W dobie mody na doczepianie oraz laminację rzęs coraz częściej odchodzi się od klasycznych tuszów. Warto jednak od czasu do czasu zrobić przerwę od zabiegów i zdecydować się na klasyczny makijaż oka. W tym celu koniecznie należy sięgnąć po tusz, który cudownie wydłuża i pogrubia rzęsy. Ja taki kosmetyk stosuję od lat. Tusz do rzęs Maybelline Lash Sensational zapewnia mi efekt bambi eyes, a koleżanki często się mnie pytają, czy doczepiałam rzęsy. Poznaj szczegóły tego produktu.

Tusz do rzęs Maybelline Lash Sensational zapewnia efekt bambi eyes

Mam to szczęście, że moje rzęsy są długie i naturalnie podkręcone, dzięki czemu z reguły nie potrzebuję żadnych dodatkowych zabiegów, aby podkreślić ich linię. Jestem też w stanie bez zalotki zapewnić sobie piękny wachlarz przy powiece - wystarczy mi dobry tusz. Właśnie dlatego przykładać dużą wagę do tego, jaki kosmetyk wybieram.

Ten tusz do rzęs marki Maybelline nie jest moim ostatnim odkryciem. Stosuję go od lat, ale wciąż niezmiennie jestem zachwycona efektem, jaki zapewnia moim rzęsom. Szczególnie że to produkt w przystępnej cenie, więc tym bardziej chętnie po niego sięgam.

Ten tusz pogrubia rzęsy - sprawia, że wyglądają jak doczepiane

Tusz do rzęs Maybelline Lash Sensational nie tylko wydłuża, ale też pogrubia rzęsy, co jest szczególnie istotne w moim przypadku - mam długie rzęsy, które wymagają pogrubienia, aby wyglądały jak wachlarze. Właśnie dlatego to ten kosmetyk stał się moim numerem jeden. Posiada bowiem innowacyjną szczoteczkę, która rewelacyjnie pogrubia i podkreśla rzęsy, nadając im spektakularny efekt.

Tusz do rzęs Maybelline Lash Sensational, Fot. cocolita.pl

Ważne jest też to, że ten tusz nie zostawia po sobie nieestetycznych grudek. Dobrze się rozprowadza od nasady, aż po same końce rzęs. Czerń cudownie prezentuje się na włoskach i zostawia niezwykłe, welurowe wykończenie.

Ten tusz do rzęs można kupić w popularnych drogeriach stacjonarnych i internetowych. W Hebe kosztuje 33,99 zł, w Rossmannie możemy go "dorwać" za 39,99 zł, a w Cocolita.pl z reguły trzeba za niego zapłacić 42,99 zł, ale aktualnie został objęty promocję i jego cena wynosi jedynie 25,99 zł.