Odkryj zapach lata z kolekcją „The Ritual of Seshen” - najnowszą limitowaną edycją od Rituals Cosmetics
Marka Rituals Cosmetics prezentuje swoją najnowszą, limitowaną kolekcję na lato - The Ritual of Seshen. W starożytnym Egipcie Seshen, czyli kwiat lotosu, symbolizował odrodzenie, czystość i naturalne piękno. Inspirując się jego ponadczasowym znaczeniem, Rituals zachęca, by każdy dzień rozpoczynać z nową energią i świeżą perspektywą - zostawiając za sobą to, co już nam nie służy, świadomie otwierając się na nowe możliwości.
Kolekcja zaprasza do świadomej pielęgnacji oraz pozwala myślami przenieść się na spokojne, skąpane w słońcu brzegi Nilu. Lekkie, odświeżające formuły i letnie kompozycje zapachowe sprawiają, że to idealna linia, by odnowić swoją wiosenno-letnią rutynę pielęgnacyjną.
Dlaczego ją pokochasz?
- Edycja limitowana – 12 produktów oraz wyjątkowy zestaw prezentowy
- Formuły zawierające minimum 90% składników pochodzenia naturalnego (z wyjątkiem
wody perfumowanej)
- Lekkie konsystencje idealne na lato
- Świeży, zielono-solarny zapach z nutą lotosu i kwiatu pomarańczy
- Nawilżające receptury dla naturalnego, promiennego blasku skóry
- Innowacje: żel do ciała, zestaw Glow Mask Set oraz pływająca świeca w kształcie lotosu
- Szklane, nadające się do recyklingu opakowania klasy premium
Nuty zapachowe
Zapach kolekcji łączy w sobie świeżość i subtelną elegancję. Wyczuwalne są w nim nuty kwiatu pomarańczy i zielonych akordów, które nadają kompozycji lekkości i energii. W sercu pojawia się lotos, piwonia oraz delikatny akcent zielonego mango, wprowadzając wrażenie czystości i naturalnej świeżości. Całość dopełniają białe piżmo i łagodne nuty drzewne, dzięki którym zapach pozostaje miękki, harmonijny i idealny na co dzień – szczególnie wiosną i latem.
Nowy must-have tej wiosny | Body Gel
The Ritual of Seshen Body Gel to odświeżająca innowacja o żelowej, sprężystej konsystencji, wzbogacona kojącym aloesem. Lekki niczym mgiełka, natychmiast nawilża i pozostawia skórę miękką oraz pełną blasku. Inspirowana życiodajnymi wodami Nilu formuła delikatnie wtapia się w skórę, przynosząc uczucie świeżości - idealne na ciepłe, letnie dni.
Wskazówka: Nakładaj obficie na czystą skórę rano i wieczorem, aby każdego dnia cieszyć się promiennym wyglądem.
Lot van Rij, Executive Director of Innovation & Product Lifecycle Management w Rituals Cosmetics, podkreśla:
Tworząc The Ritual of Seshen Body Gel, na nowo zdefiniowaliśmy codzienne nawilżanie. Łącząc symboliczną czystość kwiatu pomarańczy z odnawiającą mocą lotosu, stworzyliśmy produkt, który oddziałuje na zmysły, a jednocześnie niesie głębokie znaczenie. To wyraz naszej misji: podnosić codzienną pielęgnację do rangi wyjątkowego doświadczenia dzięki przemyślanemu designowi.
Twoja codzienna, letnia rutyna mindfulness z The Ritual of Seshen
1. Oczyszczaj - Sięgnij po Foaming Shower Gel, by otulić skórę aksamitną pianą.
2. Złuszczaj - Wygładź ciało peelingiem Body Scrub z olejami i solą morską.
3. Nawilżaj - Nałóż Body Gel, który natychmiast nawilża i przywraca skórze elastyczność oraz blask.
4. Rozkwitaj - Spryskaj włosy i ciało Hair & Body Spray, aby nadać sobie lekki, świeży akcent zapachowy.
5. Zatrzymaj się - Zapal pływającą świecę w kształcie lotosu i pozwól sobie na chwilę wyciszenia.
Produkty dostępne w salonach stacjonarnych oraz online od marca 2026 roku.
Materiał promocyjny marki Rituals