Ikona piłki nożnej wprowadza na rynek swoje perfumy ICON16 by Kuba Błaszczykowski
Na początku października 2025 roku charyzmatyczny polski sportowiec wprowadza na rynek perfumy ICON16 by Kuba Błaszczykowski. Męskie wody perfumowane nowej marki pojawią się we wszystkich drogeriach Rossmann, a także w sklepie internetowym www.icon16.pl. Kuba Błaszczykowski uwielbia eleganckie męskie zapachy. Jego pragnieniem było stworzenie własnej marki: męskiej, autentycznej, dodającej pewności siebie. ICON16 by Kuba Błaszczykowski to wody perfumowane dla mężczyzn, którzy cenią głębię, klasę, charakter i charyzmę. Ponadczasowe, eleganckie, męskie zapachy, które kryją się we flakonach perfum powstały we francuskim Grasse, światowej stolicy perfumiarstwa.
Legendarny piłkarz Kuba Błaszczykowski od lat pokazuje, że męskość ma wiele wymiarów. To nie tylko siła fizyczna i determinacja, które pozwalają przekraczać kolejne granice, ale także wrażliwość, empatia i lojalność. To właśnie ten pełny, zróżnicowany obraz mężczyzny znalazł swoje odzwierciedlenie w perfumach ICON16 by Kuba Błaszczykowski. Każda kropla wody perfumowanej niesie w sobie historię odwagi i niezłomności. To marka stworzona z myślą o mężczyznach, którzy chcą żyć autentycznie, cenią elegancję i szukają zapachów, które wzmacniają ich pewność siebie.
Flakony wód perfumowanych ICON16 by Kuba Błaszczykowski wypełnione są eleganckimi, ponadczasowymi i trwałymi zapachami, podkreślającymi męską siłę i pewność siebie. Perfumy ICON16 nie są zwykłym dodatkiem – to element stylu życia. Podkreślają charakter, nadają rytm codziennym chwilom i stają się osobistym podpisem mężczyzny, który wie, czego chce.
Kompozycje zapachowe ICON16 powstały we Francji, w światowej stolicy perfumiarstwa - Grasse, gdzie od pokoleń tworzy się najbardziej prestiżowe i wyrafinowane zapachy. To właśnie tam, w pracowniach mistrzów perfumiarstwa, powstały receptury pięciu wyjątkowych wód perfumowanych. Ich jakość i trwałość odwołują się do klasycznej francuskiej tradycji. Natomiast produkcja odbywa się w Polsce, co czyni projekt jeszcze bardziej osobistym i bliskim sercu twórcy.
Marka jest dostępna w całym kraju, we wszystkich drogeriach Rossmann, na stronie www.rossmann.pl., a także www.icon16.pl.
Kolekcja perfum ICON16 by Kuba Błaszczykowski – to manifest męskości w nowoczesnym wydaniu: autentycznej, wytrwałej, charyzmatycznej i osobistej. Każdy zapach to inny wymiar osobowości mężczyzny: świeżość i energia On Point, oryginalność Unique, naturalna moc Authentic, niezłomność Unstoppable oraz intensywna charyzma Manifest.
Wody perfumowane ICON16 by Kuba Błaszczykowski to:
ON POINT to zapach stworzony z myślą o mężczyznach, którzy stawiają na świeżość i pewność siebie. Jego otwarcie to energetyzująca mieszanka cytryny, zielonego jabłka i ananasa, która natychmiast pobudza zmysły, wprowadzając dynamiczny nastrój. W sercu zapachu wyczuwalne są nuty cynamonu, kwiatu pomarańczy i lawendy, które nadają mu elegancki, lekko korzenny akcent. Baza zapachu to głębokie, trwałe akordy wanilii, piżma, drzewa cedrowego i drzewnego bursztynu, które pozostawiają na skórze ślad pełen klasy i zmysłowości. On Point to zapach, który podkreśla pewność siebie i aktywność, doskonały zarówno na dzień, jak i na wieczorne wyjścia.
Pojemność 100ml, cena ok. 120 zł
UNIQUE to zapach stworzony z myślą o mężczyznach, którzy szukają czegoś wyjątkowego i świeżego. Na początku zapach otwiera się orzeźwiającą mieszanką bergamotki, grejpfruta, ananasa i imbiru, która wprowadza świeżość i energię. W sercu zapachu pojawiają się nuty morskie, lawenda, skóra i rozmaryn, które nadają mu elegancji i lekko pikantnego charakteru. Baza składa się z klasycznych akordów mchu, paczuli, wetiweru i bobu tonka, które zapewniają trwałość zapachu, pozostawiając na skórze głęboką, męską nutę. Ten zapach jest doskonały dla mężczyzny, który chce wyróżniać się z tłumu, zachowując świeżość i siłę.
Pojemność 100ml, cena ok. 120 zł
AUTHENTIC to zapach dla mężczyzn, którzy cenią naturalność i siłę natury. Jego otwarcie to intensywne, wyraziste akordy różowego pieprzu, jabłka i czarnej porzeczki, które nadają mu świeżości i soczystości. W sercu zapachu pojawiają się subtelne nuty jaśminu i kwiatu pomarańczy, które wprowadzają elegancki i lekko kwiatowy charakter. Baza, złożona z drewna cedrowego, brzozy i paczuli, wprowadza ziemisty, drzewny finisz, który nadaje zapachowi głębi i męskości. Ten zapach podkreśla charakter mężczyzny, który nie boi się być sobą, nawet w ekstremalnych sytuacjach.
Pojemność 100ml, cena ok. 120 zł
UNSTOPPABLE pachną świeżością i energią, przywołują niezachwianą moc. Ich początek to orzeźwiająca mieszanka bergamotki, cytryny i grejpfruta, które natychmiast pobudzają do działania! W sercu kompozycji wybrzmiewają akordy lawendy, anyżu gwiaździstego, fiołka i kadzidła, które dodają zapachowi subtelnej głębi i aromatycznego charakteru. W bazie dominują nuty paczuli, drzewa sandałowego, czystka i irysa, które zapewniają trwałość i harmonijny, ale zdecydowany finisz. To zapach dla mężczyzn, którzy nie znają ograniczeń, nieustannie dążą do osiągnięcia swoich celów i pełnymi garściami czerpią z życia.
Pojemność 100ml, cena ok. 120 zł
MANIFEST to zapach stworzony z myślą o mężczyznach, którzy pragną wyrażać swój charakter, pasję i siłę. Zapach otwiera się świeżym, intensywnym eukaliptusem, lawendą i czarnym pieprzem, które wprowadzają energetyzujący, pikantny początek. W sercu wyczuwalne są akordy goździków, drzewa gwajakowego i paczuli, które nadają zapachowi drzewną głębię i zmysłowość. Baza kompozycji z oudem, skórą i wanilią tworzy zapach pełen charakteru. Pozostanie na długi czas, otulając ciepłą, intensywną wonią. To zapach pełen mocy – dla silnego mężczyzny, który nie boi się wyzwań i lubi dominować w każdej sytuacji. Doskonały na wieczorne wyjścia.
Pojemność 100ml, cena ok. 120 zł
