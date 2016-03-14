Wiosna zbliża się coraz większymi krokami. Wraz z nią coraz nowsze trendy w modzie, które już pomału zaczynają dochodzić do głosu. Pojawiają się coraz nowsze, ciekawe i bardzo interesujące elementy stylizacji. W sklepach można już spotkać modne w nadchodzącym sezonie ubrania. Jednak nadchodząca wiosna to nie tylko odświeżona garderoba. To również nowe, świeże zapachy, które są w tym roku wyjątkowo lekkie i kobiece. Warto więc sprawdzić zapachy na wiosnę w najlepszych cenach i wybrać coś odpowiedniego dla siebie.

Nuty kwiatowe

Nadchodząca wiosna to przede wszystkim kwiaty. Oferowane i promowane perfumy zostały zdominowane przez klasyczne kwiatowe zapachy, wśród których króluje róża. Zapach różany będzie w tym roku jednym z popularniejszych, a wspierać go będą jaśmin, paczula czy irys. Najpopularniejsze perfumy kwiatowe przełamane są delikatnymi owocowymi akcentami, głównie dzięki pomarańczy i mandarynce.

Lekkość i nowoczesność

Ciekawą propozycją jest Dior wraz z jego Poison Girl. Słodko gorzkie połączenie doskonale oddaje nazwa perfum. Idealnie wyważone, skomponowane i dopasowane mieszanki kwiatów oraz pomarańczy powodują, że jest to zapach dla kobiety wymagającej, odważnej, zdecydowanej i pewnej siebie. Dzięki niemu każda z pań natychmiast zyskuje pewności siebie i seksapilu, staje się bardziej kobieca i dynamiczna. Jest to propozycja, która ma szansę stać się prawdziwym hitem w nadchodzącym sezonie. Warto na niego postawić!

Zaskoczenie i lekkość

Jest to kolejna propozycja, przy czym zaskoczenie mamy tu niejako podwójne. Dotyczy ono samego zapachu ale i marki. Doskonałe, lekkie i niezwykle świeże perfumy CK2 od Calvin Klein to ciekawa alternatywa na wiosnę. Interesujące w tej kompozycji jest połączenie kwiatów jaśminu, drewna, mandarynki z wasabi. To właśnie dzięki wspomnianemu wasabi zapach ten jest tak tajemniczy, zaskakujący, czarujący. Taki zestaw zapachów i zróżnicowanych nut daje wrażenie lekkości i świeżości. Kobieta staje się bardziej dynamiczna, energetyczna, ale również nieco tajemnicza, magiczna i intrygująca. Jest to zapach, na który zdecydowanie warto zwrócić uwagę.

A na randkę...

Nie może oczywiście zabraknąć w zestawieniu propozycji na miłe, romantyczne spotkanie we dwoje, którym wiosna szczególnie sprzyja. Taki zapach musi być bardziej eteryczny i seksowny. Takim zapachem jest najnowsza propozycja od Estee Lauder, czyli Modern Muse Eau Rouge. To niezwykła kompozycja zapachów kwiatowych, która otula kobietę nie tylko kobiecością i lekkością. Dodaje ona odrobinę tajemniczości, ale również seksapilu, romantyczności i sprawia, że jesteśmy uwodzicielkami. Ten zapach przywodzi na myśl flirt, romans, skłania do intymnego spotkania, zachęca do romantycznych pocałunków. Idealny na wiosenne zauroczenia, dlatego też nie może go zabraknąć w kobiecym zestawie.

