Sposoby na pielęgnację naszych babć oraz mam co jakiś czas wracają i zyskują na popularności. Niedawno pisałam, że ta maść na zmarszczki za 6 zł była hitem w PRL-u. Równie dużą popularnością w tym okresie cieszyło się inne cudeńko - tym razem do włosów. Teraz ten produkt wraca i jest absolutnym hitem wakacji. Jestem przekonana, że zostanie z nami na dłużej. Zobacz, o jaki kosmetyk chodzi.

To cudeńko do mycia włosów było hitem w PRL-u

Początki tego produktu sięgają lat 80., gdy zespół marki Lush opracował nową formułę, jaką był... szampon w kostce. Co ciekawe, w gronie odkrywców był polski chemik Stanisław Krysztal. Ten wynalazek miał na celu ograniczenie zużycia plastiku i zapewnienie kobietom wygodną pielęgnację włosów. Kosmetyk w błyskawicznym tempie zaczął cieszyć się zainteresowaniem kobiet na całym świecie i zrewolucjonizował rynek.

Szampon w kostce wraca do łask

Wydawać się może, że dziś, w dobie tak wielu kosmetyków do pielęgnacji włosów, szampon w kostce jest już przeżytkiem. Nic bardziej mylnego. Coraz więcej kobiet decyduje się na to wygodne rozwiązanie - np. w okresie wakacyjnym, gdy chce ograniczyć ilość płynów chociażby podczas podróży samolotem.

To ekologiczna opcja, która zapewnia pielęgnację włosów bez używania plastikowych butelek na płyn. Szampon w kostce jest niezwykle wygodny w podróży, ale i na co dzień, gdy chcemy zapewnić swoim włosom kompleksową pielęgnację.

Szampon w kostce to hit na wakacje

Coraz więcej marek ma w swojej ofercie szampony w kostce. Lush to pionier na rynku, który oferuje kosmetyki za ok. 60 zł. Można też jednak znaleźć tańsze zamienniki. Warty uwagi jest np. szampon w kostce marki Isana, który kupimy w Rossmannie za 19,99 zł. Taki produkt w swojej ofercie ma również marka Nuxe, która sprzedaje go za ok. 50 zł. W podobnej cenie dostępne są szampony w kostce od Yves Rocher.

Ale jest też inna ciekawa opcja. Do końca lipca trwa bowiem akcja Plastic Free July, podczas której marka Lush oferuje wymianę pięciu pustych opakowań po szamponach na jeden produkt ze swojego asortymentu.