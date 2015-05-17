Kiedy mama miała rację - Madrości Mam
Poznaj najnowszą akcję Nivea
Opublikowano: 17.05.2015, 06:18
Reklama
Kiedy sami stajemy się dorośli, zaczynamy rozumieć, że nasze mamy często miały rację. Ich kilka słów nie raz wystarczyło, by nam pomóc. A czy kiedykolwiek im za to podziękowaliśmy?
Nivea razem z wami chce stworzyć Księgę Mądrości Mam. Na jej kartach każda z Was będzie mogła podzielić się swoim wspomnieniem i poznać opowieści kobiet z całego świata.
Wejdź na www.nivea.pl i podziel się historią, kiedy twoja #MamaMiałaRację.
Więcej inspiracji na Dzień Matki:
Prezenty na Dzień Matki do 30 zł
Upominki dla mamy domatorki!
10 kremów idealnych dla mamy
Reklama
Reklama
Reklama