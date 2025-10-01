Trychologiczne Serum-Wcierkę stymulującą porost włosów Rozmaryn z Miętą stworzono z myślą o osobach zmagających się z wypadaniem włosów, utratą gęstości czy problemami skóry głowy.

Reklama

Formuła produktu opiera się na trzech filarach innowacji:

Egzosomach – mikroskopijnych nośnikach informacji biologicznej, stosowanych dotąd głównie w profesjonalnych zabiegach. Wykazują silne działanie przeciwzapalne, regenerują komórki i wspierają zdrowe funkcjonowanie skóry głowy.

– mikroskopijnych nośnikach informacji biologicznej, stosowanych dotąd głównie w profesjonalnych zabiegach. Wykazują silne działanie przeciwzapalne, regenerują komórki i wspierają zdrowe funkcjonowanie skóry głowy. Czynnikach wzrostu – regulujących cykl życia włosa, przedłużających fazę anagenu i aktywujących mieszki włosowe do ponownego wzrostu.

– regulujących cykl życia włosa, przedłużających fazę anagenu i aktywujących mieszki włosowe do ponownego wzrostu. Peptydach (nonapeptyd i tetrapeptyd) – które poprawiają mikrocyrkulację, nawilżenie i elastyczność skóry, wzmacniając jej mechanizmy obronne.

mat. prasowe

Innowacyjny składnikowy trzon został uzupełniony o ekstrakt z łopianu, chmielu, hydrolat z mięty oraz mentol, które od wieków wspierają naturalne procesy regeneracyjne skóry i cebulek włosowych. Efektem jest produkt o wielokierunkowym działaniu – nie tylko stymulującym porost włosów, ale też ograniczającym ich wypadanie, regulującym wydzielanie sebum, zmniejszającym łupież i łagodzącym podrażnienia skóry.

Co ważne, serum wyróżnia się formułą bez alkoholu, silikonów i parabenów, co czyni je bezpiecznym nawet dla wrażliwej skóry. Zamiast uczucia rozgrzewania daje przyjemny, chłodzący efekt, a precyzyjna aplikacja za pomocą pipety ułatwia codzienne stosowanie.

Pierwsze rezultaty są zauważalne już po jednym użyciu – włosy stają się uniesione, sprężyste i pełniejsze blasku. Regularna kuracja zapewnia gęstsze włosy, redukcję łamliwości i poprawę ogólnej kondycji skóry głowy.

mat. prasowe

Skuteczność produktu została potwierdzona badaniami aparaturowymi i aplikacyjnymi w niezależnych laboratoriach, a także pozytywnie oceniona przez trychologów i dermatologów.

Trychologiczne Serum-Wcierka Rozmaryn z Miętą to kolejny krok Mokosh w stronę innowacyjnych, skutecznych i bezpiecznych rozwiązań w codziennej pielęgnacji.

Reklama

Materiał promocyjny marki Mokosh.