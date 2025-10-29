Paznokcie śliwkowa aura to najgorętszy trend sezonu zimowego 2025, który szturmem podbija serca fanek manicure. Ten zmysłowy styl łączy głęboki fiolet z subtelnym różem w formie gradientowego ombre, dodając dłoniom elegancji i optycznie wysmuklając palce. To zestawienie kolorów wprowadza do zimowego looku nowoczesny akcent, który przyciąga uwagę i doskonale komponuje się z chłodną aurą za oknem.

Tak wygląda najmodniejszy manicure na początek zimy

Paznokcie śliwkowa aura to aktualnie jeden z najczęściej wyszukiwanych trendów manicure w mediach społecznościowych. Styl ten wyróżnia się delikatnym, a zarazem wyrazistym przejściem kolorystycznym – od głębokiego fioletu aż po pastelowy róż. Efekt ten przypomina mroźne zimowe niebo tuż po zachodzie słońca. Ten typ stylizacji zdobywa uznanie nie tylko ze względu na swoją estetykę, ale także dzięki swojej uniwersalności. Pasuje zarówno do wieczorowych kreacji, jak i codziennych stylizacji. Cechą charakterystyczną manicure w stylu śliwkowej aury jest wykończenie z delikatnym połyskiem.

Śliwkowa aura to nie wszystko. Fioletowy manicure jest hot!

Choć paznokcie śliwkowa aura to obecnie jeden z głównych trendów, warto zaznaczyć, że cały fioletowy manicure wraca do łask. Odcienie śliwki, lawendy czy jagodowego deseru są częstym wyborem w salonach manicure w okresie zimowym. Fioletowe paznokcie uchodzą za symbol klasy i subtelnej ekstrawagancji. Wielu stylistów paznokci sięga także po technikę delikatnych zdobień, takich jak brokatowe wykończenia czy akcenty w postaci złotych linii. Dzięki temu klasyczna śliwkowa aura zyskuje jeszcze więcej głębi i oryginalności. Połączenie z różem, który jest częścią tego trendu, nadaje całości kobiecy i romantyczny charakter.

Kształt migdałków wydłuża palce i dodaje klasy

Oprócz koloru, kluczową rolę w efekcie końcowym manicure odgrywa kształt paznokci. W stylizacji typu paznokcie śliwkowa aura najczęściej wybierany jest kształt migdałków. Optycznie wysmukla palce i sprawia, że dłonie wyglądają na bardziej eleganckie i zadbane. Migdałki są ponadczasowe i idealnie współgrają z gradientowym wykończeniem paznokci. Pozwalają uzyskać efekt subtelnej, a zarazem zmysłowej stylizacji. Są też odpowiednie zarówno dla krótszych, jak i dłuższych paznokci, dzięki czemu ten manicure mogą wykonać osoby o różnych preferencjach.

