Isana Anti Frizz to produkt, który błyskawicznie zyskał uznanie wśród osób zmagających się z suchymi i zniszczonymi włosami. To ekspresowa kuracja nawilżająca w sprayu, która zapewnia natychmiastowy efekt wygładzenia. Dzięki praktycznej formule bez spłukiwania wystarczy kilka psiknięć, by ujarzmić niesforne kosmyki i dodać włosom blasku.

Produkt dostępny jest w drogeriach Rossmann oraz na stronie internetowej www.rossmann.pl. Obecnie kosztuje jedynie 6,49 zł. To wyjątkowa oferta wśród kosmetyków do pielęgnacji włosów.

Odżywka do włosów - Fot. rossmann.pl

Dla kogo jest przeznaczona odżywka Isana Anti Frizz?

Isana Anti Frizz to idealne rozwiązanie dla osób borykających się z problemem przesuszonych, zniszczonych i puszących się włosów. Produkt dedykowany jest szczególnie tym, których końcówki mają tendencję do rozdwajania się. Kuracja w sprayu przeznaczona jest do codziennego użytku na włosach wilgotnych lub suchych, bez konieczności spłukiwania.

Jeśli twoje włosy są łamliwe, trudne do rozczesania i pozbawione blasku, Isana Anti Frizz może okazać się skuteczną pomocą w ich codziennej pielęgnacji.

Jakie efekty daje ekspresowa kuracja nawilżająca?

Isana Anti Frizz działa natychmiast po aplikacji. Włosy stają się gładkie w dotyku, bardziej elastyczne i lśniące aż po same końcówki. Dzięki 2-fazowej formule z kompleksem olejowym kosmetyk nie tylko pielęgnuje, ale również chroni włosy przed dalszym przesuszeniem i zniszczeniem.

Użytkownicy zauważają, że odżywka znacząco ułatwia rozczesywanie nawet bardzo splątanych kosmyków. Nie obciąża przy tym włosów, co czyni ją idealną również dla cienkich pasm.

Składniki aktywne: potrójna moc olejów w Isana Anti Frizz

Kuracja zawiera specjalnie dobrany kompleks trzech olejów: arganowego, z babassu oraz z pestek moreli. Olej arganowy znany jest z intensywnych właściwości nawilżających i regenerujących. Olej babassu pomaga wygładzić strukturę włosa, a olej z pestek moreli dostarcza składników odżywczych i dodaje miękkości.

Formuła została wzbogacona także o pantenol i hydrolizowane proteiny pszenicy, które dodatkowo wzmacniają i chronią włosy. Całość dopełnia przyjemny zapach i lekka konsystencja nieobciążająca włosów.

Jak stosować spray, by uzyskać najlepszy efekt?

Przed użyciem należy mocno wstrząsnąć butelką. Następnie rozpylić produkt równomiernie na wilgotne lub suche włosy. Nie ma potrzeby spłukiwania. Po aplikacji można przejść do stylizacji jak zwykle.

Dla jeszcze lepszych rezultatów producent zaleca stosowanie dodatkowego oleju do włosów marki Isana – szczególnie na końcówki z tendencją do rozdwajania.

