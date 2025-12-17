Nie masz pomysłu na to, jaki manicure zaserwować sobie na sezon zimowy? Świąteczne paznokcie wcale nie muszą opierać się tylko na klasyce pod tytułem czerwień, zieleń, złoto i zdobienia. Jeśli więc znudziły ci się już stylizacje z naklejanymi gwiazdkami, malowanymi choinkami czy efektem sweterka, spróbuj tym razem czegoś innego. Oto 3 top propozycje z salonów kosmetycznych, które idealnie pasują zarówno na święta, jak i sylwestrową imprezę.

1. Klasyczny french ze świątecznym twistem

To nowoczesna i bardzo świąteczna wersja klasycznego frencha z uroczymi kokardkami zdobiącymi końcówki każdego paznokcia. W świątecznym wydaniu nie trzeba jednak ograniczać się do białych paseczków. Tutaj często pojawiają się także opcje ze złotem, srebrem i czerwienią, ale wszystkie inne chwyty też są dozwolone. Kokardki można oczywiście malować ręcznie, ale dla mniej wprawionych dobrą opcją będą także gotowe naklejki.

Taki manicure to idealna propozycja dla miłośniczek elegancji z charakterem. Daje bowiem świeży, nieoczywisty efekt i łączy minimalizm z modowym twistem. Co więcej, french z kokardkami nie tylko od razu przyciąga spojrzenia, ale też bardzo długo wygląda schludnie, bo na bazie w kolorze nude nie widać odrostu. Z powodzeniem można więc zrobić go jeszcze przed świętami, a z pewnością wytrzyma aż do Nowego Roku w świetnym stanie.

2. Elegancki granat z połyskiem

Jeśli słodkie kokardkowe zdobienia nie są w twojej estetyce, sezon 2025/2026 oferuje też alternatywy. Eleganckie połączenie granatowego koloru z brokatem to ponadczasowa propozycja z klasą. O takie paznokcie prosi wiele klientek, bo doskonale prezentują się z białą koszulą na wigilijnej kolacji i cekinową sukienką w sylwestra.

Granatowe paznokcie świetnie wyglądają zarówno na krótkiej, jak i długiej płytce i dobrze grają ze wszystkimi kształtami - od kwadratów, aż po migdałki. Oczywiście można tutaj kombinować z różnymi wersjami błysku i zdecydować się na klasyczny lakier z drobinkami brokatu, efekt syrenki lub kocie oko.

3. Frosted Chrome, czyli mroźna tafla

Metaliczne odcienie złota i srebra również pozostają w trendach, a zimą wyglądają wyjątkowo pięknie. Taką błyszczącą taflę można wykorzystać zarówno jako pełne pokrycie, jak i subtelny akcent tylko na kilku paznokciach. Mroźny chrom idealnie komponuje się z czerwienią, zielenią czy granatem, więc będzie doskonale pasował do wszystkich świąteczno-sylwestrowych stylizacji.

Komu spodobają się takie paznokcie? To idealny wybór dla pań lubiących klasykę, ale bez nudy. Taki jasny odcień nie tylko pięknie rozjaśnia dłonie, ale dodaje też niesamowitej elegancji, nawet w połączeniu z najprostszymi outfitami. Najlepszą rekomendacją może być to, że takie paznokcie uwielbia sama Hailey Bieber, która jest niekwestionowaną ikoną stylu od wielu lat.

