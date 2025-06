Latem brązujące formuły stają się absolutnym hitem. Zapewniają one bowiem efekt naturalnej opalenizny bez słońca. Wśród drogeryjnych produktów pianki cieszą się największą popularnością — są wygodne w użyciu, szybkie i dają równomierny efekt. Jedną z takich propozycji jest ten kosmetyk dostępny w Rossmannie.

Pianka brązująca z Rossmanna to hit lata 2025

Pianka brązująca Dax Sun Phuket jest dostępna w Rossmannie za 24,99 zł. Ma lekką formułę, która szybko się rozprowadza i równie szybko się wchłania, nie pozostawiając tłustego filmu ani smug.

Ten produkt nadaje efekt pięknej opalenizny, którą można budować warstwami – w zależności od tego, jak intensywny odcień chcesz osiągnąć. To właśnie ta możliwość kontroli nad efektem sprawia, że Dax Sun Phuket wyróżnia się na tle wielu klasycznych samoopalaczy.

Ta pianka nadaje się zarówno do ciała, jak i do twarzy, i nie wymaga specjalnych akcesoriów do aplikacji. Wystarczy więc kilka godzin, by skóra wyglądała na bardziej promienną i lekko muśniętą słońcem. Pianka sprawdzi się zarówno przed niespodziewanym wyjściem, jak i przed weekendowym wyjazdem.

Pianka brązująca Dax Sun Phuket, fot. materiały prasowe Rossmann

Jak stosować piankę brązującą z Rossmanna?

Aby uzyskać równomierną, naturalnie wyglądającą opaleniznę, kluczowe jest odpowiednie przygotowanie skóry przed aplikacją pianki Dax Sun Phuket. Najlepiej zadziała ona na czystej i wcześniej złuszczonej skórze. Dzień przed użyciem warto wykonać delikatny peeling — szczególnie w miejscach takich jak łokcie, kolana i kostki. To tam skóra ma tendencję do rogowacenia i może wchłonąć więcej produktu, co potem skutkuje ciemniejszymi plamami.

Podczas nakładania tej pianki najlepiej stosować ruchy koliste, przesuwając się od dolnych partii ciała ku górze. Ułatwia to kontrolę nad ilością produktu. Po nałożeniu należy dokładnie umyć dłonie — nawet jeśli używało się specjalnej rękawicy, warto zadbać o przestrzenie między palcami i nadgarstki, które często pomijamy.

Efekt zaczyna być widoczny po kilku godzinach, a intensywność można budować przy kolejnych użyciach. Pianka szybko się wchłania, ale warto odczekać kilka minut przed założeniem ubrań — zwłaszcza jasnych.

Pianka brązująca - do jakiego typu skóry sprawdzi się najlepiej?

Dax Sun Phuket to produkt, który sprawdzi się przy większości typów skóry — od jasnej, przez oliwkową, aż po lekko opaloną. Dzięki lekkiej formule nie daje „przerysowanego” efektu, dlatego może być dobrym wyborem także dla osób z bardzo jasną karnacją, które chcą jedynie delikatnie ocieplić ton skóry.

Ze względu na zawartość składników nawilżających ta pianka będzie też odpowiednia dla skóry suchej, która często nie lubi klasycznych samoopalaczy ze względu na tendencję do nierównej aplikacji. Z kolei osoby z cerą tłustą i mieszaną docenią szybkie wchłanianie i brak uczucia lepkości.

To także dobra opcja dla osób, które nie lubią typowego zapachu samoopalacza — Dax Sun Phuket ma bowiem świeższy, neutralny aromat.

