Tylko że w pewnym momencie to, co miało być chwilą dla siebie, zaczęło wywoływać dziwne spięcie w ciele, kiedy znowu nie udało nam się „zadbać o siebie” tak, jak sugerował producent. Pojawiły się wyrzuty sumienia. Bo przecież wszyscy wokół dają radę. Znajdują czas. Są regularni. A ty ledwo masz siłę wieczorem wejść pod prysznic...

I nagle okazało się, że nawet odpoczynek stał się przykrym obowiązkiem.

Współczesny self care trochę wymknął się spod kontroli. Przestał być czymś, co dawało kobietom ulgę. Stał się kolejnym projektem do dowiezienia. Następną listą rzeczy, które powinnyśmy robić, żeby być jeszcze piękniejsze, bardziej świadome i lepiej zaopiekowane.

Kultura nadmiaru zmęczyła nas bardziej, niż myślimy

Paradoks polega na tym, że im więcej mówi się dziś o trosce o siebie, tym więcej kobiet czuje się przytłoczonych i przebodźcowanych. Także w pielęgnacji.

Stoimy przed półką w drogerii piętnaście minut i nadal nie wiemy, co wybrać. Jeszcze gorzej wygląda to online. Siedzisz wygodnie na kanapie, ale od godziny dodajesz i usuwasz kolejne produkty z koszyka. Czytasz opinie, sprawdzasz recenzje na TikToku, porównujesz składy i zastanawiasz się, czy ten konkretny balsam naprawdę sprawi, że w końcu poczujesz się lepiej?

A kawa stygnie na stole. Pies szturcha nosem, próbując wyciągnąć na spacer. Życie dzieje się obok, a ty tkwisz w czymś, co psychologia nazywa przeciążeniem decyzyjnym. To stan, w którym nadmiar możliwości wcale nie daje poczucia wolności. Wręcz przeciwnie. Odbiera lekkość, spontaniczność i spokój.

I dotyczy to już właściwie każdej części naszego życia. Żyjemy w kulturze nadmiaru. Problemem przestał być brak wyboru. Problemem stało się to, że wybór jest wszędzie i zawsze jest go za dużo.

Mat. prasowe

Pielęgnacja ciała zaczęła przypominać etat po godzinach

Jeszcze kilka lat temu kosmetyki do ciała były po prostu częścią codzienności. Lubiłyśmy otaczać się pięknymi rzeczami i produktami, które dawały przyjemność z używania, ale nie było w tym aż takiej presji. Dzisiaj trzeba orientować się w nowościach, znać kosmetyczne bestsellery, wiedzieć, czego z czym nie łączyć. Rozpisać, co można stosować rano, co wieczorem, co pod krem, a co tylko dwa razy w tygodniu. Większość marek nieustannie mówi nam o systematyczności, a ty pod koniec dnia ledwo pamiętasz, jak się nazywasz.

Odpuszczasz więc raz. Potem drugi. Bo kosmetyki zaczęły wymagać specjalnych okoliczności.

A bądźmy szczere. Jak często naprawdę masz dla siebie spokojną godzinę wieczorem, podczas której nikt nie zapuka do drzwi łazienki? Jak często chcesz wstać rano wcześniej po to, żeby dołożyć sobie kolejne kroki pielęgnacyjne, zamiast wypić kawę w ciszy albo chwilę pooddychać na świeżym powietrzu?

Mniej produktów, więcej ulgi

Na szczęście na rynku zaczynają pojawiać się marki, które nie próbują już zarabiać na kobiecych kompleksach, tylko realnie umilać i upraszczać naszą codzienność. Marki, które rozumieją, że jesteśmy zmęczone nadmiarem, a dokładanie nam obowiązków kosmetycznych jedynie pogorszy sprawę.

Jedną z nich jest polska marka SENOA, która powstała z przeświadczenia jej założycielki, że pielęgnacja ciałą może być skuteczna, piękna i sensoryczna, a jednocześnie minimalistyczna, spokojna i bardzo intuicyjna.

