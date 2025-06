W drugiej połowie 2025 roku stawiamy na klasykę, ale to nie znaczy, że na naszych paznokciach od razu musi wiać nudą. Okazuje się, że wystarczy odrobina fantazji i znajomości dawnych trendów. Do łask powraca bowiem retro french, który już lansują gwiazdy. Ten manicure będzie hitem nadchodzących miesięcy, bo pasuje do wszystkiego, a jednocześnie jest wyrazisty w swojej subtelności.

Reklama

Retro french to najmodniejsze paznokcie na drugą połowę 2025 roku

French manicure to najbardziej klasyczne paznokcie spośród wszystkich stylizacji. Nic zatem dziwnego, że pasek na czubku płytki i reszta w odcieniu nude to absolutny hit od wielu lat. Powstało już wiele alternatywnych stylizacji dla prostego frencha. Cieniutkie paseczki, wcięcie na środku, kolorowy french - to wszystko odchodzi już do przeszłości, bo w drugiej połowie 2025 roku absolutnym hitem będzie wersja retro.

Co dokładnie oznacza retro french manicure? Ta stylizacja powraca w wielkim stylu, bo była modna już na początku XXI wieku. W 2000 roku, epoce wszechobecnego kiczu, właśnie tak prezentował się pierwszy poryw frencha. Charakteryzuje się on bardzo szerokim białym paskiem - jest zatem niezwykle wyrazisty. To odejście od totalnego minimalizmu, który był modny do tej pory.

Retro french manicure wykonuje się dokładnie tak samo jak klasyczny, ale trzeba pamiętać o grubym pasku na końcu paznokcia. Zobacz, jak wygląda ta stylizacja.

Gwiazdy pokochały retro french

Modę na retro french lansuje coraz więcej gwiazd. Wśród nich znalazły się fanki wifey nails, m.in. Sabrina Carpenter. W Polsce ostatnio na taki manicure chętnie stawia Julia Wieniawa. Widać zatem, że to dopiero początek tego trendu, ale za chwilę wszystkie będziemy na niego stawiać.

Reklama

Retro french - inspiracje

Paznokcie w stylu retro french to nie muszą być od razu ostro zakończone kwadraty z wyraźnie odcinającą się linią. Taką stylizację możemy też wykonać na migdałkach. Jeżeli natomiast nie jesteś fanką tak wyrazistego manicure, zawsze możesz postawić na bardziej rozmazany efekt. Zobacz, jakie masz opcje.