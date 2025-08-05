Delikatność, która działa – nowoczesne formuły bez kompromisów

Pielęgnacja skóry głowy i włosów to fundament codziennej pielęgnacji. Mimo to sprawia ciągle wiele problemów i dylematów dla nawet najbardziej świadomych konsumentek. Według Journal of Dermatological Science, aż 35% osób z cerą wrażliwą wykazuje nadreaktywność skóry głowy, co latem szczególnie się nasila. Częstsze mycie włosów, które jest naturalną reakcją na upały, może prowadzić do naruszenia naturalnej bariery ochronnej skóry i zaburzenia jej mikrobiomu. Łupież, suchość, świąd, wypadanie włosów – jakie składniki są najlepsze w walce z problemami?

W odpowiedzi na te dylematy marka Candid, we współpracy z ekspertami, stworzyła dermokosmetyczną linię trychologiczną podpartą badaniami, łącząc delikatność ze skutecznymi składnikami aktywnymi. Jej celem jest codzienne, skuteczne, ale jednocześnie wyjątkowo delikatne oczyszczanie skóry głowy oraz przywracanie jej komfortu i równowagi – szczególnie teraz, w sezonie letnim, kiedy skóra jest bardziej podatna na podrażnienia.

Produkty z nowej linii Candid zostały opracowane tak, aby skutecznie łagodzić najczęstsze objawy nadwrażliwości skóry głowy – zaczerwienienie, świąd, suchość i uczucie ściągnięcia. Ich formuły zawierają wysokiej jakości składniki aktywne pochodzenia naturalnego, a jednocześnie są wolne od siarczanów i silnych detergentów, które mogą naruszać barierę hydrolipidową.

Kuracja Kojąca – intensywna ulga i nawilżenie

Nowa linia składa się z sześciu innowacyjnych produktów, z czego dwa odpowiadają konkretnie na potrzeby wrażliwej skóry głowy. Formuła Kuracji Kojącej bazuje na składnikach o potwierdzonym działaniu łagodzącym i regenerującym:

aloe vera, niacynamid, prebiotyk Prebiulin FOS oraz ekstrakty z wąkroty azjatyckiej i lukrecji działają kojąco i przywracają równowagę mikrobioty skóry głowy;

Pentavitin i roślinny kolagen zapewniają intensywne i długotrwałe nawilżenie;

Agascalm™ (innowacyjny składnik pochodzenia roślinnego) skutecznie redukuje zaczerwienienia i wspomaga regenerację skóry.

Badania konsumenckie potwierdziły efekt ukojenia już po pierwszym użyciu, a po 6 tygodniach stosowania zaobserwowano 100% redukcji suchości skóry głowy, wyraźne ukojenie i zmniejszenie świądu oraz wzrost poziomu nawilżenia i poprawę ogólnego komfortu skóry głowy.

Łagodzący Szampon – skuteczne oczyszczenie i delikatna miękkość

Szampon do wrażliwej skóry głowy Candid to produkt do zadań specjalnych – oczyszcza, nawilża i koi, nie naruszając naturalnej bariery ochronnej. W jego składzie znajdziesz aloe vera, niacynamid, kwas hialuronowy, Prebiulin FOS, Pentavitin oraz ekstrakty z lukrecji i wąkroty azjatyckiej, które działają przeciwzapalnie, łagodząco i przywracają równowagę mikrobiomu.

Szampon zapobiega przesuszeniu, przeciwdziała zaczerwienieniom i jest odpowiedni nawet do codziennego stosowania, również po kąpieli w basenie, słonej wodzie czy ekspozycji na słońce. Jego łagodna, kremowa konsystencja sprawia, że włosy po myciu są miękkie i łatwe do rozczesania. Również w tym przypadku efekt ukojenia skóry głowy potwierdzono już po pierwszym użyciu, a po 4 tygodniach badania wykazały 100% redukcji suchości u badanych osób.

Dla kogo jest ta linia?

Nowa linia Candid jest dedykowana nie tylko osobom z widocznymi problemami skóry głowy, ale także wszystkim, którzy świadomie podchodzą do pielęgnacji i chcą zapobiegać problemom, zanim jeszcze się pojawią. Sprawdzi się zarówno u kobiet, jak i u mężczyzn, a także u nastolatków, zwłaszcza tych, którzy latem często korzystają z kąpieli słonecznych czy basenów.

To również świetne rozwiązanie dla osób stosujących minimalistyczną pielęgnację i lubiących proste, efektywne formuły, które łączą działanie oczyszczające i pielęgnujące, bez zbędnych dodatków.

Skóra głowy zasługuje na Twoją szczerą uwagę

Codzienna pielęgnacja włosów nie powinna kończyć się na wyborze szamponu, powinna zaczynać się od zrozumienia potrzeb skóry głowy. To właśnie zdrowa skóra głowy jest fundamentem mocnych, lśniących i odpornych na czynniki zewnętrzne włosów. Z nową linią trychologiczną Candid troska ta staje się łatwa, skuteczna i przyjemna, nawet w środku upalnego lata. Bo prawdziwa ochrona to nie tylko kapelusz, ale przede wszystkim świadoma pielęgnacja, która wspiera i przynosi ulgę tam, gdzie naprawdę jest potrzebna. Produkty z nowej linii trychologicznej, m.in. wspomniane kuracja i szampon do wrażliwej skóry głowy, kupisz stacjonarnie w Hebe.

