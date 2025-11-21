Aby cieszyć się młodo i zdrowo wyglądającą skórą jak najdłużej, musimy pamiętać o tym, na jak wiele niekorzystnych czynników środowiskowych jest ona codziennie narażona. Smog, promieniowanie UV, niebieskie światło emitowane przez wyświetlacze – to tylko ułamek tego, z czym każdego dnia musi się mierzyć. Nic więc dziwnego, że bez względu na wiek, genetykę czy systematyczność pielęgnacji, może stracić blask. Cera pozbawiona promienności wygląda starzej i sprawia wrażenie zmęczonej. I tu do gry wkracza prawdziwy ‘gamechanger’ od evrēe – duet z linii C-ENERGY GLOW, który tworzą rozjaśniające serum i energetyzująco-rozświetlający krem. Kosmetyki mają niezwykle lekkie, a przy tym bogate formuły. W ich składach znajdziemy witaminę C, która wyrównuje koloryt i dodaje skórze zdrowego blasku oraz chroniące przed wolnymi rodnikami, a tym samym opóźniające procesy starzenia antyoksydanty. Ponadto zawarty w nich niacynamid wygładza, redukuje widoczność porów, działa przeciwzapalnie i pomaga utrzymać odpowiedni poziom nawilżenia, a żeń-szeń pobudza krążenie, działając energetyzująco i rewitalizująco. Na uwagę zasługuje jeszcze jeden składnik: Prodizia™. Peptyd ten silnie redukuje oznaki zmęczenia, takie jak cienie pod oczami i obrzęki, wzmacnia układ detoksykacyjny skóry oraz stabilizuje poziom melatoniny. W efekcie zapewnia kompleksowo, 24- godzinne działanie: w dzień przeciwdziała glikacji i stresowi oksydacyjnemu, a w nocy wspiera regenerację i odbudowę białek, wzmacnia mikrocyrkulację oraz ogólną energię komórek. Wniosek? Linia C-ENERGY GLOW to codzienna dawka energii i blasku dla każdego rodzaju skóry!

Rozjaśniające serum do twarzy C-ENERGY GLOW z witaminą C, kwasem hialuronowym, peptydami, antyoksydantami i żeń-szeniem. Kosmetyk ma skoncentrowaną formułę, która natychmiast pobudza skórę: wygładza ją, ujędrnia i rozświetla, a przy tym przyjemną, lekką, żelową konsystencję, dzięki czemu doskonale sprawdza się jako baza pod krem lub makijaż. Serum może być stosowane zarówno ma dzień, jak i na noc oraz sprawdzi się przy każdym rodzaju cery. To codzienna ochrona skóry przed niekorzystnym wpływem czynników zewnętrznych i porcja tak potrzebnej jej energii.

Mat. prasowe

Krok 2: Energetyzująco-rozświetlający krem do twarzy C-ENERGY GLOW z witaminą C, peptydami, niacynamidem i żeń-szeniem. Jest to kosmetyk przeznaczony zarówno do porannej, jak i wieczornej pielęgnacji, także metodą ‘na kanapkę’. Ma on lekką, jedwabistą wręcz konsystencję, która otula skórę ochronnym filmem. W efekcie staje się ona nawilżona, ujędrniona i rozświetlona, a efekt ten utrzymuje się przez cały dzień. Co ważne, krem niweluje skutki glikacji i niekorzystnego wpływu środowiska zewnętrznego na stan cery, więc doskonale sprawdzi się o każdej porze roku.

Mat. prasowe

A co ze skórą reszty ciała? O jej zdrowy, promienny blask pomoże zadbać kolejna nowość od marki evrēe – ujędrniająco-rozświetlający balsam do ciała Firming Glow z kwasem hialuronowym, Vitamin Shot i Firming Complex. Zawarte w nim lekkie drobinki optycznie rozświetlają, niwelując wszelkie niedoskonałości. Jednocześnie balsam nawilża, napina i przywraca jędrność skóry, a przy tym wszystkim szybko się wchłania i nie pozostawia tłustego filmu. Od razu można się ubrać i ruszać na podbój świata!

Mat. prasowe

Materiał promocyjny marki evrēe