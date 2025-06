Niektóre kosmetyki są uniwersalne i potrafią zdziałać cuda z różnymi partiami naszego ciała. Szczególnie warto zwrócić uwagę na te naturalne, które możemy dostać za grosze. Właśnie taki jest olejek herbaciany, który nie dość, że jest tani jak barszcz, to jeszcze świetnie sprawdza się do pielęgnacji skóry, włosów i paznokci. Zobacz, jakie dokładnie są jego właściwości.

Olejek herbaciany jest tani i niezawodny

Olejek herbaciany to prawdziwy król wśród wszystkich produktów do pielęgnacji. Nie dość, że utrzymuje odpowiednie nawilżenie skóry, to jeszcze ma właściwości antyseptyczne i przeciwzapalne. Dzięki temu pomaga rozprawić się z różnymi zanieczyszczeniami. To jednak nie wszystko.

Cena olejku herbacianego

Zanim przejdziemy do konkretnych właściwości olejku herbacianego, skupmy się na jego cenie. Jest ona bowiem bardzo korzystna, dzięki czemu ten produkt jest świetną konkurencją dla różnych kosmetyków dostępnych na rynku. Jego cena za małą buteleczkę waha się od 10 do 30 zł. Dostępny jest w aptekach i popularnych drogeriach.

Olejek herbaciany do skóry

Twoja cera podziękuje ci za stosowanie olejku herbacianego - zwłaszcza jeśli jest mieszana lub tłusta. Ten produkt reguluje bowiem wydzielanie sebum i przywraca naturalne pH skóry. Oprócz tego ma działanie antybakteryjne, co sprawia, że świetnie rozprawia się z trądzikiem i innymi problemami, z którymi się zmagamy.

Warto dodać, że olejek herbaciany świetnie radzi sobie także ze zmarszczkami. Jest bowiem bogaty w związki fenolowe i terpeny. Wystarczy dodać kilka kropel do ulubionego kremu i stosować przynajmniej raz dziennie.

Olejek herbaciany do skóry głowy

Mało kto by się spodziewał, że olejek herbaciany można stosować również do skóry głowy. Choć jest on w stanie przetłuszczać pasma, świetnie radzi sobie z uporczywym łupieżem i łuszczeniem się skóry. Dlatego warto stosować go na początku - przed myciem włosów i zastosowaniem szamponu. Można też pomieszać go z kosmetykiem, tworząc domowy szampon przeciwłupieżowy.

Olejek herbaciany do paznokci

Najważniejsze działanie olejku herbacianego z reguły przypisywane jest paznokciom. Ten produkt świetnie rozprawia się bowiem z grzybicą. Przy mniej uporczywych schorzeniach także warto go stosować. Olejek herbaciany poradzi sobie bowiem z przebarwieniami na paznokciach oraz uszkodzeniami - np. po hybrydzie.

Co ciekawe, olejek herbaciany jest też dobrym sposobem na podrażnione skórki. Załagodzi pieczenie i sprawi, że uszkodzenia szybciej będą się goić. Jak zatem widać, tak uniwersalny produkt warto mieć w swojej kosmetyczce każdego dnia.