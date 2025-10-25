Kryjący podkład, który naprawdę spełnia obietnice? To nie mit! Marka Essence stworzyła kosmetyk, który daje perfekcyjne krycie, ale pozostaje lekki jak piórko. Jeśli zmagasz się z niedoskonałościami, przebarwieniami czy zaczerwienieniami i szukasz produktu, który będzie jednocześnie trwały, delikatny i bezpieczny dla skóry, nowy podkład Stay All Day 16h long-lasting może stać się twoim numerem jeden.

Co wyróżnia kryjący podkład z efektem naturalnej skóry?

Kryjący podkład marki Essence Stay All Day 16h long-lasting to prawdziwa rewolucja w makijażu. Stworzony z myślą o osobach poszukujących lekkiego, ale skutecznego krycia, oferuje średnie i wysokie pokrycie niedoskonałości skóry. Kluczowym atutem tego kosmetyku jest jego trwałość – utrzymuje się na skórze nawet do 16 godzin, niezależnie od warunków zewnętrznych. Jego unikalna formuła łączy w sobie cechy wodoodporności oraz odporności na ścieranie i przenoszenie. Oznacza to, że nawet noszenie szalika czy golfu nie wpływa na jego trwałość czy wygląd. Podkład zapewnia matowe wykończenie, które sprawia, że skóra wygląda świeżo, zdrowo i naturalnie – bez efektu maski.

Essence Stay All Day 16h long-lasting, fot. mat. prasowe

Jak wygląda cera po nałożeniu tego lekkiego i trwałego podkładu?

Podkład Stay All Day 16h long-lasting to lekki podkład, który mimo swojej delikatnej formuły doskonale radzi sobie z zakrywaniem niedoskonałości. Już po jednej aplikacji cera zyskuje jednolity koloryt, a zaczerwienienia czy drobne wypryski stają się praktycznie niewidoczne.

Dzięki lekkości formuły, podkład nie obciąża skóry i jest praktycznie niewyczuwalny. Daje naturalny look, idealny na co dzień i na specjalne okazje. Niezależnie od typu skóry, zapewnia uczucie komfortu i nie zatyka porów. Efekt utrzymuje się przez cały dzień – bez konieczności poprawek.

Skład wolny od silikonów i alkoholu

Ten wegański podkład wyróżnia się również czystością składu. Nie zawiera silikonów, parabenów, olejów mineralnych, alkoholu ani mikroplastiku. To sprawia, że jest odpowiedni nawet dla osób z wrażliwą skórą, które unikają drażniących składników.

Formuła podkładu jest zgodna z filozofią clean beauty – stawia na pielęgnację, nawilżenie i ochronę skóry bez kompromisów. Jest bezpieczny, łagodny i przetestowany dermatologicznie. W składzie znajdują się m.in. woda, propanediol, stearynian cynku, witamina E (tocopherol), krzemionka oraz naturalne barwniki mineralne takie jak tlenki żelaza i dwutlenek tytanu.

