Grudzień to czas na burgund nails. Te 3 stylizacje paznokci to ideał na święta. Ja wybieram numer 1
Bordowe paznokcie w grudniu to kwintesencja świątecznego stylu. Odkryj 3 inspiracje na manicure z burgundową bazą – każda wyjątkowa i elegancka. Zobacz, którą wybierzesz na święta.
Grudzień to moment, w którym manicure staje się ważną częścią świątecznych stylizacji. Bordowy, określany także jako burgund, to jeden z najmodniejszych odcieni sezonu, który z powodzeniem wpisuje się w elegancki, zimowy klimat. Zainspiruj się trzema pomysłami na manicure w tym kolorze – każdy z nich doda twoim dłoniom wyjątkowego uroku i świątecznej magii.
1. Bordowe paznokcie – klasyka z nutą świątecznego złota
Klasyka zawsze jest w modzie, a burgund nails w połączeniu ze złotymi akcentami od lat uznawane są za synonim luksusu. Bordowy odcień, będący głęboką, nasyconą czerwienią z domieszką brązu i fioletu, symbolizuje nie tylko elegancję, ale również świąteczny nastrój.
Najpopularniejszym wyborem na grudzień są stylizacje, w których wszystkie paznokcie pokryte są klasycznym lakierem w kolorze bordo, a na jednym lub dwóch pojawiają się delikatne złote wzory. Mogą to być:
- cienkie linie oddzielające płytkę,
- subtelne gwiazdki,
- geometryczne złote kropki,
- minimalistyczne świąteczne motywy, takie jak choinki czy śnieżynki.
Takie paznokcie doskonale uzupełniają stylizacje zarówno z elegancką małą czarną, jak i z bardziej casualowym swetrem. Złote zdobienia pięknie odbijają światło i podkreślają głębię koloru bordo. Odcienie czerwieni i złota kojarzą się z ciepłem, bezpieczeństwem i tradycją, co wyjaśnia ich niesłabnącą popularność w manicure świątecznym.
2. Matowe burgund nails z brokatowym akcentem
Nowoczesne trendy w manicure coraz częściej sięgają po matowe wykończenie, które nadaje dłoniom niezwykłej elegancji. Matowy burgund jest bardzo uniwersalny i wyrafinowany. Jego głęboki odcień przyciąga wzrok, ale nie jest nachalny, przez co świetnie sprawdza się zarówno na co dzień, jak i podczas większych uroczystości.
Aby dodać tej stylizacji odrobiny świątecznego blasku, na jednym z paznokci warto postawić na brokatowy akcent:
- możesz użyć lakieru brokatowego w zbliżonym do bazy odcieniu bordo lub zdecydować się na kontrastujące, złote lub srebrne drobinki,
- taki akcent może być pełny (cały paznokieć) lub częściowy (np. efekt ombre czy geometryczny wzór na końcówce),
- brokat pięknie mieni się w świetle świec i choinkowych lampek, przez co manicure nabiera niepowtarzalnego świątecznego charakteru.
Lakiery brokatowe oraz matowe top coaty nie wpływają negatywnie na kondycję płytki paznokcia, pod warunkiem prawidłowego usuwania i stosowania produktów przeznaczonych do profesjonalnego manicure.
3. Świąteczny burgund french manicure z białymi zdobieniami
French manicure w świątecznym wydaniu to trend, który zyskuje coraz więcej zwolenniczek. W tej odsłonie baza paznokcia pokrywana jest burgundowym lakierem, a końcówki zdobi się białym kolorem. Efekt? Stylizacja jest subtelna, elegancka, a zarazem odważna – idealna dla osób, które lubią bawić się klasyką.
Możesz dodatkowo urozmaicić tę stylizację świątecznymi motywami:
- na jednym lub dwóch paznokciach namaluj białą śnieżynkę,
- dodaj miniaturowe choinki, płatki śniegu lub delikatne kropki imitujące śnieg,
- zastosuj cienkie paski, tworząc efekt prezentu lub zimowego sweterka.
French w wersji burgundowej pasuje zarówno do świątecznego obiadu, jak i sylwestrowej kreacji, a kontrast bieli z bordo pięknie podkreśla zadbane dłonie.
Bordowe paznokcie – do jakich stylizacji pasują najbardziej?
Bordowe paznokcie są niezwykle uniwersalne. Ich głęboki, szlachetny odcień idealnie współgra z klasycznymi, świątecznymi barwami, takimi jak:
- czerwień,
- zieleń choinkowa,
- złoto i srebro,
- beże oraz granaty.
Burgund nails doskonale prezentują się zarówno w połączeniu z elegancką sukienką, jak i z dzianinowym swetrem czy świątecznym outfitem w wersji casual. Dzięki nim każda stylizacja nabiera wyjątkowego charakteru.
Jak przedłużyć trwałość świątecznego manicure bordo?
Trwałość manicure zależy od wielu czynników, w tym od użytych produktów i techniki aplikacji. Aby paznokcie wyglądały perfekcyjnie przez cały świąteczny okres, warto:
- zainwestować w wysokiej jakości lakiery hybrydowe lub żelowe, które nie odpryskują i są odporne na uszkodzenia,
- stosować bazy wzmacniające oraz top coat o przedłużonej trwałości i podwyższonym połysku,
- dbać o regularne nawilżanie dłoni oraz skórek, np. za pomocą naturalnych olejków (arganowy, jojoba),
- unikać kontaktu z agresywną chemią gospodarczą i nosić rękawiczki podczas sprzątania.
Regularne stosowanie lakierów o dobrej jakości oraz pielęgnacja skórek zmniejsza ryzyko rozdwajania i osłabienia paznokci.
