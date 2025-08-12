Kosmetyki The Ordinary zyskały już status kultowych - są proste, skuteczne i przystępne cenowo. Argireline Solution 10% to jedno z ich najmocniejszych uderzeń w pielęgnacji przeciwzmarszczkowej. Serum na bazie peptydu argireliny działa na główną przyczynę zmarszczek mimicznych, czyli napięcia mięśni twarzy. W przeciwieństwie do klasycznego botoksu nie paraliżuje mięśni, ale delikatnie je rozluźnia, co skutkuje wygładzeniem newralgicznych miejsc, takich jak okolice oczu, czoło czy między brwiami.

Jak działa serum The Ordinary Argireline Solution 10%?

Argirelina (Acetyl Hexapeptide-8) to syntetyczny peptyd, który działa w sposób podobny do toksyny botulinowej. Ogranicza przewodnictwo nerwowo-mięśniowe, dzięki czemu twarz nie marszczy się tak intensywnie. W efekcie na skórze pojawia się mniej zmarszczek, a te już istniejące stają się płytsze.

Serum polecane jest osobom po 25. roku życia, które chcą opóźnić powstawanie zmarszczek, oraz tym, którzy zauważyli u siebie pierwsze zmarszczki mimiczne - szczególnie na czole (lwia zmarszczka), wokół ust (zmarszczki palacza) i oczu (kurze łapki). Sprawdzi się zarówno przy pierwszych oznakach starzenia, jak i jako uzupełnienie pielęgnacji u osób dojrzałych.

Serum The Ordinary Argireline Solution idealnie wspólgra z odżywczymi kremami na noc, fot. mat. prasowe

Jak stosować The Ordinary Argireline Solution 10%?

Serum najlepiej stosować na noc, na oczyszczoną i suchą skórę. Nakłada się je najczęściej punktowo - w miejsca, gdzie zmarszczki mimiczne są najbardziej widoczne. Po kilku minutach możesz śmiało nałożyć krem nawilżający, odżywczy lub nawet kolejne serum. Preparatu nie łącz nigdy z kwasami ani witaminą C w wysokim stężeniu - najlepiej stosować go solo lub z innymi peptydami.

Choć The Ordinary Argireline Solution 10% nie działa jak klasyczny botoks, pierwsze efekty widać szybko. Skóra jest wygładzona, bardziej napięta, a mimika nieco złagodzona. Po kilku tygodniach regularnego stosowania zmarszczki stają się dużo mniej widoczne, a skóra wygląda na bardziej wypoczętą. Pamiętaj także o kosmetykach przeciwzmarszczkowych w ciągu dnia.

