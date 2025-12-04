Reklama

Grudzień to moment, w którym manicure staje się ważną częścią świątecznych stylizacji. Bordowy, określany także jako burgund, to jeden z najmodniejszych odcieni sezonu, który z powodzeniem wpisuje się w elegancki, zimowy klimat. Zainspiruj się trzema pomysłami na manicure w tym kolorze – każdy z nich doda twoim dłoniom wyjątkowego uroku i świątecznej magii.

1. Bordowe paznokcie – klasyka z nutą świątecznego złota

Klasyka zawsze jest w modzie, a burgund nails w połączeniu ze złotymi akcentami od lat uznawane są za synonim luksusu. Bordowy odcień, będący głęboką, nasyconą czerwienią z domieszką brązu i fioletu, symbolizuje nie tylko elegancję, ale również świąteczny nastrój.

Najpopularniejszym wyborem na grudzień są stylizacje, w których wszystkie paznokcie pokryte są klasycznym lakierem w kolorze bordo, a na jednym lub dwóch pojawiają się delikatne złote wzory. Mogą to być:

  • cienkie linie oddzielające płytkę,
  • subtelne gwiazdki,
  • geometryczne złote kropki,
  • minimalistyczne świąteczne motywy, takie jak choinki czy śnieżynki.

Takie paznokcie doskonale uzupełniają stylizacje zarówno z elegancką małą czarną, jak i z bardziej casualowym swetrem. Złote zdobienia pięknie odbijają światło i podkreślają głębię koloru bordo. Odcienie czerwieni i złota kojarzą się z ciepłem, bezpieczeństwem i tradycją, co wyjaśnia ich niesłabnącą popularność w manicure świątecznym.

2. Matowe burgund nails z brokatowym akcentem

Nowoczesne trendy w manicure coraz częściej sięgają po matowe wykończenie, które nadaje dłoniom niezwykłej elegancji. Matowy burgund jest bardzo uniwersalny i wyrafinowany. Jego głęboki odcień przyciąga wzrok, ale nie jest nachalny, przez co świetnie sprawdza się zarówno na co dzień, jak i podczas większych uroczystości.

Aby dodać tej stylizacji odrobiny świątecznego blasku, na jednym z paznokci warto postawić na brokatowy akcent:

  • możesz użyć lakieru brokatowego w zbliżonym do bazy odcieniu bordo lub zdecydować się na kontrastujące, złote lub srebrne drobinki,
  • taki akcent może być pełny (cały paznokieć) lub częściowy (np. efekt ombre czy geometryczny wzór na końcówce),
  • brokat pięknie mieni się w świetle świec i choinkowych lampek, przez co manicure nabiera niepowtarzalnego świątecznego charakteru.

Lakiery brokatowe oraz matowe top coaty nie wpływają negatywnie na kondycję płytki paznokcia, pod warunkiem prawidłowego usuwania i stosowania produktów przeznaczonych do profesjonalnego manicure.

3. Świąteczny burgund french manicure z białymi zdobieniami

French manicure w świątecznym wydaniu to trend, który zyskuje coraz więcej zwolenniczek. W tej odsłonie baza paznokcia pokrywana jest burgundowym lakierem, a końcówki zdobi się białym kolorem. Efekt? Stylizacja jest subtelna, elegancka, a zarazem odważna – idealna dla osób, które lubią bawić się klasyką.

Możesz dodatkowo urozmaicić tę stylizację świątecznymi motywami:

  • na jednym lub dwóch paznokciach namaluj białą śnieżynkę,
  • dodaj miniaturowe choinki, płatki śniegu lub delikatne kropki imitujące śnieg,
  • zastosuj cienkie paski, tworząc efekt prezentu lub zimowego sweterka.

French w wersji burgundowej pasuje zarówno do świątecznego obiadu, jak i sylwestrowej kreacji, a kontrast bieli z bordo pięknie podkreśla zadbane dłonie.

Bordowe paznokcie – do jakich stylizacji pasują najbardziej?

Bordowe paznokcie są niezwykle uniwersalne. Ich głęboki, szlachetny odcień idealnie współgra z klasycznymi, świątecznymi barwami, takimi jak:

  • czerwień,
  • zieleń choinkowa,
  • złoto i srebro,
  • beże oraz granaty.

Burgund nails doskonale prezentują się zarówno w połączeniu z elegancką sukienką, jak i z dzianinowym swetrem czy świątecznym outfitem w wersji casual. Dzięki nim każda stylizacja nabiera wyjątkowego charakteru.

Jak przedłużyć trwałość świątecznego manicure bordo?

Trwałość manicure zależy od wielu czynników, w tym od użytych produktów i techniki aplikacji. Aby paznokcie wyglądały perfekcyjnie przez cały świąteczny okres, warto:

  • zainwestować w wysokiej jakości lakiery hybrydowe lub żelowe, które nie odpryskują i są odporne na uszkodzenia,
  • stosować bazy wzmacniające oraz top coat o przedłużonej trwałości i podwyższonym połysku,
  • dbać o regularne nawilżanie dłoni oraz skórek, np. za pomocą naturalnych olejków (arganowy, jojoba),
  • unikać kontaktu z agresywną chemią gospodarczą i nosić rękawiczki podczas sprzątania.

Regularne stosowanie lakierów o dobrej jakości oraz pielęgnacja skórek zmniejsza ryzyko rozdwajania i osłabienia paznokci.

