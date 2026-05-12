Nowe serum wpisuje się w rozwijany przez markę segment specjalistycznej pielęgnacji ciała, obejmujący m.in. bestsellerowy balsam antycellulitowy oraz ujędrniające produkty do ciała. Każdy z nich został opracowany tak, by odpowiadać na konkretne potrzeby skóry i zapewniać ukierunkowane działanie potwierdzone badaniami.

Formuła serum do biustu i dekoltu została oparta na aż czterech zaawansowanych surowcach celowanych w modelowanie biustu – nie tylko wygładzenie czy nawilżenie. Produkt wykorzystuje różne mikronośniki, w tym opatentowane jonosomy, czyli ultranowoczesną otoczkę zwiększającą docieranie składnika do miejsca aktywnego działania.

Skuteczność serum wynika z synergii licznych mechanizmów zachodzących w skórze. Formuła zwiększa stopień magazynowania lipidów w skórze, przez co biust wygląda na pełniejszy. Jednocześnie stymuluje produkcję białek podporowych odpowiedzialnych za napięcie i jędrność skóry oraz wzmacnia barierę ochronną skóry, ograniczając utratę wody i poprawiając elastyczność. Efektem jest tzw. efekt plump – bardziej wygładzona, napięta i optycznie pełniejsza skóra.

W składzie serum znalazły się m.in. opatentowana jonosomalna ornityna, kompleks z korzeniem anemareny oraz ekstrakt z owoców kigelii afrykańskiej, którego substancje aktywne naśladują naturalne sygnały hormonalne wspierające fibroblasty odpowiedzialne za jędrność skóry. Obecny w formule ekstrakt z algi Jania Rubens reaktywuje syntezę kolagenu, wspomagając wygładzenie i ujędrnienie skóry.

Formułę uzupełniają składniki cenione w nowoczesnej kosmetologii: bakuchiol – roślinna alternatywa retinolu, kwas hialuronowy, skwalan oraz kompleks olejów, m.in. z kozieradki. Bakuchiol stymuluje produkcję kolagenu i redukuje widoczność rozstępów, pozostając jednocześnie składnikiem odpowiednim również dla kobiet w ciąży i karmiących.

Nowość MOKOSH powstała w odpowiedzi na dynamicznie rozwijający się trend skinifikacji, w którym pielęgnacja ciała przejmuje standardy skincare’u - wykorzystując zaawansowane składniki aktywne oraz nowoczesne systemy transportu substancji czynnych. Marka podkreśla, że współczesne advanced delivery systems coraz skuteczniej zbliżają działanie kosmetyków do efektów profesjonalnych zabiegów gabinetowych, pozostając jednocześnie rozwiązaniem nieinwazyjnym.

Serum do biustu i dekoltu Kardamon z wanilią zapewnia efekty odczuwalne już po pierwszym zastosowaniu – wygładzenie i nawilżenie bez efektu lepkości, a przy regularnym stosowaniu wspiera trwałą poprawę wyglądu skóry. Mimo bogatej, zaawansowanej formuły produkt pozostaje lekki, szybko się wchłania i sprawdza się również w sezonie letnim.

Nowy produkt łączy specjalistyczną skuteczność z charakterystycznym dla MOKOSH doświadczeniem sensorycznym - dopracowaną formułą i zmysłowym zapachem kardamonu z wanilią.