Bo „mniej” wcale nie oznacza rezygnacji z jakości. Wręcz przeciwnie. Bardziej przemyślane wybory zwykle procentują długoterminowo. Zamiast piętnastu przypadkowych kosmetyków lepiej postawić na kilka produktów, o udowodnionym działaniu, do których chce się wracać. Takich, które nie tylko pięknie pachną i dobrze wyglądają na półce, ale realnie wspierają skórę każdego dnia.

Mat. prasowe

Marka SENOA nie chce ulepszać kobiet

Dzisiaj jesteśmy zmęczone nie tylko nadmiarem informacji, ale też nadmiarem decyzji. Co chwilę słyszymy, że powinnyśmy robić więcej. Tymczasem psycholodzy alarmują - im więcej decyzji podejmujemy w ciągu dnia, tym bardziej przeciążony staje się nasz układ nerwowy. Dlatego prostota potrafi działać terapeutycznie, bo daje coś dużo ważniejszego niż chwilowy efekt wow. Ulgę.

„Na początku byłam sceptyczna. Myślałam, że to kolejna ładna marka do zdjęć na Instagramie. Ale po kilku tygodniach używania zrozumiałam, że pierwszy raz od dawna nie stoję wieczorem przed półką pełną kosmetyków i nie zastanawiam się, czego dziś powinnam użyć. Mam mniej produktów, ale każdy naprawdę działa i daje mi ogromną przyjemność. Moja skóra jest piękniejsza i spokojniejsza, a ja razem z nią.” - Marta, 36 lat

Nowy luksus jest cichy

Przez lata luksus kojarzył się nam z nadmiarem. Z pełnymi półkami i kolejnymi kosmetykami, które obiecywały spektakularną transformację. Dzisiaj definicja luksusu zmienia się na naszych oczach. Świadome kobiety nie chcą gonić „lepszej wersji siebie” i to właśnie dla nich dedykowana jest SENOA.

SENOA powstała z potrzeby ułatwienia codziennej pielęgnacji, a nie dokładania kobietom kolejnych obowiązków. Za marką stoi Violetta Mrowiec, która przez ponad 10 lat pracowała w branży beauty i coraz wyraźniej widziała, jak bardzo współczesna pielęgnacja zaczyna odchodzić od przyjemności, a zbliżać się do presji i przesytu.

Jednocześnie sama od zawsze kochała piękne zapachy, eleganckie opakowania i kosmetyki, które dawały zmysłową przyjemność z używania. Nie chciała jednak wybierać między estetyką a składem, dlatego postanowiła nie godzić się na kompromisy.

Dziś SENOA oferuje pięć wielozadaniowych produktów do codziennej pielęgnacji ciała w czterech dopracowanych wersjach zapachowych. To kosmetyki stworzone tak, żeby upraszczać codzienność, a nie ją komplikować. Łączą dopracowane kompozycje zapachowe z wyselekcjonowanymi składnikami aktywnymi, częściej spotykanymi w zaawansowanej pielęgnacji twarzy niż w klasycznych produktach do ciała.

Mat. prasowe

Branża beauty tego potrzebowała

„SENOA nie powstała po to, żeby mówić kobietom, że są niewystarczające. Nie wierzę w pielęgnację opartą na kompleksach i nie chcę dokładać kobietom kolejnych obowiązków. Chciałam stworzyć kosmetyki, które dają przyjemność, wspierają skórę i po prostu dobrze wpisują się w prawdziwe życie. Takie, przy których można poczuć się dobrze samej ze sobą.” - Violetta Mrowiec, CEO i founder marki SENOA

Kosmetyki SENOA łączą dopracowane kompozycje zapachowe tworzone jak najlepsze perfumy z wyselekcjonowanymi składnikami aktywnymi, częściej spotykanymi w zaawansowanej pielęgnacji twarzy niż w popularnych produktach do ciała. Dzięki temu dają nie tylko przyjemność użytkowania, ale realnie wspierają kondycję skóry, jej komfort i naturalne mechanizmy ochronne. Mają otulać skórę, wspierać równowagę hydrolipidową oraz pomagać utrzymać jej miękkość, elastyczność i zdrowy wygląd długo po aplikacji.

Bo może prawdziwy luksus nie polega dziś na robieniu więcej. Może chodzi właśnie o to, żeby w końcu… trochę sobie odpuścić.

Materiał promocyjny marki SENOA