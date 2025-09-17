Boom na matchę trwa w najlepsze. Napędzany algorytmami Instagrama i TikToka przenosi się z modnych kawiarni do flakonów perfum. Jak pachnie matcha? Jest świeża, lekko pudrowa, odrobinę ziemista i ziołowa. Taki nieoczywisty zapach doskonale łączy się nutami bergamotki, pomarańczą, mandarynką, a także wanilią czy mlekiem migdałowym. Wybrałam 3 perfumy z wyraźnie wyczuwalnymi nutami matchy. Gwarantuję, tych zapachów nie zapomina się nigdy.

Raz Tonic Matcha poproszę

Uniseksowe perfumy Tonic Matcha od Sister's Aroma to propozycja dla tych, którzy lubią świeże, lekkie zapachy. W ich niezwykłej kompozycji dobrze wyczuwalne są cytrusowe nuty pomarańczy oraz świeże nuty wetywerii i matchy. Ten orzeźwiający zapach polecam używać na co dzień. Skusisz się na matchę z tonikiem? Cena perfum to 199 zł za 50 ml.

Perfumy z nutą matchy - Fot. sistersaroma.com

Brume Matcha — zielone orzeźwienie

Perfumy Brume Matcha marki Marie Jeanne trafiły do sprzedaży w 2023 roku. Nutami głowy są: bazylia, bergamotka i herbata matcha. W nutach serca wyczuwa się miętę pieprzową i geranium, a w nutach bazy cedr. Zapach Brume Matcha zalicza się do grupy perfum "świeżych", dlatego świetnie nadaje się na co dzień. Cena tych obłędnych perfum to 250 zł za 100 ml.

Perfumy z nutą matchy - Fot. mariejeanne.fr

The Matcha — zaskakujący miks zapachów

To propozycja zdecydowanie cięższa niż poprzednie. Dzięki obecności piżma i białego drewna w nutach bazowych zapach jest wyjątkowo otulający. Świetnie się sprawdzi jeśli szukasz w życiu harmonii. Ja mówi twórca, Pierre Flores, perfumy te są hołdem dla tradycji i nowoczesności, łącząc w sobie delikatność zielonej herbaty matcha z subtelnymi nutami, które odprężają i regenerują.

Perfumy The Matcha to doskonała propozycja zarówno na co dzień, jak i na specjalne wyjścia. Według producenta możesz używać ich także jako zapachu do domu — wystarczy, że spryskasz nimi poduszki lub zasłony, a aromat rozniesie się po całej przestrzeni. Cena perfum to 75 zł za 50 ml.