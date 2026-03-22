Edible scents: zapach pobudzający apetyt

Kompozycje inspirowane deserami coraz wyraźniej zaznaczają swoją obecność w świecie zapachów, przyciągając uwagę swoją wyjątkowo słodką, estetyką i wyrazistym, sensorycznym charakterem. Nuty wanilii, karmelu czy pralin budują profile, które są natychmiast odbierane jako przyjemne i angażujące. Badania z zakresu psychologii i neurobiologii zapachu wskazują, że tego typu akordy aktywują obszary mózgu związane z odczuwaniem przyjemności i systemem nagrody. Bezpośrednie powiązanie zmysłu węchu z układem limbicznym dodatkowo wzmacnia ich emocjonalny wymiar.

Co ciekawe, badania nad percepcją aromatów wskazują, że wanilia – a dokładniej jej główny składnik, wanilina - należy do najbardziej uniwersalnie lubianych zapachów na świecie, co bezpośrednio przekłada się na jej silną obecność w kompozycjach gourmand. W efekcie segment ten, określany jako „edible scents”, należy dziś do najszybciej rosnących kategorii, szczególnie wśród młodszych konsumentów z pokolenia Z.

Sieć Biedronka delektuje się Made in Lab TREATS

Najnowsza kolekcja Made in Lab TREATS zadebiutuje już 26 marca br. w ramach limitowanej akcji in&out w sieci sklepów Biedronka – poszerzając asortyment o autorską odsłonę gourmand. Najbardziej sensoryczna i „apetyczna” propozycja marki, obejmuje aż cztery zróżnicowane kompozycje inspirowane deserami, wpisując się w ewolucję trendu – od prostych słodkości w stronę bardziej dopracowanych, „grown-up” profili z nutami mleka, wanilii czy kakao.

Linia została stworzona z myślą o młodszych odbiorcach, którzy aktywnie śledzą trendy, poszukują wyrazistych, „yummy” kompozycji i oczekują jakości oraz trwałości w przystępnej, kreatywnej formule.

Całość została silnie osadzona w kulturze obrazu – gdzie forma, kolor i sposób prezentacji stanowią integralną część odbioru, równie istotną co sam zapach.

Zapachowy przewodnik Made in Lab TREATS

Kolekcja Made in Lab TREATS to cztery wyraźne, deserowe kompozycje „edible” akordach, które przekładają konkretne inspiracje kulinarne na czytelne i spójne profile zapachowe, budując efekt sensorycznej „apetyczności”. Całość dopełnia charakterystyczny, dopracowany design – kolorowe, kremowe flakony o „płynnej” estetyce i instagramowym wykończeniu, które wzmacniają wizualną atrakcyjność kolekcji i wpisują się w estetykę generacji Z – odbiorców, dla których kreacja jest częścią budowania własnej tożsamości.

Milky Matcha

Kremowa ceremonia – inspirowana deserami na bazie matchy, łącząca świeżość zielonej herbaty z kremowymi, mlecznymi akordami. Delikatne, zielone otwarcie płynnie przechodzi w aksamitne, mleczne serce, nadając całości miękkość i wyważony, apetyczny charakter. Nowoczesny gourmand – subtelny, świeży i komfortowy w odbiorze.

Vanilla Fudge

Słodka chwila zapomnienia – zapach bazujący na kremowym, waniliowo-karmelowym fudge. Wanilia łączy się z akordem ciągnącego karmelu, budując gęsty, deserowy profil o wyraźnej, kremowej strukturze.

Cherry Tart

Pokusa, której nie można się oprzeć: propozycja czerpiąca z świeżo upieczonej tarty wiśniowej. Soczysta, lekko kwaskowa wiśnia łączy się z akordem kruchego, maślanego ciasta, tworząc aromat przypominający klasyczny deser prosto z piekarni. Kompozycja jest apetyczna, wyrazista i jednocześnie elegancka.

Praline Haze

Czekoladowa fantazja: czyli najbardziej deserowa odsłona kolekcji - kompozycja odzwierciedlająca kremowe pralinki orzechowe. Nuty czekolady i orzechów rozwijają się na aksamitnym, karmelowym tle, budując głęboką, wielowarstwową strukturę. Zapach stopniowo nabiera intensywności, przechodząc od słodkiego, deserowego otwarcia w bardziej nasycony, wyrafinowany charakter.

Kolekcja Made in Lab TREATS dostępna w Biedronce oraz na www.madeinlab.pl.

Materiał promocyjny marki Made in Lab