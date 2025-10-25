Ten leciutki podkład obłędnie kryje, ale nie tworzy maski. Zapewni ci naturalny look za 19,49 zł
To przełom dla twojej cery – kryjący podkład o ultralekkiej formule daje idealne krycie niedoskonałości i efekt naturalnej skóry, utrzymując się nawet do 16 godzin.
Kryjący podkład, który naprawdę spełnia obietnice? To nie mit! Marka Essence stworzyła kosmetyk, który daje perfekcyjne krycie, ale pozostaje lekki jak piórko. Jeśli zmagasz się z niedoskonałościami, przebarwieniami czy zaczerwienieniami i szukasz produktu, który będzie jednocześnie trwały, delikatny i bezpieczny dla skóry, nowy podkład Stay All Day 16h long-lasting może stać się twoim numerem jeden.
Co wyróżnia kryjący podkład z efektem naturalnej skóry?
Kryjący podkład marki Essence Stay All Day 16h long-lasting to prawdziwa rewolucja w makijażu. Stworzony z myślą o osobach poszukujących lekkiego, ale skutecznego krycia, oferuje średnie i wysokie pokrycie niedoskonałości skóry. Kluczowym atutem tego kosmetyku jest jego trwałość – utrzymuje się na skórze nawet do 16 godzin, niezależnie od warunków zewnętrznych. Jego unikalna formuła łączy w sobie cechy wodoodporności oraz odporności na ścieranie i przenoszenie. Oznacza to, że nawet noszenie szalika czy golfu nie wpływa na jego trwałość czy wygląd. Podkład zapewnia matowe wykończenie, które sprawia, że skóra wygląda świeżo, zdrowo i naturalnie – bez efektu maski.
Jak wygląda cera po nałożeniu tego lekkiego i trwałego podkładu?
Podkład Stay All Day 16h long-lasting to lekki podkład, który mimo swojej delikatnej formuły doskonale radzi sobie z zakrywaniem niedoskonałości. Już po jednej aplikacji cera zyskuje jednolity koloryt, a zaczerwienienia czy drobne wypryski stają się praktycznie niewidoczne.
Dzięki lekkości formuły, podkład nie obciąża skóry i jest praktycznie niewyczuwalny. Daje naturalny look, idealny na co dzień i na specjalne okazje. Niezależnie od typu skóry, zapewnia uczucie komfortu i nie zatyka porów. Efekt utrzymuje się przez cały dzień – bez konieczności poprawek.
Skład wolny od silikonów i alkoholu
Ten wegański podkład wyróżnia się również czystością składu. Nie zawiera silikonów, parabenów, olejów mineralnych, alkoholu ani mikroplastiku. To sprawia, że jest odpowiedni nawet dla osób z wrażliwą skórą, które unikają drażniących składników.
Formuła podkładu jest zgodna z filozofią clean beauty – stawia na pielęgnację, nawilżenie i ochronę skóry bez kompromisów. Jest bezpieczny, łagodny i przetestowany dermatologicznie. W składzie znajdują się m.in. woda, propanediol, stearynian cynku, witamina E (tocopherol), krzemionka oraz naturalne barwniki mineralne takie jak tlenki żelaza i dwutlenek tytanu.
Czytaj także:
- Ten krem BB napakowany jest masłem shea i awokado. Te dobroci dla skóry kosztują 23,99 zł
- Ten legendarny fluid wyprzedaje się na pniu. To "podkład do zadań specjalnych"
- Ten korektor pod oczy to ideał, który nie wchodzi w zmarszczki. Daje efekt jak po 8h snu