Legendarny piłkarz Kuba Błaszczykowski od lat pokazuje, że męskość ma wiele wymiarów. To nie tylko siła fizyczna i determinacja, które pozwalają przekraczać kolejne granice, ale także wrażliwość, empatia i lojalność. To właśnie ten pełny, zróżnicowany obraz mężczyzny znalazł swoje odzwierciedlenie w perfumach ICON16 by Kuba Błaszczykowski. Każda kropla wody perfumowanej niesie w sobie historię odwagi i niezłomności. To marka stworzona z myślą o mężczyznach, którzy chcą żyć autentycznie, cenią elegancję i szukają zapachów, które wzmacniają ich pewność siebie.

Flakony wód perfumowanych ICON16 by Kuba Błaszczykowski wypełnione są eleganckimi, ponadczasowymi i trwałymi zapachami, podkreślającymi męską siłę i pewność siebie. Perfumy ICON16 nie są zwykłym dodatkiem – to element stylu życia. Podkreślają charakter, nadają rytm codziennym chwilom i stają się osobistym podpisem mężczyzny, który wie, czego chce.

Kompozycje zapachowe ICON16 powstały we Francji, w światowej stolicy perfumiarstwa - Grasse, gdzie od pokoleń tworzy się najbardziej prestiżowe i wyrafinowane zapachy. To właśnie tam, w pracowniach mistrzów perfumiarstwa, powstały receptury pięciu wyjątkowych wód perfumowanych. Ich jakość i trwałość odwołują się do klasycznej francuskiej tradycji. Natomiast produkcja odbywa się w Polsce, co czyni projekt jeszcze bardziej osobistym i bliskim sercu twórcy.

Marka jest dostępna w całym kraju, we wszystkich drogeriach Rossmann, na stronie www.rossmann.pl., a także www.icon16.pl.

Kolekcja perfum ICON16 by Kuba Błaszczykowski – to manifest męskości w nowoczesnym wydaniu: autentycznej, wytrwałej, charyzmatycznej i osobistej. Każdy zapach to inny wymiar osobowości mężczyzny: świeżość i energia On Point, oryginalność Unique, naturalna moc Authentic, niezłomność Unstoppable oraz intensywna charyzma Manifest.

Wody perfumowane ICON16 by Kuba Błaszczykowski to:

ON POINT to zapach stworzony z myślą o mężczyznach, którzy stawiają na świeżość i pewność siebie. Jego otwarcie to energetyzująca mieszanka cytryny, zielonego jabłka i ananasa, która natychmiast pobudza zmysły, wprowadzając dynamiczny nastrój. W sercu zapachu wyczuwalne są nuty cynamonu, kwiatu pomarańczy i lawendy, które nadają mu elegancki, lekko korzenny akcent. Baza zapachu to głębokie, trwałe akordy wanilii, piżma, drzewa cedrowego i drzewnego bursztynu, które pozostawiają na skórze ślad pełen klasy i zmysłowości. On Point to zapach, który podkreśla pewność siebie i aktywność, doskonały zarówno na dzień, jak i na wieczorne wyjścia.

Pojemność 100ml, cena ok. 120 zł

UNIQUE to zapach stworzony z myślą o mężczyznach, którzy szukają czegoś wyjątkowego i świeżego. Na początku zapach otwiera się orzeźwiającą mieszanką bergamotki, grejpfruta, ananasa i imbiru, która wprowadza świeżość i energię. W sercu zapachu pojawiają się nuty morskie, lawenda, skóra i rozmaryn, które nadają mu elegancji i lekko pikantnego charakteru. Baza składa się z klasycznych akordów mchu, paczuli, wetiweru i bobu tonka, które zapewniają trwałość zapachu, pozostawiając na skórze głęboką, męską nutę. Ten zapach jest doskonały dla mężczyzny, który chce wyróżniać się z tłumu, zachowując świeżość i siłę.

Pojemność 100ml, cena ok. 120 zł

AUTHENTIC to zapach dla mężczyzn, którzy cenią naturalność i siłę natury. Jego otwarcie to intensywne, wyraziste akordy różowego pieprzu, jabłka i czarnej porzeczki, które nadają mu świeżości i soczystości. W sercu zapachu pojawiają się subtelne nuty jaśminu i kwiatu pomarańczy, które wprowadzają elegancki i lekko kwiatowy charakter. Baza, złożona z drewna cedrowego, brzozy i paczuli, wprowadza ziemisty, drzewny finisz, który nadaje zapachowi głębi i męskości. Ten zapach podkreśla charakter mężczyzny, który nie boi się być sobą, nawet w ekstremalnych sytuacjach.

Pojemność 100ml, cena ok. 120 zł

UNSTOPPABLE pachną świeżością i energią, przywołują niezachwianą moc. Ich początek to orzeźwiająca mieszanka bergamotki, cytryny i grejpfruta, które natychmiast pobudzają do działania! W sercu kompozycji wybrzmiewają akordy lawendy, anyżu gwiaździstego, fiołka i kadzidła, które dodają zapachowi subtelnej głębi i aromatycznego charakteru. W bazie dominują nuty paczuli, drzewa sandałowego, czystka i irysa, które zapewniają trwałość i harmonijny, ale zdecydowany finisz. To zapach dla mężczyzn, którzy nie znają ograniczeń, nieustannie dążą do osiągnięcia swoich celów i pełnymi garściami czerpią z życia.

Pojemność 100ml, cena ok. 120 zł

MANIFEST to zapach stworzony z myślą o mężczyznach, którzy pragną wyrażać swój charakter, pasję i siłę. Zapach otwiera się świeżym, intensywnym eukaliptusem, lawendą i czarnym pieprzem, które wprowadzają energetyzujący, pikantny początek. W sercu wyczuwalne są akordy goździków, drzewa gwajakowego i paczuli, które nadają zapachowi drzewną głębię i zmysłowość. Baza kompozycji z oudem, skórą i wanilią tworzy zapach pełen charakteru. Pozostanie na długi czas, otulając ciepłą, intensywną wonią. To zapach pełen mocy – dla silnego mężczyzny, który nie boi się wyzwań i lubi dominować w każdej sytuacji. Doskonały na wieczorne wyjścia.

Pojemność 100ml, cena ok. 120 zł

