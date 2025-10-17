Miejsca intymne są zdecydowanie bardziej wrażliwe niż reszta naszego ciała. W związku z tym wymagają delikatniejszej higieny i pielęgnacji. Warto o tym mówić i nie traktować tematu pielęgnacji intymnej jako tabu. Temat jest niezwykle ważny dla zdrowia i komfortu życia dziewczyn i kobiet w każdym wieku. Marka JONI edukuje, normalizuje rozmowy o ciele, pokazuje, że dbałość o miejsca intymne to część zdrowego stylu życia.

Wyzwania pielęgnacyjne, z którymi zmagają się dziewczyny i kobiety

Pieczenie, szczypanie podrażnienia miejsc intymnych, które mogą być spowodowane m.in. silnymi detergentami myjącymi, składnikami zapachowymi znajdującymi się w żelach pod prysznic czy syntetycznych produktach do mycia, a także syntetycznymi, zapachowymi podpaskami, wkładkami czy tamponami.

Kobiety mogą borykać się także z przesuszeniem miejsc intymnych w okresie dojrzewania, po urodzeniu dziecka, w okresie zmian hormonalnych, podczas menopauzy, podczas stosowania niektórych leków. Przesuszenie i podrażnienia może powodować nawet stres, a także depilacja: woskowanie, golenie, laseroterapia

Dziewczyny i kobiety miewają problemy z otarciami ud, okolic intymnych, pachwin. Dzieje się tak szczególnie podczas ciepłych dni, ale nie tylko. Wielu dziewczynom i kobietom ze względu na budowę ich ciała, niezależnie od rozmiaru i wagi, otarcia na udach towarzyszą przez cały rok.

Warto zatem o waginę dbać podobnie jak o skórę twarzy, stosować kosmetyki myjące i nawilżające, zapewniać jej najlepszą możliwą pielęgnację: Naturalną, ultradelikatną, troskliwą.

Marka JONI

Joni to źródło, łono, początek. Rozumiemy jak ważna jest odpowiednia pielęgnacja intymna każdego dnia, niezależnie od wieku, podczas menstruacji, ciąży, po porodzie, podczas menopauzy czy po menopauzie. Jeśli chodzi o pielęgnację naszych szczególnie wrażliwych miejsc intymnych niezwykle ważne są składy kosmetyków. Produkty do higieny intymnej powinny być naturalne, delikatne, wolne od składników zapachowych, idealnie, jeśli są zbadane dermatologicznie na skórze wrażliwej pod nadzorem ginekologa. Tacy jesteśmy. Pielęgnujemy z czułością i troską.

Nowe kosmetyki JONI

Naturalny kojący płyn do higieny intymnej JONI zawiera aż 99% składników pochodzenia naturalnego, m.in. kwas mlekowy i probiotyk, jest wolny od składników zapachowych, zapewnia uczucie odświeżenia i komfortu. Kwas mlekowy – wspiera naturalne pH i łagodzi uczucie dyskomfortu. Probiotyk pomaga w utrzymaniu równowagi mikrobiomu skóry. Sok z aloesu intensywnie nawilża, regeneruje i działa kojąco. Natomiast łagodne substancje myjące delikatnie oczyszczają bez naruszania bariery ochronnej skóry.

Pojemność 250 ml, cena ok 19 zł

Naturalna odświeżająca pianka do higieny intymnej JONI kryje 99% składników pochodzenia naturalnego, m.in. kwas mlekowy i pantenol, jest wolna od składników zapachowych, ma ultralekką formułę stworzoną dla skóry wrażliwej. Pianka daje wyjątkową lekkość i wygodę – świetna do codziennego, szybkiego odświeżenia. Kwas mlekowy zawarty w piance wspiera naturalne pH skóry i łagodzi uczucie dyskomfortu. Inulina (naturalny prebiotyk) intensywnie nawilża i wspiera regenerację. Natomiast pantenol i wyciąg z kory dębu są znane z właściwości kojących i łagodzących podrażnienia. Pianka jest przebadana ginekologicznie i dermatologicznie na skórze wrażliwej.

Pojemność 150ml, cena ok. 19 zł

Naturalne serum nawilżające JONI zawiera 99% składników pochodzenia naturalnego m.in. 5 form kwasu hialuronowego, jest bezzapachowe. Zapewnia długotrwałe uczucie nawilżenia, przywraca komfort. Jest doskonałą alternatywą dla olejków intymnych, nie pozostawia tłustej warstwy. Idealnie się sprawdza przy przesuszeniu miejsc intymnych, podczas zmian hormonalnych, w okresie dojrzewania, w sytuacjach stresu, w okresie menopauzy, czy długotrwałego stosowania niektórych leków. Kosmetyk został przebadany ginekologicznie i dermatologicznie na skórze wrażliwej.

Pojemność 30ml, cena ok. 39 zł

Naturalny kojący balsam w sztyfcie przeciw otarciom JONI zawiera 97% składników pochodzenia naturalnego m.in. ceramid, masło shea i masło mango. Ceramid wzmacnia barierę ochronną skóry i chroni przed przesuszeniem. Masło shea i masło mango intensywnie odżywiają, regenerują i wygładzają. Natomiast witamina E koi, nawilża i wspomaga odbudowę naskórka. Bezzapachowy balsam idealnie sprawdza się po aktywności fizycznej (na otarcia ud, pachwin czy innych miejsc narażonych na tarcie), latem (jako ochrona przed otarciami od odzieży lub podczas spacerów w upalne dni), po zbliżeniach intymnych (by przywrócić komfort i złagodzić skórę wrażliwych okolic). To idealny produkt na otarcia w okolicach intymnych, pachwinach, udach, po depilacji. Sztyft zapewnia wygodną i precyzyjną aplikację. Bardzo wygodny do torebki. Kosmetyk został przebadany ginekologicznie i dermatologicznie na skórze wrażliwej. Produkt naturalny i wegański, odpowiedni do codziennego użytku zewnętrznego.

