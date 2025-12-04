Grudzień to moment, w którym manicure staje się ważną częścią świątecznych stylizacji. Bordowy, określany także jako burgund, to jeden z najmodniejszych odcieni sezonu, który z powodzeniem wpisuje się w elegancki, zimowy klimat. Zainspiruj się trzema pomysłami na manicure w tym kolorze – każdy z nich doda twoim dłoniom wyjątkowego uroku i świątecznej magii.

1. Bordowe paznokcie – klasyka z nutą świątecznego złota

Klasyka zawsze jest w modzie, a burgund nails w połączeniu ze złotymi akcentami od lat uznawane są za synonim luksusu. Bordowy odcień, będący głęboką, nasyconą czerwienią z domieszką brązu i fioletu, symbolizuje nie tylko elegancję, ale również świąteczny nastrój.

Najpopularniejszym wyborem na grudzień są stylizacje, w których wszystkie paznokcie pokryte są klasycznym lakierem w kolorze bordo, a na jednym lub dwóch pojawiają się delikatne złote wzory. Mogą to być:

cienkie linie oddzielające płytkę,

subtelne gwiazdki,

geometryczne złote kropki,

minimalistyczne świąteczne motywy, takie jak choinki czy śnieżynki.

Takie paznokcie doskonale uzupełniają stylizacje zarówno z elegancką małą czarną, jak i z bardziej casualowym swetrem. Złote zdobienia pięknie odbijają światło i podkreślają głębię koloru bordo. Odcienie czerwieni i złota kojarzą się z ciepłem, bezpieczeństwem i tradycją, co wyjaśnia ich niesłabnącą popularność w manicure świątecznym.

2. Matowe burgund nails z brokatowym akcentem

Nowoczesne trendy w manicure coraz częściej sięgają po matowe wykończenie, które nadaje dłoniom niezwykłej elegancji. Matowy burgund jest bardzo uniwersalny i wyrafinowany. Jego głęboki odcień przyciąga wzrok, ale nie jest nachalny, przez co świetnie sprawdza się zarówno na co dzień, jak i podczas większych uroczystości.

Aby dodać tej stylizacji odrobiny świątecznego blasku, na jednym z paznokci warto postawić na brokatowy akcent:

możesz użyć lakieru brokatowego w zbliżonym do bazy odcieniu bordo lub zdecydować się na kontrastujące, złote lub srebrne drobinki,

taki akcent może być pełny (cały paznokieć) lub częściowy (np. efekt ombre czy geometryczny wzór na końcówce),

brokat pięknie mieni się w świetle świec i choinkowych lampek, przez co manicure nabiera niepowtarzalnego świątecznego charakteru.

Lakiery brokatowe oraz matowe top coaty nie wpływają negatywnie na kondycję płytki paznokcia, pod warunkiem prawidłowego usuwania i stosowania produktów przeznaczonych do profesjonalnego manicure.

3. Świąteczny burgund french manicure z białymi zdobieniami

French manicure w świątecznym wydaniu to trend, który zyskuje coraz więcej zwolenniczek. W tej odsłonie baza paznokcia pokrywana jest burgundowym lakierem, a końcówki zdobi się białym kolorem. Efekt? Stylizacja jest subtelna, elegancka, a zarazem odważna – idealna dla osób, które lubią bawić się klasyką.

Możesz dodatkowo urozmaicić tę stylizację świątecznymi motywami:

na jednym lub dwóch paznokciach namaluj białą śnieżynkę,

dodaj miniaturowe choinki, płatki śniegu lub delikatne kropki imitujące śnieg,

zastosuj cienkie paski, tworząc efekt prezentu lub zimowego sweterka.

French w wersji burgundowej pasuje zarówno do świątecznego obiadu, jak i sylwestrowej kreacji, a kontrast bieli z bordo pięknie podkreśla zadbane dłonie.

Bordowe paznokcie – do jakich stylizacji pasują najbardziej?

Bordowe paznokcie są niezwykle uniwersalne. Ich głęboki, szlachetny odcień idealnie współgra z klasycznymi, świątecznymi barwami, takimi jak:

czerwień,

zieleń choinkowa,

złoto i srebro,

beże oraz granaty.

Burgund nails doskonale prezentują się zarówno w połączeniu z elegancką sukienką, jak i z dzianinowym swetrem czy świątecznym outfitem w wersji casual. Dzięki nim każda stylizacja nabiera wyjątkowego charakteru.

Jak przedłużyć trwałość świątecznego manicure bordo?

Trwałość manicure zależy od wielu czynników, w tym od użytych produktów i techniki aplikacji. Aby paznokcie wyglądały perfekcyjnie przez cały świąteczny okres, warto:

zainwestować w wysokiej jakości lakiery hybrydowe lub żelowe, które nie odpryskują i są odporne na uszkodzenia,

stosować bazy wzmacniające oraz top coat o przedłużonej trwałości i podwyższonym połysku,

dbać o regularne nawilżanie dłoni oraz skórek, np. za pomocą naturalnych olejków (arganowy, jojoba),

unikać kontaktu z agresywną chemią gospodarczą i nosić rękawiczki podczas sprzątania.

Regularne stosowanie lakierów o dobrej jakości oraz pielęgnacja skórek zmniejsza ryzyko rozdwajania i osłabienia paznokci.

