Niezbędnik od YOPE - produkty, które uprzyjemnią lato gdziekolwiek jesteś
Latem chcemy czuć się lekko, świeżo i dobrze w swojej skórze – niezależnie od tego, czy jesteśmy w biegu, na wakacjach, czy spędzamy dzień w mieście. Dlatego warto mieć pod ręką kosmetyki, które pielęgnują, przynoszą ulgę i pięknie pachną.
Hydrobiotyczna mgiełka do twarzy SKIN PROGRESS
Lekka, naturalna formuła, która przywraca skórze równowagę, świeżość i odpowiedni poziom nawilżenia. Idealna do tonizacji i odświeżenia w ciągu dnia – także latem, po intensywnym opalaniu. Dzięki różowemu nektarowi, kompleksowi biofermentów i hydrolatom kwiatowym, działa łagodząco, wzmacnia mikrobiom, chroni przed wolnymi rodnikami, zmniejsza widoczność porów i koi. Pozostawia delikatny, satynowy finisz i wspiera naturalne funkcje obronne skóry. Trzymaj w lodówce i zabierz schłodzoną na plażę – efekt odświeżenia gwarantowany.
Cena: 24,99 zł
Naturalny naprawczy krem chłodzący do nóg i stóp Wypoczęte stopy
Szybka ulga dla zmęczonych, opuchniętych i obolałych nóg. Formuła oparta na wodzie termalnej Onsen-Sui, wodzie z alg oraz kompleksie z nawłoci, cytryny i ruszczyku działa przeciwzapalnie, drenująco i pobudza mikrokrążenie. Dodatek ekstraktów z boczniaka, życicy trwałej, drożdży i betaglukanu z grzybów przyspiesza regenerację, łagodzi podrażnienia i przywraca skórze komfort. Krem chłodzi i pozostawia nogi z uczuciem lekkości. To idealny produkt po długim dniu, spacerze, podróży czy upale.
Cena: 19,49 zł
Ochronny shimmer do ust Lana V Golden Stardust
Połączenie pielęgnacji, ochrony i delikatnego rozświetlenia w jednym. Formuła z wegańską lanoliną, masłem shea i kakaowym intensywnie nawilża, zmiękcza i wygładza usta, chroniąc je przed przesuszeniem. Zawarty filtr SPF 15 zabezpiecza przed promieniowaniem UVA i UVB, a złoty pyłek nadaje subtelny, słoneczny glow. Sprawdzi się na lato – zarówno na plażę, jak i na co dzień w mieście. Nałóż również na powieki lub szczyty kości policzkowych jako błyszczący akcent – idealny na wieczorne wyjścia.
Cena: 24,99 zł
Intymny olejek do pielęgnacji Czuły dotyk
Wielozadaniowy produkt, który przynosi ulgę skórze po goleniu, otarciach czy intensywnym wysiłku fizycznym – idealny zwłaszcza latem. Bogata mieszanka naturalnych olejków (m.in. marula, ogórecznik, pestki moreli, wiesiołek) wspiera regenerację, nawilża, łagodzi podrażnienia i wzmacnia barierę hydrolipidową skóry. Stworzony do pielęgnacji zewnętrznej, polecany przez SexedPL, zapewnia komfort i ukojenie każdego dnia. Stosuj profilaktycznie przed wyjściem z domu – szczególnie w miejsca narażone na otarcia, jak wewnętrzna strona ud czy okolice pach.
Cena: 27,99 zł
Naturalny żel pod prysznic Czereśnia i mleczko migdałowe
Łagodna formuła myjąca o zapachu soczystej czereśni i kremowego marcepanu. Zawiera roślinne składniki oczyszczające, ekstrakt z czereśni o właściwościach rewitalizujących, mleczko migdałowe, które wygładza skórę, oraz miód z tapioki, glicerynę i inulinę zapewniające nawilżenie i ochronę bariery hydrolipidowej. Skóra po kąpieli jest miękka, gładka i przyjemnie pachnąca. Zamykana pompka sprawia, że możesz bez obaw wrzucić go do torby i zabrać ze sobą na wakacje, trening czy weekendowy wyjazd.
Cena: 23,49 zł
Materiał promocyjny marki YOPE.