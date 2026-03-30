Kolagen morski w okresie menopauzy – wsparcie dla skóry, włosów i kondycji tkanek
Z upływem lat, a szczególnie po 25. roku życia, naturalna synteza kolagenu w organizmie stopniowo maleje. Proces ten może ulec przyspieszeniu w okresie menopauzy, co bezpośrednio wpływa na kondycję tkanek. Odpowiednio dobrana suplementacja bioaktywnymi peptydami kolagenu morskiego pomaga uzupełnić codzienną dietę i wspierać organizm w utrzymaniu zdrowego wyglądu skóry, włosów oraz paznokci.
Rola kolagenu w codziennej rutynie
Menopauza to etap naturalnych zmian w organizmie kobiety. Zmiany te często uwidaczniają się poprzez zmniejszenie elastyczności i przesuszenie skóry. To moment,w którym warto rozważyć wsparcie organizmu od wewnątrz. Suplementacja kolagenem morskim stanowi dziś istotny element świadomej pielęgnacji.
Szacuje się, że poziom kolagenu w organizmie może spadać średnio o 1% rocznie po 25. roku życia. W okresie menopauzy proces ten przyspiesza, co przekłada się na mniejszą jędrność skóry oraz osłabienie struktury włosów i paznokci.
Skoncentrowana formuła Glam4YOU
Glam4YOU dostarcza 12 500 mg hydrolizowanego kolagenu morskiego w wygodnej formie shota. Dzięki procesowi hydrolizy kolagen zostaje rozbity na mniejsze peptydy, co sprzyja ich efektywnemu wchłanianiu przez organizm.
Składniki aktywne i ich fizjologiczne funkcje
Formuła Glam4YOU opiera się na synergii witamin i minerałów, które wspomagają naturalne procesy zachodzące w organizmie:
- Wsparcie syntezy kolagenu: zawarta w składzie witamina C pomaga w prawidłowej produkcji kolagenu w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania skóry.
- Pielęgnacja włosów i paznokci: dzięki wysokiej zawartości biotyny oraz cynku, produkt pomaga zachować zdrowe włosy i mocne paznokcie.
- Ochrona komórek: witamina E oraz ryboflawina wspierają ochronę komórek przed stresem oksydacyjnym, pomagając w utrzymaniu zdrowego wyglądu tkanek.
- Wsparcie tkanek łącznych: składniki takie jak miedź (obecna w wersji w proszku) pomagają w prawidłowym tworzeniu tkanek łącznych, które są kluczowym budulcem m.in. struktur skóry i wspierają ich naturalną strukturę.
- Regeneracja i pigmentacja: miedź pomaga w utrzymaniu prawidłowej pigmentacji skóry, a cynk wspiera jej zdrowy stan i naturalną regenerację.
Wiele kobiet zauważa korzyści z regularnej suplementacji już po kilku tygodniach, przekłada się na ich większy komfort i pewność siebie w codziennym życiu.
Jak wspierać organizm każdego dnia?
Poza suplementacją, dla zachowania dobrej kondycji organizmu w okresie menopauzy kluczowe są:
- Nawodnienie: minimum 1,5 litra wody dziennie.
- Zróżnicowana dieta: bogata w witaminy C, A, E, grupę B oraz minerały (cynk, selen, miedź).
- Ochrona UV: codzienne stosowanie kremów z filtrem SPF.
- Zdrowy styl życia: unikanie używek oraz dbanie o regenerację i sen.
Menopauza to czas, w którym świadome podejście do diety i stylu życia pozwala zachować harmonię i dobre samopoczucie.
Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. Zrównoważona dieta i zdrowy tryb życia są istotne dla zachowania zdrowia.
Suplement diety. Zawiera składniki, które wspomagają funkcje organizmu poprzez uzupełnienie normalnej diety. Nie ma właściwości leczniczych.
