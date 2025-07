Jako redaktorka beauty mam kilka kosmetyków, z którymi nie rozstaję się od lat. Uwielbiam do nich wracać - szczególnie w konkretnych okresach. Niedawno pisałam, że od lat stosuję ten krem do stóp za 15 zł. Teraz przypomniałam sobie o innym produkcie, a wszystko dlatego, że jest lato. To właśnie teraz najlepiej koi moją skórę i zapewnia jej odpowiednią pielęgnację. Woda termalna to produkt numer 1 w mojej kosmetyczce.

Ten produkt stosuję od lat do pielęgnacji

Od kilku lat w mojej szafce w łazience zawsze znajduje się ten produkt. Dzięki temu mogę po niego sięgnąć zawsze, kiedy go potrzebuję - szczególnie latem, gdy temperatury są wysokie, a dodatkowo moje ciało narażone jest na promienie słoneczne i różnego rodzaju przesuszenia.

Dlatego nigdy nie zapominam o zabraniu wody termalnej ze sobą na wakacje. To produkt numer 1 w mojej kosmetyczce, ponieważ pomaga poradzić sobie np. ze zmianami klimatu. Ostatnio korzystam z wody marki Avene, ale testowałam też inne produkty i niemal każdy działa tak samo. Woda termalna ma bowiem cudowne właściwości. Jakie dokładnie?

Woda termalna to produkt numer 1 w mojej kosmetyczce

O właściwościach wód termalnych można napisać cały referat. Wiele osób szuka SPA z wodami termalnymi, aby skorzystać z opcji, jakie niesie za sobą ten produkt. A wystarczy zaopatrzyć się w malutką buteleczkę i mieć ją zawsze pod ręką.

Woda termalna ma działanie kojące i łagodzące. Dodatkowo korzystnie wpływa na skórę, redukując przesuszenia i podrażnienia. Wspiera równowagę mikrobiomu cery i chroni ją przed szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi.

Szczególnie powinny ją stosować osoby, które na co dzień mają problemy ze skórą - np. trądzik. To naturalny kosmetyk, który działa przeciwzapalnie. W związku z tym świetnie się też sprawdza po różnego rodzaju peelingach i depilacji.

Woda termalna jest niezastąpiona latem, ale nie tylko

Schłodzona woda termalna to zbawienie dla skóry latem, bo nie tylko pielęgnuje, ale przede wszystkim chłodzi niczym najlepsza mgiełka. Dobrze sprawdza się nie tylko w upały, ale też np. po treningu - zamiast toniku. Będzie niezastąpiona również w chłodniejsze pory roku.

Jest to kosmetyk, który sprawdzi się również zimą, a może nawet przede wszystkim. O ile ja stosuję go głównie latem, w sezonie grzewczym również warto to robić. Wówczas przyniesie ukojenie przesuszonej skórze i jednocześnie zapewni odpowiednie nawilżenie skóry na dłuższy czas.