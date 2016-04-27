Dobrze dobrane perfumy mogą stać się naszym 'znakiem rozpoznawczym'. Powinny być dopasowane do naszej osobowości i temperamentu, stylu bycia, a także okazji. Na specjalne wyjścia i spotkania używamy innych kompozycji. Te najbardziej dopasowane długo zostają w naszej pamięci. Kochamy je za wspaniały zapach. Uwielbiamy ich szykowne i stylowe flakoniki. Cenimy je za to, że długo się utrzymują.

Ostatnio w naszej redakcji pojawiły się nowości od marki AVON. Testowałyśmy wody: Femme, Incandessence, Perceive i Little Black Dress oraz zapach z linii męskiej - AVON Full Speed. Zobacz, jak zapachy oceniła nasza redakcja!

AVON Femme

Avon Femme to zapach, który jest ze mną zawsze w pracy. Od niedawna należy do mojego biurkowego niezbędnika i używam go codziennie. Zawsze używam go przed ważnym spotkaniem – dzięki niemu nabieram pewności siebie i wiem, że mogę zawojować świat. Jest subtelny, elegancki i świeży. Czuć w nim ciepłe akordy bursztynu, ale i słodką brzoskwinię, gruszkę i wyrafinowane nuty drewna i orchidei. Polecam! :-)

red. Działu Moda, Joanna Mroczkowska

Avon Incandessence

Avon Incandessence to zapach, który od pierwszego momentu skojarzył mi się z latem i letnimi, ciepłymi wieczorami. Jest super alternatywą dla ciężkich zapachów, których zwykle używam w czasie zimy. Zawiera w sobie nuty bergamotki, róży i drzewa tekowego, przez co jest niezwykle kobiecy i głęboki, ale - co warto podkreślić - nie jest ani infantylny, ani nie zalicza się do tych duszących, pudrowych zapachów. Avon Incandessence to świeży, kwiatowy i - co dla mnie najważniejsze - bardzo trwały zapach. Jeszcze długo po aplikacji pozostawia słoneczną poświatę, którą poczuje każda przechodząca obok osoba. Według mnie podkreśla osobowość każdej kobiety, która ceni lekkość i zwiewność nut perfumeryjnych, ale również chce być zauważona i kojarzona ze świeżością letnich, kwitnących kwiatów.

red. Działu Fitness i Dieta, Agata Bernaciak

AVON Perceive

Perceive to fascynująca kompozycja nut frezji i białego pieprzu, splecionych z akordami gruszki, różowych goździków i zmysłowego piżma. Zapach zachwyca swoją lekkością, jest niezwykle subtelny i kwiatowy. Idealnie sprawdzi się podczas ciepłych miesięcy. Nic dodać, nic ująć! Kojarzy mi się gorącymi letnimi nocami, gorącym piaskiem i szumem morza. Już nie mogę doczekać się wakacji!

red. Działu Uroda i Moda, Karolina Kalinowska

AVON Little Black Dress

Idealny zapach na wieczór. Ciepłe, orientalne nuty łączą się z aromatem białych kwiatów - jaśminu, gardenii i miodowego ylang-ylang. W ostatnich akordach wyczuć możemy śliwkę i kolendrę, które dodają pikanterii. Zapach kojarzy mi się z gorącym latem na egzotycznych wakacjach. Zmysłowy, głęboki i seksowny - z pewnością zabiorę go na tegoroczny wyjazd.

red. Działu Uroda, Małgorzata Machnicka



AVON Full Speed

Zapach jest wyjątkowo świeży, a jednocześnie bardzo elegancki. Idealny na wiosę i lato. Znakomity dla nowoczesnych i aktywnych mężczyzn. DO stosowania bardziej na co dzień niż na wieczorne wyjścia. Perfumy są bardzo trwałe, i zapewniają komfort przez cały dzień. Bardzo ciekawy flakonik, łatwy do przechowywania i bardzo elegancki stylistycznie.Poleciłbym ten zapach wszystkim mężczyznom.

Project Manager, Rafał Jankowski

