła łączy kwas poliglutaminowy z łagodnymi kwasami i enzymami, które wspomagają proces złuszczania martwego naskórka i wygładzenia struktury skóry. Produkt oczyszcza bez naruszania bariery hydrolipidowej – nie powoduje uczucia ściągnięcia, a wręcz przeciwnie – nawilża, koi i przywraca naturalny blask. Idealna do porannego odświeżenia lub wieczornego oczyszczenia po całym dniu. Odpowiednia do każdego typu cery, także wrażliwej.

Cena: 39,99 zł

YOPE Waterfully Clean – emulsja koloidalna do demakijażu

Emulsja przeznaczona do demakijażu, również makijażu wodoodpornego. Zaawansowana formuła oparta na kwasie poliglutaminowym intensywnie nawilża skórę już na etapie oczyszczania, wspierając jej naturalną barierę ochronną. Obecność emolientów oraz składników o działaniu koloidalnym zapewnia łagodne, ale dokładne usunięcie zanieczyszczeń bez ryzyka podrażnień czy przesuszenia. Pozostawia skórę miękką, ukojoną i widocznie wygładzoną. Emulsja jest odpowiednia dla każdego typu cery, w tym również dla cery wrażliwej i skłonnej do reakcji alergicznych.

Cena: 39,99 zł

YOPE Waterfully Tonik – łagodzący tonik-esencja do twarzy

Must have łączący właściwości toniku i esencji, stworzony z myślą o natychmiastowym przywróceniu komfortu oraz równowagi skórze narażonej na działanie czynników zewnętrznych, takich jak promieniowanie UV czy suche powietrze. Zawiera kwas poliglutaminowy, który wspomaga długotrwałe wiązanie wody w naskórku. Kompleks biofermentów, v-kolagenu i aloesu działa łagodząco, regenerująco i wzmacniająco. Jedwabista konsystencja toniku redukuje uczucie ściągnięcia i podrażnienia, jednocześnie przygotowując cerę na aplikację kolejnych produktów pielęgnacyjnych. Sprawdzi się też jako baza pod makijaż.

Cena: 39,99 zł

YOPE Waterfully Day – głęboko nawadniający krem na dzień

Codzienna dawka intensywnego nawilżenia, która sprawia, że cera staje się sprężysta i pełna naturalnego rozświetlenia. Krem wycisza, a dodatkowo wygładza i chroni ją przed tym, co niewidoczne, ale szkodliwe: smogiem, promieniowaniem UV i stresem oksydacyjnym. Dzięki kwasowi poliglutaminowemu, ektoinie, v-kolagenowi i hydrobiotykom produkt działa również pod powierzchnią naskórka – nawilża, ujędrnia i przywraca równowagę. Dla promiennej, elastycznej skóry, która przez cały dzień wygląda tak świeżo, jakby właśnie wróciła z urlopu.

Cena: 69,99 zł

YOPE Waterfully Night – głęboko nawadniający krem na noc

Zaawansowany krem na noc, opracowany z myślą o kompleksowym wsparciu procesów regeneracyjnych skóry zachodzących w trakcie snu. Formuła zawiera egzosomy i bioceramidy, które wspomagają odbudowę bariery ochronnej, wzmacniają strukturę powłoki hydrolipidowej i zwiększają jej odporność na czynniki zewnętrzne. Kompleks REGENIGHT działa regenerująco, poprawia elastyczność i redukuje oznaki zmęczenia, przywracając cerze zdrowy wygląd. Wykazuje działanie wygładzające, ujędrniające i rozświetlające, sprawiając, że po przebudzeniu twarz jest wypoczęta, sprężysta i pełna blasku – niezależnie od długości snu.

Cena: 69,99 zł

YOPE Waterfully Renewed – naprawcze serum do twarzy z ceramidami

Intensywnie regenerujące serum z ceramidami, stworzone z myślą o najbardziej wymagających i wrażliwych cerach. Głęboko nawadnia, koi i wspiera barierę ochronną skóry. Wysokoskoncentrowana formuła z 13% kompleksem ceramidów, hydrobiotykami i kwasem poliglutaminowym przywraca równowagę, poprawia elastyczność i zmniejsza reaktywność skóry. Barrier Repair Complex wspiera regenerację i chroni przed odwodnieniem. Już po pierwszej aplikacji twarz staje się bardziej miękka, ukojona i widocznie silniejsza.

Cena: 69,99 zł

YOPE Waterfully Plump – ujędrniające serum do twarzy z peptydami

Ujędrniające serum, które pomaga odzyskać gładkość, napięcie i młodzieńcze glow. Dzięki kwasowi poliglutaminowemu oraz kompleksowi peptydów, EGF i TGF, serum działa głęboko i skutecznie: nawilża, wygładza i pobudza do regeneracji. Z każdym użyciem cera staje się bardziej elastyczna, mniej podatna na zmarszczki i pełna naturalnego światła. Idealne uzupełnienie codziennej rutyny, gdy chcesz, by Twoja skóra wyglądała tak dobrze, jak się czujesz.

Cena: 69,99 zł

YOPE Waterfully Glowing – rozświetlające serum na noc z witaminą C

Rozświetlające serum stworzone z myślą o cerze zmęczonej, poszarzałej i pozbawionej blasku. Podczas snu jego zaawansowana formuła działa na wielu poziomach: nawilża, wyrównuje koloryt i redukuje przebarwienia. Kwas poliglutaminowy nawadnia i wygładza, a 5% witamina C w stabilnej formie wspiera regenerację, przywracając promienny wygląd. Dodatek złotego kiwi – jednego z najbogatszych źródeł naturalnej witaminy C – działa antyoksydacyjnie, a kompleks hydro molekuł poprawia elastyczność i zmniejsza widoczność porów. Rano cera wygląda na wypoczętą, jednolitą i pełną naturalnego światła.

Cena: 69,99 zł

Kupując produkty z linii YOPE Waterfully, wspierasz coś więcej niż tylko nawodnienie skóry – wspierasz też zasoby wodne w naturze. Część dochodu ze sprzedaży zostanie przekazana Fundacji MARE, która działa na rzecz ochrony ekosystemu Morza Bałtyckiego. Pieniądze wesprą akcję ODPADY MORSKIE, dzięki której w portach zostaną zamontowane specjalistyczne kosze na zanieczyszczenia. W ten sposób wspólnie z YOPE przyczynisz się do usunięcia z morza z nawet 1,5 tony odpadów rocznie.

Produkty dostępne wyłącznie w drogeriach ROSSMANN i na yope.me.

