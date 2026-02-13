Trend pierced nails na wiosnę to kreatywność i świeżość w jednym – połączenie pastelowych odcieni, biżuteryjnych dodatków i lekkich form świetnie wpisuje się w aurę nowego sezonu. Zawieszki, kolczyki czy cyrkonie na paznokciach żelowych i akrylowych gwarantują nie tylko trwałość, ale i spektakularny efekt. Zobacz, które stylizacje będą najmodniejsze wiosną 2026!

1. Pierced nails w kolorze nude

Sztyletowe paznokcie, określane też jako stilettos, wracają w wielkim stylu do polskich salonów manicure. Wersja nude z piercingiem to połączenie minimalistycznej elegancji i wyrazistej, awangardowej nuty. Paznokcie w kształcie sztyletu świetnie sprawdzają się jako baza pod ozdobny piercing – zawieszki, kółeczka czy delikatne kolczyki montowane są najczęściej na wolnym brzegu.

Dzięki wykorzystaniu żelu lub akrylu, stylizacja jest trwała, a płytka odporna na obciążenia biżuterią. Kolor nude, będący absolutnym hitem wiosny, podkreśla naturalność dłoni i nadaje całości wyrafinowanego charakteru. Taki manicure coraz częściej pojawia się na Instagramie, gdzie łączony jest z minimalistycznymi stylizacjami i subtelną biżuterią.

2. Baby boomer z zawieszkami z cyrkoniami

Baby boomer to stylizacja, która łączy w sobie lekkość klasycznego frenchu z modnym efektem ombre w odcieniach bieli, różu lub nude. Wiosną 2026 ta technika zyskuje nowy wymiar dzięki subtelnym zawieszkom z cyrkoniami. Ozdoby te mocowane są do pojedynczych paznokci za pomocą malutkich kółeczek, które przechodzą przez niewielkie otwory w płytce – efekt jest delikatny i pełen blasku, ale nie przytłacza całości stylizacji.

Baby boomer z cyrkoniami doskonale sprawdza się na wyjątkowe okazje, takie jak wesela czy komunie, oraz w codziennych, eleganckich stylizacjach. Zawieszki z kamieniami odbijają światło, a sama stylizacja zachowuje subtelność i świeżość. Polski rynek oferuje szeroką gamę biżuterii do piercingu paznokci, dzięki czemu łatwo dobrać zawieszki dopasowane do indywidualnego stylu.

3. Milky nails z piercingiem

Szpiczaste paznokcie w odcieniu bieli to klasyka, która powraca w nowej, minimalistycznej odsłonie. Piercing na jednym lub kilku paznokciach, w formie małego kolczyka lub delikatnego kółeczka, staje się oryginalnym, ale nienachalnym akcentem stylizacji. Białe, wydłużone paznokcie szczególnie dobrze prezentują się na przedłużanych tipsach żelowych lub akrylowych, zapewniając trwałość i odporność na uszkodzenia.

Piercing umieszcza się zazwyczaj na wolnym brzegu płytki, a całość stylizacji przyciąga wzrok elegancją i świeżością. Taki manicure idealnie sprawdzi się zarówno na wiosenne przyjęcia, jak i w codziennych stylizacjach biurowych (wówczas w krótszej, bardziej casualowej formie), szczególnie dla osób ceniących subtelne, nowoczesne rozwiązania.

4. Manicure francuski z cyrkoniami

Francuski manicure od lat kojarzy się z elegancją i ponadczasowością, ale w wiosennym wydaniu 2026 nabiera zupełnie nowego wyrazu. Dodatek błyszczących cyrkonii, wyrazistych czarnych linii oraz biżuteryjnej zawieszki sprawia, że klasyka spotyka się tu z awangardą. Takie połączenie doskonale sprawdza się na ważne okazje, jak uroczystości rodzinne czy spotkania biznesowe.

Zawieszka – montowana zwykle na jednym z paznokci – nadaje całości artystycznego charakteru, a dbałość o balans między zdobieniami sprawia, że manicure nie jest przesadzony. Dzięki różnorodności dostępnych ozdób, stylizację można łatwo dopasować do osobistych preferencji oraz okazji, zachowując jednocześnie elegancję i nowoczesny sznyt.

5. Bordowy mani z kolczykiem z czerwoną cyrkonią

Manicure hybrydowy w odcieniu głębokiego bordo z kolczykiem z cyrkonią to jeden z najciekawszych trendów sezonu wiosennego 2026. Bordowe paznokcie od lat są symbolem luksusu i klasy, a hybryda zapewnia trwałość i intensywność koloru na długie tygodnie. Wersja z piercingiem – najczęściej w postaci dopasowanego kolczyka z czerwoną cyrkonią – podkreśla indywidualność i przyciąga uwagę, nie tracąc przy tym elegancji.

To propozycja dla osób, które lubią mocne akcenty i nie boją się nowości. Taki manicure prezentuje się efektownie zarówno na specjalne okazje, jak i jako codzienny akcent w stylizacjach z wyraźnym charakterem. Bordowy kolor pięknie współgra z biżuteryjnymi detalami.

