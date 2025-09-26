Po wakacjach i w okresie grzewczym niemal każda z nas zmaga się z tym problemem. Włosy bez odpowiedniej pielęgnacji stają się wysuszone i przypominają po prostu siano. W tej sytuacji konieczne jest zadbanie o ich regenerację. Warto sprawdzić, czy włosy potrzebują protein, ale też dobrać odpowiednie kosmetyki do codziennego dbania o pasma. Dobrze pod tym względem sprawdzi się szampon, który możecie kupić już za 29,99 zł, a działa jak luksusowy produkt.

Ten szampon za 29,99 zł działa luksusowo

Rozpoczęła się jesień, a wraz z nią sezon na pielęgnację. Nie oszukujmy się, nasza skóra i włosy potrzebują wyjątkowego traktowania po kąpielach słonecznych i w słonej wodzie oraz wysokich temperaturach. A nadchodzący sezon grzewczy nie napawa nas optymizmem, bo dodatkowo będzie przesuszał ciało i pasma.

Właśnie dlatego warto dobrać kosmetyki do pielęgnacji, które odpowiednio zregenerują skórę i włosy, a szczególnie te drugie. Moim zdaniem ten produkt może spełnić swoje zadanie. Szampon Neboa Repair & Shine wygładza i regeneruje jak luksusowy kosmetyk, a w Rossmannie kosztuje tylko 29,99 zł.

Szampon Neboa Repair & Shine, Fot. materiały promocyjne, rossmann.pl

Szampon Neboa Repair & Shine wygładza i regeneruje

Naturalny szampon do włosów marki Neboa w różowym opakowaniu to właśnie ten produkt, którego twoje pasma teraz najbardziej potrzebują. Jest bowiem przeznaczony do włosów mocno zniszczonych - np. po farbowaniu, ale też przesuszonych po wakacjach czy w sezonie grzewczym. Nie tylko oczyszcza, ale też przy okazji regeneruje skórę głowy i nadaje blasku naszym kosmykom.

Ten kosmetyk ma w swoim składzie oleje sezamowy oraz arganowy, które odżywiają i nabłyszczają pasma. Dodatkowo zawiera intensywnie regenerujące ceramidy i adaptogen cytryniec chiński pielęgnujący oraz wygładzający powierzchnię włosów. Po myciu tym szamponem pasma stają się delikatne i mięciutkie. Ładnie się błyszczą i są wzmocnione, dzięki czemu nie kruszą się i nie wypadają.

Warto zatem włączyć go do codziennej pielęgnacji. W tej serii dostępna jest także odżywka, którą możemy stosować przy każdym myciu oraz maska, którą warto nałożyć na włosy raz w tygodniu.

Pielęgnacja suchych włosów

Pielęgnacja suchych włosów wymaga jeszcze większej dbałości o szczegóły niż skóra. W przypadku cery bowiem wystarczy peeling, maska i krem nawilżający, aby odzyskać zdrowy wygląd i blad. Kosmyki są bardziej wymagające i potrzebują chwili na regenerację.

Jesień to dobry moment, aby zastosować kurację proteinami. Warto wiedzieć zatem, jak dobrać proteiny do typu włosów, a także, po czym poznać, że włosy są przeproteinowane, aby nie przesadzić z tego typu pielęgnacją. Zestawiając takie kosmetyki z produktami nawilżającymi, jesteśmy w stanie pięknie odżywić pasma i zadbać o ich ochronę przed szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi.