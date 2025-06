Pielęgnacja wokół oczu wymaga odpowiednich starań, a już na pewno dobrze dobranych produktów. Dlatego warto postawić na sprawdzone kosmetyki. Ja od lat jestem wierna jednemu z nich. Choć na rynku dostępne są przeróżne produkty pod oczy, żaden nie sprawdził mi się do tej pory tak jak ten. W dodatku ma metalowy aplikator, który rano sprawia, że wszelkie obrzęki pod oczami są od razu niwelowane. Tylko zobacz, co to za kosmetyk.

Od lat stosuję to serum pod oczy

Na to serum pod oczy trafiłam zupełnie przez przypadek. Już po pierwszej aplikacji wiedziałam jednak, że polubimy się na dłużej. Ten kosmetyk świetnie nawilża bowiem skórę wokół oczu i jednocześnie pomaga zredukować opuchnięcia i cienie.

Serum pod oczy L'Oréal Paris Revitalift Filler to kosmetyk z czystym kwasem hialuronowym, czyli składnikiem, który doskonale nawilża skórę. Ma fajną, żelową konsystencję, która sprawia, że wystarczy niewiele produktu, aby świetnie się wchłonął i zaczął działać na naszą skórę.

Ten produkt dostępny jest w popularnych drogeriach, m.in. w Hebe i Rossmannie. W obu tych sklepach kosztuje 75,99 zł. Nie należy zatem do najtańszych, ale wystarcza naprawdę na długo.

Serum pod oczy L'Oréal Paris Revitalift Filler

Serum pod oczy L'Oréal Paris Revitalift Filler - działanie

Serum pod oczy od L'Oréal Paris to nie tylko kwas hialuronowy. Ten kosmetyk składa się także z niacynamidu, który ma działanie nawilżające, ale też rozświetlające i przeciwzapalne. Poprawia barierę lipidową skóry, niweluje trądzik oraz przebarwienia i wspiera regenerację naszej cery, gdy ona tego potrzebuje. A że skóra wokół oczu jest bardzo cienka, warto zadbać o jak najlepszą jej ochronę.

Po zastosowaniu kosmetyku oprawa naszych oczu jest nawilżona i wygląda na wypoczętą. Dodatkowo to serum sprawia, że skóra staje się wygładzona, a zmarszczki są niewidoczne. Szczególnie przyjemny jest metalowy aplikator, który sprawia, że wystarczy dotknąć nim twarzy, aby odczuć przyjemny chłód, szczególnie pożądany o poranku i latem.

Kosmetyki L'Oréal Paris Revitalift Filler

Fioletowe serum nie jest jedynym produktem z tej serii. Można wzbogacić je o działanie kremu ujędrniającego, który również zawiera kwas hialuronowy, dzięki czemu doskonale nawilża skórę. Wszystkie produkty z tej serii są dostępne w popularnych drogeriach.