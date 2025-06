Pastelowy manicure to kwintesencja letniej lekkości — jest niezwykle świeży i pełen uroku. Doskonale oddaje klimat wakacji, a przy tym nadaje każdej stylizacji dziewczęcego wdzięku.

Pastelowe paznokcie — hit lata 2025

W sezonie letnim 2025 pastelowe paznokcie powracają w wielkim stylu — z nową energią i świeżym spojrzeniem na klasykę. Te delikatne kolory łączą w sobie subtelność z modowym wyczuciem.

Pastelowy manicure doskonale współgra z opaloną skórą, lekkimi tkaninami i letnimi dodatkami. W 2025 roku warto również postawić na pastelowe zdobienia — delikatne ombré lub akwarelowe wzory, które dodają paznokciom charakteru, nie rezygnując jednak z ich łagodnego klimatu.

Jak zrobić pastelowe paznokcie w domu?

Wykonanie pastelowego manicure’u we własnym domu nie wymaga specjalistycznych umiejętności — kluczem jest odpowiednie przygotowanie i dobór kolorów.

Zacznij od dokładnego oczyszczenia i wypiłowania paznokci. Następnie nałóż bazę — najlepiej wygładzającą, aby pastelowy lakier wyglądał równomiernie. Wybierz delikatny kolor i aplikuj go cienkimi warstwami, dając każdej z nich czas na wyschnięcie. Dla intensywniejszego efektu — dwie warstwy to minimum.

Na koniec zabezpiecz manicure top coatem, który nada połysk i przedłuży trwałość stylizacji. Chcesz dodać coś ekstra? Użyj cienkiego pędzelka lub gąbeczki do wykonania różnorodnych wzorów czy efektów.

Pastelowe paznokcie — inspiracje

Pastelowy manicure to ponadczasowy wybór, który w 2025 roku zyskał nowe oblicze. Niezależnie od tego, czy wolisz klasyczną elegancję, czy artystyczne wykończenia — z łatwością dopasujesz go do swojego stylu.

Pastelowy french

Delikatny róż, rozbielony błękit lub beż to wybór idealny dla minimalistek. Ale w tym sezonie nie stawiamy na prostą klasykę. Warto ją uatrakcyjnić, wybierając kolor jedynie na końcówkach. Pastel french i jego kremowe wykończenie prezentuje się schludnie i elegancko — pasuje zarówno do codziennego looku, jak i do formalnych okazji.

Pastelowe ombré

Subtelne przejścia kolorów — np. z różu w brzoskwinię lub z błękitu w lawendę — nadają paznokciom lekkości i głębi. Efekt ombré świetnie współgra z pastelami, tworząc miękkie, niemal baśniowe wykończenie.

Wzory w odcieniach pasteli

Ta propozycja to coś idealnego dla fanek artystycznych akcentów. Pastelowe wzorki przypominają malarskie rozmycia i romantyczne obrazy. Są doskonałe na lato, dodają paznokciom lekkości i niepowtarzalnego charakteru.

