Kolekcja zaprasza do świadomej pielęgnacji oraz pozwala myślami przenieść się na spokojne, skąpane w słońcu brzegi Nilu. Lekkie, odświeżające formuły i letnie kompozycje zapachowe sprawiają, że to idealna linia, by odnowić swoją wiosenno-letnią rutynę pielęgnacyjną.

Dlaczego ją pokochasz?

Edycja limitowana – 12 produktów oraz wyjątkowy zestaw prezentowy

Formuły zawierające minimum 90% składników pochodzenia naturalnego (z wyjątkiem wody perfumowanej)

wody perfumowanej)

wody perfumowanej) Lekkie konsystencje idealne na lato

Świeży, zielono-solarny zapach z nutą lotosu i kwiatu pomarańczy

Nawilżające receptury dla naturalnego, promiennego blasku skóry

Innowacje: żel do ciała, zestaw Glow Mask Set oraz pływająca świeca w kształcie lotosu

Szklane, nadające się do recyklingu opakowania klasy premium

Nuty zapachowe

Zapach kolekcji łączy w sobie świeżość i subtelną elegancję. Wyczuwalne są w nim nuty kwiatu pomarańczy i zielonych akordów, które nadają kompozycji lekkości i energii. W sercu pojawia się lotos, piwonia oraz delikatny akcent zielonego mango, wprowadzając wrażenie czystości i naturalnej świeżości. Całość dopełniają białe piżmo i łagodne nuty drzewne, dzięki którym zapach pozostaje miękki, harmonijny i idealny na co dzień – szczególnie wiosną i latem.

Nowy must-have tej wiosny | Body Gel

The Ritual of Seshen Body Gel to odświeżająca innowacja o żelowej, sprężystej konsystencji, wzbogacona kojącym aloesem. Lekki niczym mgiełka, natychmiast nawilża i pozostawia skórę miękką oraz pełną blasku. Inspirowana życiodajnymi wodami Nilu formuła delikatnie wtapia się w skórę, przynosząc uczucie świeżości - idealne na ciepłe, letnie dni.

Wskazówka: Nakładaj obficie na czystą skórę rano i wieczorem, aby każdego dnia cieszyć się promiennym wyglądem.

Lot van Rij, Executive Director of Innovation & Product Lifecycle Management w Rituals Cosmetics, podkreśla:

Tworząc The Ritual of Seshen Body Gel, na nowo zdefiniowaliśmy codzienne nawilżanie. Łącząc symboliczną czystość kwiatu pomarańczy z odnawiającą mocą lotosu, stworzyliśmy produkt, który oddziałuje na zmysły, a jednocześnie niesie głębokie znaczenie. To wyraz naszej misji: podnosić codzienną pielęgnację do rangi wyjątkowego doświadczenia dzięki przemyślanemu designowi.

Twoja codzienna, letnia rutyna mindfulness z The Ritual of Seshen

1. Oczyszczaj - Sięgnij po Foaming Shower Gel, by otulić skórę aksamitną pianą.

2. Złuszczaj - Wygładź ciało peelingiem Body Scrub z olejami i solą morską.

3. Nawilżaj - Nałóż Body Gel, który natychmiast nawilża i przywraca skórze elastyczność oraz blask.

4. Rozkwitaj - Spryskaj włosy i ciało Hair & Body Spray, aby nadać sobie lekki, świeży akcent zapachowy.

5. Zatrzymaj się - Zapal pływającą świecę w kształcie lotosu i pozwól sobie na chwilę wyciszenia.

Produkty dostępne w salonach stacjonarnych oraz online od marca 2026 roku.

