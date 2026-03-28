Neboa od początku swojej działalności konsekwentnie angażuje się w ochronę środowiska wodnego – od odpowiedzialnego projektowania opakowań, przez działania na rzecz oczyszczania bałtyckich plaż, po inicjatywy mające na celu ochronę zwierząt morskich, w tym szczególnie poprzez adopcję żółwi z gatunku Carreta Carreta i troskę o ich gniazda lęgowe. Poszukiwanie nowych form ochrony wodnych ekosystemów i partnerów, którzy podzielają tę samą wizję lepszego świata, zaowocowało trzy lata temu nawiązaniem współpracy z Plastic Bank.

Globalne działanie, lokalna zmiana

Plastic Bank angażuje lokalne społeczności w zbiórkę plastiku na terenach szczególnie zagrożonych jego przedostaniem się do oceanów, takich jak: Filipiny, Indonezja, Tajlandia, Bazylia czy Egipt. Odpady zbierane są m.in. z plaż, brzegów rzek, dzielnic czy przydomowych podwórek, nawet w promieniu do 50 kilometrów od wybrzeży. Dzięki temu plastik nie trafia do mórz. Zebrane odpady nie tylko zyskują drugie życie jako surowiec do recyklingu, ale także stają się dla lokalnych mieszkańców formą „waluty”. W zamian za plastik otrzymują oni realne wsparcie: żywność, pakiety zdrowotne czy dostęp do usług cyfrowych. To bezpieczne źródło dochodu, które pomaga w walce z ubóstwem.

Liczby, które mają znaczenie

Efekty wspólnych działań Neboa x Plastic Bank są wymierne, a liczby mówią same za siebie. Kilka lat konsekwentnych działań, dziesiątki tysięcy rąk pochylonych nad plażami, brzegami rzek i nadmorskimi dzielnicami - butelka po butelce, kilogram po kilogramie – i efekt, który robi wrażenie: prawie 500 ton plastiku, które nigdy nie trafią do mórz i oceanów. A to dopiero początek, bo Neboa ma już plan na kolejne lata.

Plastic Credit Impact Program – neutralność plastikowa do 2027 roku

W tym roku Neboa stawia sobie ambitny cel: pełne zrównoważenie śladu plastikowego wszystkich swoich produktów do 2027 roku. Zrealizuje go poprzez udział w programie Plastic Credit Impact Program, a mechanizm jest prosty – każdy zakupiony Plastic Credit gwarantuje zebranie i właściwe zagospodarowanie dokładnie 1 kilograma plastiku ze środowiska. W praktyce oznacza to, że w latach 2026 - 2027 Neboa sfinansuje odzysk i recykling 1 326 636 kg plastiku w społecznościach współpracujących z Plastic Bank. To niemal 1,4 tysiąca ton, które zamiast trafić do oceanów – wrócą do obiegu.

To liczby, za którymi stoją konkretne działania i konkretni ludzie - zarówno lokalni zbieracze odpadów w krajach rozwijających się, jak i każdy konsument, który sięga po kosmetyk Neboa w polskiej drogerii.

